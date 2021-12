„Nem számítunk kieső csontvázakra” – Interjú az Erste bankvásárlásáról

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Utoljára talán a Postabank 2003-as megvásárlásakor vett teljes bankot az Erste Magyarországon. A Commerzbank Zrt. esetében azonban a vállalatokból álló ügyfélportfólióban lehet az igazi érték. Kényszermegoldás tehát a teljes bank megvásárlása az Erste számára, amit az eladó diktált így?

Valóban régóta nem volt egész bankot érintő vásárlásunk, az elmúlt években inkább portfóliókat vagy más pénzügyi szolgáltatót vettünk. Egyáltalán nem kényszermegoldás azonban a mostani tranzakció sem, ugyanis

a hazai piacon vállalati bankként ismert Commerzbank vezetőinek és kollégáinak a szaktudása nagy értéket jelent számunkra.

Ha portfóliót vettünk volna, akkor legfeljebb az ügyfélkiszolgáló kollégák átvétele jöhetett volna szóba, így viszont know how-t is vásárolunk a bankvétellel, amennyiben a felügyeleti jóváhagyás megérkezik.

Nem árulták el a felek a pontos vételárat. Miért nem jogos elvárás az 2021-ben, hogy megtudjuk, mennyit költ egy nagybank egy versenytársa megvásárlására?

Erőteljesen üzleti titok kategória az, amire rákérdez. Cégérték- és portfólióalakulási becslést is végeztünk, emellett egy viszonylag nehezen számszerűsíthető know how vásárlás is benne van a vételárban. Arra pedig külön felhívnám a figyelmet, hogy a német Commerzbank és az Erste Group egy régiós együttműködési megállapodást is kötött az adásvételi tranzakció mellett. Nem evidencia tehát, mit tartalmaz pontosan az ár, és a tendernek nagyon feszes tartalmi és formai kitételei voltak. Mindezt figyelembe véve nem ördögtől való üzleti titokként kezelni az adásvételi árat.

A magyarországi Commerzbank Zrt. vásárlója az Erste Bank Hungary Zrt., a régiós együttműködést viszont csoportszinten kötötték a tulajdonosok, jól értjük? Ez az együttműködés miről szól?

Így igaz, a magyar Erste Bank a vásárló, ettől függetlenül az is igaz, hogy a német Commerzbank csoport más egységeinek eladását is tervbe vette a saját szerkezetátalakítása részeként, a magyarországi eladás pedig ennek a folyamatnak csak az első lépése. A régiós együttműködés arról szól, hogy az Erste piacain az Erste Group szolgáltatásai megnyílnak a Commerzbank csoport ügyfelei részére, más piacokon pedig az Erste Group ügyfelei vehetik igénybe kényelmesebben a Commerzbank csoport szolgáltatásait, vagyis egy kölcsönös lead-adási együttműködést kötöttünk. Nem versenyző felekként, hanem egymást kiegészítő intézményként,

egymás szolgáltatásainak értékesítőiként fogunk tehát együttműködni.

Számolnak ügyfélvesztéssel az átvett ügyfélportfólió esetében?

A tender alatt bizonyos körben korlátozottak voltak az információink, vagyis nem láthattunk minden adatot, de becsléseink szerint a megvásárolt portfólió kétharmada nagyvállalati ügyfélkör, egyharmada pedig kkv. Van átfedés is: lehetnek például olyan ügyfelek, amelyek számára eddig is a Commerzbank volt az elsődleges bankkapcsolat, a második pedig az Erste. Vagy éppen fordítva. Elképzelhető, hogy lesz minimális lemorzsolódás, de ennek legfeljebb az lehet például az oka, ha limitprobléma lép fel: iparági, koncentrációs, stb. limit miatt előfordulhat, hogy egyes nagyvállalatok felé fennálló kitettséget nem tudunk átvenni, de ez esetben is megoldható ez a bécsi központunkon keresztül, magát az ügyfélkiszolgálást pedig mi innen, Magyarországról tudjuk folytatni.

Említette, hogy korlátozottak voltak az információik a megvásárolt bankról. Azt jelenti ez, hogy az ilyenkor szokásos adatszobába sem tekinthettek be? Ez esetben miért nem hazardírozás a vásárlás?

Természetesen itt is volt adatszoba, és a vásárlási folyamat során kérdéseket lehetett feltenni az eladónak. Tekintettel azonban arra, hogy a vevőjelöltek az egyik versenytársukat világították át, természetes, hogy bizonyos adatokat csak a titoktartási kötelezettséggel terhelt tanácsadók ismerhettek meg, bizonyos érzékeny adatok pedig egyáltalán nem álltak a rendelkezésre. Mivel csak korlátozottan tekinthettünk bele az adatokba, ezért a részletes ügyféladatokat nem ismerhettük meg, tekintettel arra, hogy nagyon szigorú versenyjogi keretek között zajlott az információátadás. Ez nem hazardírozás így sem: a vásárlót komoly felelősségvállalás köti azért, amit értékesített, emellett a nyilvánosan elérhető adatok is viszonylag jó eligazítást adtak.

A vállalatfinanszírozás egy őszinte sportág, nem számítunk kieső csontvázakra.

