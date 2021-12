Egyedül maradt a Fundamenta - hol tart ma a lakáskassza?

Az állami támogatás 2018-as megszűnése ellenére a 2014-2015-ös év teljesítményét tudja felmutatni a lakás-takarékpénztári értékesítésben a Fundamenta-Lakáskassza – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Tátrai Bernadett elnök-vezérigazgató, akivel a termék és a működési modell létjogosultságáról, a társaság új tevékenységeiről, az emelkedő kamatkörnyezetről és az ökoszisztéma-lehetőségekről is beszélgettünk.

Három éve szűnt meg a lakás-takarékpénztárak állami támogatása, így mára az Aegon, az Erste és az OTP ki is vonult az új értékesítésből, a Fundamenta egyedül maradt a piacon. 2017-2018-hoz képest Önöknél mennyire esett vissza az értékesítés?

Előnye és hátránya is van annak, hogy egyedüli aktív szereplőként maradtunk a piacon. Ha valaki versenytárs nélkül működik, az egy kiváltság és egy kivételes üzleti lehetőség, azonban hiányzik az a „harc”, a megmérettetés jótékony hatása, amit egy többszereplős piac megkíván, és ami a folyamatos megújulásra ösztönöz. Két szempontból mindig is egyedülállóak voltunk a piacon: a lakás-takarékpénztári tevékenység nem egy melléktevékenység volt nálunk, mint a bankoknál és biztosítóknál, hanem erre koncentráltuk minden erőnket, ami a teljesítményünkön is meglátszott: a négyszereplős piacon is piacvezetők voltunk. Másrészt mi nem fiókhálózaton keresztül értékesítünk, hanem Személyi Bankáraink vannak, akik személyesen keresik fel az ügyfeleket és mérik fel igényeiket. A hosszú távú pénzügyi öngondoskodás megtervezésével, a családok biztonságának megteremtését segítjük elő. Mivel ezeket az értékeinket megtartottuk, az állami támogatás három évvel ezelőtti megszűnése ellenére is

a 2014-2015-ös év teljesítményét tudjuk felmutatni az értékesítésben az új szerződések terén. A hitelezésben sem hozott nagyságrendbeli visszaesést az elmúlt 3-4 év.

Az egykori 30%-os állami támogatás nélkül,2021-ben kik számára van létjogosultsága a lakás-takarékpénztári termékeknek, és mire használják a termékeket az ügyfelek?

Sokan azt gondolják, hogy a termék az állami támogatással annyira attraktív volt, hogy el se kellett adni. Ehhez képest a mi filozófiánk mindig is a proaktív jellegű értékesítés volt, vagyis az ügyfélkapcsolatok aktív felvétele, az ügyfél élethelyzetének megismerése és a számára legmegfelelőbb termék ismertetése. Az ügyfelek céljai nem változtak, mint ahogyan a termékeink lényege sem. A felütés továbbra is az, hogy 5 vagy 10 év múlva hogyan fogja tudni megvalósítani az ügyfél a saját vagy gyermekei lakásával kapcsolatos álmait, és miként áll össze az anyagi keret a vágyak megvalósításához. A finanszírozáson és a betétgyűjtésen messze túlmutató öngondoskodási ökoszisztéma részei vagyunk, amely előre tervezést, stabilitást, kiszámíthatóságot, azaz végső soron biztonságot nyújt. Személyi bankáraink olyan ügyfélkörhöz is elviszik a lakás-takarékpénztári termékeket és gondolatokat, amelyhez ezek nem biztos, hogy egyébként eljutnának. Jövedelmi helyzettől függetlenül ugyanazt a pénzügyi tervezési és tanácsadási szolgáltatást, valamint odafigyelést kapja bárki, hiszen minden családban - főként a mostani időszakban - fontos a biztonság érzése. Az állami támogatás megszűnése természetesen egy negatív esemény volt, viszont vele együtt számos jogszabályi kötöttség is megszűnt, így

a szerződések családon belüli összevonása nélkül, egyszerűen tudunk nagyobb szerződéses összegeket is kínálni, ezáltal akár 30 millió forintos lakáshitel is elérhető nálunk.

