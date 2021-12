Beleremeg a befektetési piac az Amazon és a Wall Street-i szuperbank új közös fejlesztésébe

A Goldman Sachs megnyitja a kapuit az adatvagyonához és a szoftvereszközeihez a hedge fund és vagyonkezelő ügyfelei előtt, egy olyan szolgáltatás segítségével, amit az Amazonnal közösen fejlesztettek. A felhőszolgáltatással az ügyfelek értékes időt spórolhatnak meg, és több időt fordíthatnak a kereskedésre. A közös projekt egy újabb állomása a techóriás és a Goldman közötti egyre szorosabb együttműködésnek.

Közös terméket fejlesztett az Amazon Web Services és a Goldman Sachs. A lépés egy hosszú együttműködés újabb fejleménye, ami elindítja a Goldman Sachsot azon az úton, hogy a Wall Street kiemelt felhőszolgáltatójává váljon. David Solomon vezérigazgató terve, hogy növelje a bank technológiai affinitását az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Ezt úgy érné el, hogy a felhőn keresztül hozzáférést biztosít az évtizedek alatt felhalmozott adatvagyonhoz és elemzői eszközökhöz, aminek segítségével hatékonyabb működést és jobb üzleti döntéseket lehetne elérni.

A GS Financial Cloud for Data with Amazon Web Services szolgáltatáscsomag úgy támogatja majd a hedge fund és vagyonkezelő ügyfeleket, hogy azok több időt tudnak fordítani a kereskedelemre, ahelyett, hogy óriási, strukturálatlan adattömegek átvizsgálásával kellene időt vesztegetniük.

A Goldman által biztosított adatfolyamra és elemzési eszközökre fejlesztett applikációkkal a korábban több hónapos adatgyűjtési, -tisztítási, és -elemzési folyamatok akár percekre rövidülhetnek.

Az Amazon és a Goldman együttműködése egy évtizede kezdődött, amikor a bank megkezdte az informatikai funkcióinak a felhőmigrációját. A szövetség azóta csak erősödött, aminek ez a közös szolgáltatásfejlesztés a legújabb mérföldköve. Az Amazon korábban is fejlesztett már digitális szolgáltatást a Goldmannek, a wall streeti bank pedig rendszeresen nyújt hiteleket az Amazon kereskedőinek és tanácsokkal is szolgál a techcég új projektjeinek elindításához.

Az Amazon vezető szereplő a felhőszolgáltatások terén. Tevékenysége abból áll, hogy számítógépes teljesítményt, vagyis szerverkapacitást és alkalmazásfejlesztői felületet ad bérbe cégeknek, amiknek így nem kell saját informatikai kapacitást fenntartaniuk. A cégek a rugalmasabb informatikai háttérnek köszönhetően gyorsabban tudnak reagálni a változó ügyféligényekre. Ráadásul a költségek is tervezhetőbbé válnak, hiszen az ügyfelek úgy fizetnek a felhőkapacitásért, mintha közműszolgáltatásokért fizetnének. Az AWS az Amazon fejőstehene, a működési eredményének a nagy részét ugyanis ez az üzletág termeli ki. Az utóbbi negyedévben az AWS nélkül az Amazonnak veszteséget kellett volna elkönyvelnie.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Getty Images