Mi a legnagyobb érték a magyarországi Commerzbankban az Erste mint vásárló számára?

Az első helyen mindenképpen a szaktudást említeném: bőven tíz év feletti commerzbankos tapasztalattal rendelkező kollégák dolgoznak a pénzintézetnél, nagy érték számunkra az ő tudásuk. Ismereteiket, rutinjukat nem kizárólag a vállalati üzletágban hasznosíthatjuk, hiszen pénzügyi, számviteli, operációs, IT-szakembereket is átveszünk. Másodikként nagyon jól kiegészíti és illeszkedik a mi növekedési terveinkbe a bank meglévő ügyélköre és finanszírozási portfóliója. Harmadikként pedig egy bankvásárlás során felmerülhetnek például informatikai, tranzakcionális és cash pool megoldások, amelyekben fejlettebbek, illetve, a kereskedelemfinanszírozási gyakorlat is érettebb a Commerzbanknál, mint nálunk. Egy év múlva várakozásaink szerint

nem lesz olyan termék vagy szolgáltatás, amelyet legalább a mostani szolgáltatási színvonalon ne tudnánk a Commerzbank ügyfelei számára nyújtani.

Mikor fogják teljesen integrálni az állományokat, és leépíteni, bezárni magát a megvásárolt bankot?

Nincs még döntés arról, mit fogunk tenni konkrétan az intézménnyel. Úgy nincs értelme megtartani a bankot, hogy párhuzamos rendszereket és szolgáltatásokat tartsunk fenn.

Az utóbbi években az Erste Bank vállalati üzletága nagyon dinamikusan növekedett. Hány évnyi organikus növekedést spórolnak meg a bankvásárlással, és aktuális értékén mekkora hitel- illetve betétállományt vesznek át?

Jelen állás szerint 830 milliárd forint környékén lesz 2021 végén az Erste Bank vállalati hitel- és kötvényállománya, amivel a hatodik legnagyobb szereplőnek számítunk a magyar vállalati piacon. A Commerzbank hitel- és betétállományának aktuális nagyságáról nem beszélhetek, azt azonban elmondhatom, hogy

a stratégiai tervünk szerint a tranzakcióval előre léphetünk az 5. helyre. A tervezettnél egy évvel előbb, két év múlva tudjuk elérni a 4. helyet,

amihez már jóval 1000 milliárd forint felett kell lennie a vállalati portfóliónk méretének.

A magyar Erste és Commerzbank 2020-ban (milliárd forint) Erste Commerzbank Arány Mérlegfőösszeg 3697,9 395,2 11% Hitelállomány 2060,8 198,0 10% Betétállomány 3000,4 314,9 10% Saját tőke 423,9 30,4 7% Bevétel 159,1 9,4 6% Működési költség 96,9 9,3 10% Kockázati költség 24,3 -0,4 -2% Adózott eredmény 23,0 0,2 1% Forrás: Portfolio-gyűjtés

A vállalati üzletágat aktuálisan érintő kérdés a Növekedési Kötvényprogram kivezetése a Magyar Nemzeti Bank részéről. Hogy fogadta a hirtelen bejelentést, és csúsznak-e le ügyfeleik emiatt a programról?

Egyrészt örülök az MNB döntésének, mert a vállalatfinanszírozásban képviselt aránya alapján már elmondható, hogy elindult a vállalati kötvénypiac Magyarországon, de még nem futott előre annyira, hogy túlzott kockázatot jelentene a finanszírozói, befektetői oldal számára.

Egy 10 éven túlnyúló, jellemzően bullet típusú és fedezetlen finanszírozási formáról van szó, a kockázati profilja alapján egyáltalán nem baj tehát, ha innentől lassabb ütemben növekedik.

Másrészt azonban bizonytalanságot látok: az ügyfelek egy része már leszerződött a hitelminősítővel, de nem tudni, belefér-e még a jegybanki programba. Várjuk az MNB-től ennek az átmeneti időszaknak a részletes szabályait.

Nem látni, hol fog megállni a kamatkörnyezet emelkedése. Mekkora visszaesést vár emiatt 2022-ben a hitelkeresletben és a vállalati hitelezésben?

Egyszerre több tényező is visszafoghatja a vállalati hitelpiacot: 1. a Növekedési Hitelprogram az idei év közepéig még a nagy részét adta a hitelkérelmeknek, a piaci hitelek azonban nem képesek egy az egyben helyettesíteni, 2. a választási év bizonytalanságot jelent a vállalatok egy része számára, így kivárásra készteti őket a hitelfelvételben, 3. hasonló bizonytalanságot generál az Ön által említett kamatemelkedés, amelynek a folytatódására továbbra is számítanak a cégek, de így is negatívan hat a hitelpiacra, 4. fontos körülmény ugyanakkor, hogy a támogatási környezet változásai miatt megnőtt a beruházási hitelek súlya, jövőre viszont már újabb eltolódás jöhet a rövid lejáratú hitelek felől a hosszúak terhére. Mindazonáltal

olyan nagy a cégek bankoknál parkoló, felhasználásra váró likviditása, hogy hitelválságtól biztosan nem kell tartani.