S mivel a termék jellege lehetővé teszi az azonnali hitelfelvételt is, így ez az összeg ma már egy ingatlan megvásárlásához elegendő akár egy szerződés megkötése esetén is.

Állampapír-közvetítéssel, napelemrendszerek telepítésének közvetítésével és finanszírozásával, valamint ingatlanközvetítéssel bővíti tevékenységét a Fundamenta – jelentették be 2019 májusában. A MÁP+ mint vonzó kamatozású alternatív termék megjelenése inkább kiszorító hatást gyakorolt, vagy - lévén, hogy beszálltak a forgalmazásába – inkább jótékonyan hatott a cégre?

Egyértelműen az utóbbi összefüggés érvényesült. Az ügyfelek jellemzően a havi, kisebb összegű megtakarításaik számára egy erre dedikált rendszeres megtakarítási lehetőséget keresnek, állampapírban pedig a nagyobb, egyszeri megtakarításaikat helyezik el. A MÁP+ megjelenésével és a forgalmazás elindításával több fontos érdek találkozott nálunk, és ebből a találkozásból sok jó dolog született. Többek között

egy olyan ügyfélkör bekapcsolása történt meg a lakossági állampapírok piacán, amely nélkülünk az állam számára nehezen lett volna elérhető.

A lakosság nagyon magas készpénzállományát úgy tudjuk becsatornázni és számlapénzzé tenni, hogy ezáltal támogatjuk a készpénzhasználat visszafogására vonatkozó jegybanki célt is. Mindezeken felül pedig nem szabad elfelejteni, hogy a lakás-takarékpénztári megtakarításokra nem egyszerű megtakarításként kell tekinteni: azáltal, hogy valaki havi 20, 30 vagy akár 100 ezer forintot elhelyez nálunk, néhány év múlva előre kiszámítható, a piaci átlagnál sok esetben jóval kedvezőbb kamattal jut lakáshitelhez. Ezt a típusú kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget nem képes biztosítani a manapság is növekvő inflációs és kamatkörnyezet, nálunk viszont előre tudják az ügyfelek, mekkora kamattal juthatnak hitelhez néhány év múlva, ami tovább erősíti a családok pénzügyi biztonságát.

Várható, hogy a kereskedelmi bankokhoz hasonlóan a Fundamenta is megemeli a lakáshitelei kamatát?

A már megkötött, lakásszámlához kapcsolódó hitelszerződéseink esetében semmiképpen nem történhet ilyen. Pont ez a kiszámíthatóság és tervezhetőség adja azt a biztonságot, hogy a szerződéskötés pillanatában garantáljuk akár 17-25 évig – a teljes futamidő végéig – a hitel kamatát változatlan formában. Csak a még meg nem kötött új szerződések esetében tudunk ilyet tenni, hiszen mint említettem, a már megkötött szerződések révén az ügyfelek előre fixálták jövőbeni hitelkamataikat. Az inflációs trendet és a kamatkörnyezetet nyilván nekünk is le kell követnünk. Az is biztos, hogy ha hosszú távon ezek a kamatok ennyire meredeken mennek felfelé, akkor nekünk is lépnünk kell az új szerződések esetében. Ezért

érdemes ma megkötni a szerződést, és nem holnap, hiszen aki már megkötötte, biztonságban tudhatja magát és családját a jelenlegi emelkedő hitelkamatokkal szemben.

Nézzük az ingatlan-közvetítést: a fundamentaingatlan.hu-n beszélgetésünk pillanatában 307 ingatlant találni, ami töredéke a nagyobb versenytársaik oldalain található darabszámnak. Hol tartanak az ingatlanokkal kapcsolatos terveikkel?

Mi elsősorban a saját ügyfélkörünknek szeretnénk addicionális szolgáltatásokat nyújtani. Több mint 12 ezer regisztrált érdeklődő van a rendszerünkben, a meghirdetett ingatlanok darabszáma az értékesítések rövid átfutási idejét tükrözi. Több mint 100 fős, ingatlanközvetítéssel is foglalkozó hálózattal rendelkezünk, de a lakást értékesítő vagy vásárló potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételben az 1500 fős Személyi Bankár hálózatunk is nagy támogatást jelent. Meggyőződésem, hogy nem az egyidejűleg meghirdetett ingatlanok darabszáma a lényeg, hanem a gyors, gördülékeny és megbízható ingatlanközvetítés. Ezen mérőszámok tekintetében a piaci átlaghoz képest nagyon jól állunk.

