Az amerikai vámhistória és tanulságai

Az év elején beiktatott új amerikai elnök vámintézkedéseit legtöbbször a nagy gazdasági válság idején bevezetett magas vámokkal szokták historikus párhuzamba állítani. Ez az összevetés több sebből vérzik, pedig az amerikai vámtörténelem bőven kínál analógiákat arra, hogy megértsük, Trump intézkedéseinek milyen hatásai lehetnek az amerikai gazdaságra.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az Egyesült Államok története kis túlzással tele van olyan periódusokkal, amikor egyes elnökök valamilyen okból a vámok célzott, vagy általános emeléséhez nyúltak. Az alábbi ábra jól összefoglalja az ország hektikus vámtörténetét. Világosan látszik, hogy a korábbi évszázadokhoz képest az elmúlt 80 év maga volt a vámtörténeti nyugalom, az USA korábban sokkal gyakrabban – és sokkal magasabb vámszintekről indulva is – bevetette ezt a gazdaságpolitikai eszközt különböző célok megvalósítása érdekében.

A protekcionizmus rövid története (a legfontosabb kereskedelemmel kapcsolatos gazdasági elméleteket is jelölve). Források: Macrobond, Bloomberg, Amundi Investment Institute. Az árnyékolt sávok a recessziós időszakokat jelölik. 2025. júliusi adatok alapján.

1822 - A második függetlenségi háború utáni vámtarifák: céljuk az ipar védelme a brit importtal szemben.

utáni vámtarifák: céljuk az ipar védelme a brit importtal szemben. 1828 - „Gyűlöletes vámtarifa”: emelték az importárukra kivetett vámokat, ami különösen a behozataltól függő déli államokban okozott feszültségeket.

emelték az importárukra kivetett vámokat, ami különösen a behozataltól függő déli államokban okozott feszültségeket. 1842 - „Tyler-vámtarifa”: Az 1837-es válságból való kilábalás érdekében magasabb vámokat vezettek be a gyáripar védelme (a brit importtal szemben), a növekedés ösztönzése és az állami bevételek növelése érdekében (a jövedelemadó hiányában a vámok voltak az állam egyetlen bevételi forrása).

Az 1837-es válságból való kilábalás érdekében magasabb vámokat vezettek be a gyáripar védelme (a brit importtal szemben), a növekedés ösztönzése és az állami bevételek növelése érdekében (a jövedelemadó hiányában a vámok voltak az állam egyetlen bevételi forrása). 1861 - A polgárháború alatti vámtarifa: Az elsődleges cél a háborús kiadások finanszírozása volt, de az északi ipar védelme sem volt elhanyagolható szempont.

vámtarifa: Az elsődleges cél a háborús kiadások finanszírozása volt, de az északi ipar védelme sem volt elhanyagolható szempont. 1897 - „Dingley-vámtarifa”: Az 1893-as válság után emelték a vámokat a gyártási tevékenység védelme és az állami bevételek növelése érdekében. McKinley elnököt úgy választották meg, hogy már a kampányban magasabb vámtarifák bevezetését ígérte.

Az 1893-as válság után emelték a vámokat a gyártási tevékenység védelme és az állami bevételek növelése érdekében. McKinley elnököt úgy választották meg, hogy már a kampányban magasabb vámtarifák bevezetését ígérte. 1922 - „Fordney-McCumber-vámtarifa”: Az első világháború gazdasági kihívásaira válaszul jelentősen emelték a vámokat, hogy megvédjék az ipart a külföldi versenytől.

Az első világháború gazdasági kihívásaira válaszul jelentősen emelték a vámokat, hogy megvédjék az ipart a külföldi versenytől. 1930 - „Smoot-Hawley-vámtarifa”: A vámokat magas szintre emelték, ami más országok válaszvámjait vonta maga után, és súlyosbította a globális gazdasági visszaesést. Gyakran emlegetik a nagy gazdasági világválság elmélyülésének egyik fontos tényezőjeként. Célja a második világháború utáni gazdasági kiigazítások elsimítása, a külföldi importtal való verseny segítése, valamint az agrárszektorral kapcsolatos munkavállalói aggodalmak csillapítása volt. Kulcsfontosságú iparágak termékeire vetették ki, más területeken azonban kifejezetten előmozdították a szabadkereskedelmet.

A vámokat magas szintre emelték, ami más országok válaszvámjait vonta maga után, és súlyosbította a globális gazdasági visszaesést. Gyakran emlegetik a nagy gazdasági világválság elmélyülésének egyik fontos tényezőjeként. Célja a második világháború utáni gazdasági kiigazítások elsimítása, a külföldi importtal való verseny segítése, valamint az agrárszektorral kapcsolatos munkavállalói aggodalmak csillapítása volt. Kulcsfontosságú iparágak termékeire vetették ki, más területeken azonban kifejezetten előmozdították a szabadkereskedelmet. 2018 - „Trump 1.0 vámok”: A vámok elsősorban Kínát, valamint az acél- és alumíniumimportot érintették. A cél az amerikai kereskedelmi deficit csökkentése, az érintett iparágak védelme és a kereskedelmi partnerek nyomás alá helyezése volt, hogy újratárgyalják a kereskedelmi megállapodásokat.

A vámok elsősorban Kínát, valamint az acél- és alumíniumimportot érintették. A cél az amerikai kereskedelmi deficit csökkentése, az érintett iparágak védelme és a kereskedelmi partnerek nyomás alá helyezése volt, hogy újratárgyalják a kereskedelmi megállapodásokat. 2025 - „Felszabadulás napi vámok”: A vámok célja a gyártás visszatelepítése, a középosztály újjáépítése, a bevételnövelés, a Kínától való függőség csökkentése és a stratégiai áruknak való kitettség minimalizálása egy egyre többpólusú világban.

