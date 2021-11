Új digitális megoldás segíti a magyar kkv-k növekedését

A digitális faktoring úttörője, a Péntech novembertől új szolgáltatással bővíti portfolióját, amelynek köszönhetően most még könnyebb lehet a vállalkozások növekedésének finanszírozása. A digitális lízing megoldásnak köszönhetően a Péntech weboldalán keresztül gyorsan és gördülékenyen, mindössze néhány kattintással igényelhető a konstrukció.

A kkv-k életében sokszor előfordul, hogy a növekedés érdekében, vagy akár a vállalkozás üzleti tevékenységének támogatásához drága eszközökre van szükség. Fontos azonban mérlegelni, hogy valóban érdemes-e egyszerre nagyobb összeget költeni, főleg abban az esetben, ha nem tudjuk előre, hogy mennyi ideig fogjuk használni az adott tárgyat.



Ha nem áll rendelkezésre elegendő keret a kívánt eszközhöz, többnyire a hitel az első lehetőség, ami az eszünkbe jut, pedig nem feltétlen ez a legkézenfekvőbb megoldás

A lízing a kis és közepes méretű vállalkozások finanszírozásának egyik legkönnyebben hozzáférhető módja, mindemellett számos előnnyel rendelkezik.

Az egyik leggyakrabban használt lízing megoldás a gépjárművek finanszírozása, legyen szó egy kifejezetten szállításhoz szükséges haszongépjárműről (pl. busz, teherautó), de akár a cég teljes flottája is biztosítható lízingmegállapodás keretében. A másik legnépszerűbb szolgáltatás a mezőgazdasági, építőipari vagy faipari gépek és ipari berendezések lízingelése, de egyéb informatikai eszközök (pl. IT-szoftverek és -hardverek, telekommunikációs eszközök, fénymásolók, nyomtatók) esetében is érdemes fontolóra venni a lehetőséget. Sokan nem tudják, de akár irodai bútorok, kondigépek, orvosi eszközök vagy ingatlanok is lehetnek a lízing tárgyai.



Az alig pár hetes indulás óta már több mint 50 vállalkozás igényelte a digitális lízing szolgáltatást a Péntech honlapján keresztül, hozzávetőlegesen 1 milliárd Ft értékben. Az elérhető lízing termékek közül egyelőre a Széchenyi Lízing GO! iránt érdeklődnek a legtöbben, de a többi opcióra is érkezett megkeresés, ami egyértelműen jelzi az online térben történő ügyintézés népszerűségét.

Melyek a lízing előnyei?

A lízing gyors, rugalmas és költséghatékony megoldást jelenthet sok vállalkozás számára, hiszen az igénylő fél sajátjaként használhatja akár a leginnovatívabb eszközt is, ami komoly versenyelőnyt jelenthet a konkurenciával szemben. A kedvező fix havidíj mellett a lízingtárgy ráadásul folyamatosan bevételt termel a vállalkozás számára, így gyakorlatilag pár hónapon belül visszahozza a havonta kiadott összeget. A stabil tervezhetőségen túl pedig operatív lízing esetén lehetőség van a károkkal és a biztosítással kapcsolatos kockázatokat is a lízingbeadóra bízni.



A Péntech digitális lízing igénylését a PEAC Finance pénzügyi partnerén keresztül nyújtja, akik több mint 40 éves tapasztalattal rendelkeznek a vállalati lízing területén.