Nézzük a harmadik, a pandémia előtt elindított tevékenységüket: milyen tapasztalatokat szereztek eddig a napelem rendszerek telepítésének közvetítésével?

A napelem lassan megkerülhetetlen téma lesz Magyarországon, és mára az ökoszisztémánk részévé vált, aminek nemcsak az egyre növekvő energiaárak, hanem a környezeti szempontokra egyre nagyobb hangsúlyt fektető közfelfogás is új lendületet ad. A lakásfinanszírozáshoz és az öngondoskodáshoz szervesen kapcsolódik, hogy ne csak jobbá tegyük a lakhatást, de gazdaságosabbá is.

Tavaly összesen mintegy 24 ezer háztartás választotta a napelemet Magyarországon, ehhez az alacsony számhoz képest rengeteg szereplője van a piacnak,

és az ügyfeleknek rendkívül nehéz kiválasztani több száz cég közül a megbízható szakembereket. Nekünk fontos, hogy olyan megbízható partnerrel kössük össze ügyfelünket, aki hosszú távon és stabilan rendelkezésére áll. Szolgáltatásunk nagy előnye, hogy a napelemrendszer finanszírozására is megoldást kínálunk.

Idén januárban az állami otthonfelújítási támogatással bővült a családok számára elérhető támogatások köre, februárban pedig megjelent a szintén államilag támogatott 3%-os kamatozású otthonfelújítási kölcsön, amely a támogatás igénybe vevői számára elérhető. Mekkora kiszorító hatást gyakorolnak ezek az Önöknél nem elérhető „alternatív finanszírozás formák” a saját, magasabb hitelköltségű finanszírozási tevékenységükre?

Nem maradtunk ki mindebből:

a Zöld Otthon Program hitelét hamarosan mi is kínálni fogjuk, jelenleg ennek előkészítése zajlik a Fundamentánál.

Az otthonfelújítási hitel esetében pedig több stratégiai banki partnerünk van, amelyeknek a termékeit mi is közvetítjük, ezen termékek iránt érdeklődő ügyfeleink részére. Saját termékünkkel is fontos szerepünk maradt a lakásállomány minőségének a javításában, hiszen ügyfeleink a hosszú távú céljaik megvalósításához vagy akár önerőként is használhatják lakás-takarékpénztári megtakarításaikat az önerőt igénylő támogatásokhoz.

Külföldön már vannak rá példák, hogy kész ökoszisztémákat építenek ki bankok a lakás, mint téma köré, így például nemcsak a megfelelő otthon kiválasztásában, de akár a felújításokban vagy éppen a bútorszállításban is segítik ügyfeleiket. Lakásfinanszírozóként gondolkodnak-e ilyen szélesebb körű ökoszisztéma felépítésében?

Hosszú távú ökoszisztéma-stratégiánk van, amelybe új tevékenységek elindítása is beletartozik, de fontos az önmérséklet: ha túlságosan szétaprózódik a tevékenységi körünk, akkor az fókuszvesztéssel fenyeget. Még nem érezzük elérkezettnek az időt, hogy szakembereket közvetítsünk, hiszen ezt a szétaprózódás veszélye nélkül, megfelelő precizitással, földrajzilag egységes minőségben végezni nem könnyű.

Manapság egy jó burkoló telefonszáma kis túlzással a legnagyobb érték,

ugyanakkor hiába találunk egy megbízható szakembert Győrben, Békéscsabán nem fog tudni segíteni és viszont. A múltbeli sikereink nagyban támaszkodtak arra, hogy a lakás-takarékpénztári tevékenységet nem egy melléküzletágként vittük. Az ökoszisztémánk kiépítésének egyik legfontosabb feltétele, hogy olyan partnereink legyenek, akik ugyanazt a stabilitást, minőséget, megbízhatóságot és kiszámíthatóságot nyújtják, mint mi az ügyfeleink részére. Ezért szükséges megfontoltan, lépésről lépésre haladni előre.

Fotók: Berecz Valter (Portfolio)