A korábbi vámhullámok vizsgálatánál fontos figyelembe venni azokat a tényezőket, amelyek meghatározták a vámpolitika sikerességét. Az első szempont az intézkedés célja, hiszen ez is többféle lehet, a külföldi versenytársak kizárásától a bevételnövelésen át, a technológiai kérdésekig.

Az Egyesült Államokban egészen 1909-ig a vámok jelentették az állam fő bevételi forrását, nem véletlenül voltak sokkal magasabban a vámszintek azokban az időkben. Aztán 1909-ben bevezették az első társasági adót, majd 1913-ban az első jövedelemadót, és 1940-re az államháztartási bevételekben a vámok súlya 5 százalékra csökkent.

A vámokat, mint bevételi forrást azóta leginkább a Trump adminisztráció hozta vissza a köztudatba, a köztes csaknem 100 évben nem ez, hanem az iparvédelem és általában a hazai gazdaság segítése volt a kivetett vámok meghatározó célja.

De az elemzés során figyelembe kellett venni számos egyéb tényezőt is:

Adottak-e a feltételek ahhoz, hogy a hazai vállalatok a vámok védelme alatt innovációt hajtsanak végre. Meg tudják-e ezt akadályozni az ellenérdekű felek?

A protekcionizmus látszólag annál hatékonyabb, minél gyengébbek a külpiaci versenytársak, de van egy olyan veszély, hogy a külpiacok teljesen leépülnek, nem lesz kinek exportálni, vagy a termék lecserélődik egy másikra.

A vámok célzottsága csökkentheti azok belpiaci inflációs hatását, a túl tágan meghúzott határok viszont növelik, és hátrányosan érintik az ellátási láncokat.

A vámmal sújtott kereskedelmi partnerek potenciális válaszlépeinek ereje mindenképpen mérlegelendő.

A vámok időzítése és időbeli hatálya meghatározó abból a szempontból, hogyan hat a vám a beruházásokra. A vám bizonytalanságot okoz, és ez minél tovább tart, annál inkább visszafogja a beruházásokat.

Meghatározó a sikerben a globalizáltság foka is. Minél globalizáltabb a gazdaság, annál nehezebben átlátható, hogyan hat az ellátási láncok egyes szakaszaira. A célzottsággal az ebből eredő hatékonysági veszteség csökkenthető.

Mindezeket figyelembe véve az Amundi szerint Donald Trump mostani vámintézkedéseit nem lehet az 1930-as – katasztrofális eredményekre vezető – vámemelésekhez hasonlítani, ahogy

egyetlen más vámhullám sem tekinthető önmagában jó benchmarknak a mostani intézkedések várható hatásainak megítéléséhez.

Ennek leginkább az az oka, hogy a mostani lépések – az addig megismert indoklások szerint – összetett célrendszert követnek.

A központi elem a gyártás visszatelepítése az USA-ba és a középosztály újjáépítése, de hangsúlyos elem a vámbevételek növelése is a jövedelemadó csökkentése érdekében. Emellett – főként Trump habitusára alapozva – felbukkannak a célkeresztben a tárgyalástaktikai megfontolások is, amelyek célja a jó kereskedelmi megállapodások, új beruházások és egyéb engedmények elérése. Távlatos célként lebeg az elnök szemei előtt a tőke- és termelési folyamatok átalakítása az ikerdeficit kiváltó okainak kezelésére, ehhez kapcsolódóan, a Kínai hitelezés csökkentése, valamint a stratégiai áruktól való függőség minimalizálása is. Mindezek fényében érdemes a korábbi vámhullámokat értékelni.

Ha a mostani rohamot nagyrészt tárgyalástaktikai megfontolások motiválják, akkor a legjobb analógiát 1921 adja.

Ha csak azt a lehetőséget tekintjük, hogy a magas vámokra a kereskedelmi partnerek erős megtorló vámokat vezetnek be, akkor 1930 tényleg jó viszonyítási alapnak tűnik.

Az 1953-as vámhullám azért nem jó analógia, mert az célzottabb és fokozatosabb volt, és az amerikai hegemónia megőrzését célozta, nem pedig a globális gazdasági rend átalakítását.

Trump céljaihoz összességében McKinley elnök 1897-es hadjárata áll a legközelebb, mert azt kifejezetten Trump első két célja érdekében (gyártás és bevételnövelés) indították. Csakhogy az USA akkor mély recesszióból tört ki, ami jó bázist adott a növekedéshez, és még csak egy felemelkedő globális hatalom volt, nem egy globális hegemón, mint most. Hasonlóság ugyanakkor, hogy a kereskedelmi partnerek megtorló lépései gyengének bizonyultak.

Amint a fentiekből látható, a kereskedelem és a protekcionizmus történelmi dinamikájának megértése értékes betekintést nyújt a mostani eseményekbe.

A kizárólag az 1930-as évek kereskedelmi háborúira összpontosító analógiák nem adnak teljes képet.

Az utóbbi időszak növekvő geopolitikai feszültségei közepette a kereskedelmi egyensúlytalanságok növekedése és a többpólusú világrend visszatérése összhangban áll a vámok újbóli bevezetésével. Bármennyire újszerűnek tűnik a mostani vámháború csomagolása, nincs új a nap alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