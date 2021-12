Új nagybefektető a Gránit Banknál: Hegedüs Évát kérdeztük a részletekről

Új nagytulajdonos jön a Gránit Banknál azzal, hogy a BDPST Group megvásárolja a bank részvényeinek 57%-át. Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója interjút adott a Portfolio-nak a bejelentés kapcsán. Elmondta, hogy a bank menedzsmentjében nem lesz változás, kisebbségi részvényesként, MRP-tagként, illetve elnök-vezérigazgatóként továbbra is aktívan részt vesz a bank életében. Az interjúban kitért arra is, hogy két fontos tranzakció is történik: a kivásárlás és egy új munkavállalói részvényprogram lebonyolítása is folyamatban van. Hegedüs Éva emellett a jövő évi tervekről, stratégiáról, valamint a bankok és a fintechek nagy versenyéről is beszél lapunknak.

Sokakat érhet váratlanul a bejelentett tranzakció. Miért adja el a részesedése túlnyomó többségét a Gránit Bankban?

Hegedüs Éva: Meggyőződésem, hogy a társaság további növekedési kilátásai kiválóak, de ezek megvalósításához addicionális tőkére, tőkeerős befektetőkre is szükség van. Logikus lett volna a tőzsdére lépés, azonban a kiszámíthatatlan pandémiás környezet mellett ezt nem gondolom rövid távon optimális döntésnek. Ezzel párhuzamosan viszont kaptam egy ajánlatot a BDPST Grouptól, amely tőkét kíván emelni a bankban, bízik az üzletpolitikában, és a bank menedzsmentjében.

Az élet különleges ajándéka egy bankár számára, ha több mint egy évtizeden keresztül eredményesen irányít egy bankot. Az már csak hab a tortán, ha fel tud építeni egy folyamatosan növekvő, egyre több profitot termelő és innovációkban is élen járó hitelintézetet. Tizenkét évvel ezelőtt a válság mélypontján hazai, illetve külföldi tulajdonban lévő tőkeerős nagyágyúk versenypiacán vett banki licencet Demján Sándor, és kért fel a bank vezetésére, amire némi gondolkodást követően azzal a feltétellel mondtam igent, ha részesedést vásárolhatok tőle és megvalósíthatok egy újszerű digitális üzleti modellt.

Ön milyen szerepet tölt be jövőben a Gránit Bank életében?

H. É.: A BDPST Group ajánlatát sok szempontból mérlegeltem, egyeztettem a családommal és arra jutottam, hogy elfogadom a lehetőséget és építem a bankot úgy, ahogy eddig, megtartok egy kisebbségi részesedést és közben realizálom a befektetésem hozamát, hiszen a múltban egyszer sem vettem fel osztalékot.

Az új befektető pénzügyi befektetésként kezeli a bankban történő részesedésszerzését, és kifejezett kérése, hogy továbbra is elnök-vezérigazgatóként irányítsam a bankot.

Ennek megfelelően a jövőben is szigorú hitelezési sztenderdeket, a bizalomra épülő pénzügyi szolgáltatási színvonalat, az innováción alapuló szemléletet tudok ígérni. A bank menedzsmentjében nem lesz változás, kisebbségi részvényesként, MRP-tagként, elnök-vezérigazgatóként mindent meg fogok tenni, hogy a bank részvényesi értéke tovább gyarapodjon.

Hogyan fog kinézni a bank új tulajdonosi struktúrája a kivásárlást követően?

H. É.: Két fontos tranzakció is történik: a kivásárlás és egy új munkavállalói részvényprogram lebonyolítása is folyamatban van. Az első tranzakció megvalósítását követően az új befektető válik a bank 57%-os tulajdonosává.

A Gránit Bank közgyűlése a közelmúltban döntött egy új munkavállalói részvényprogramról, amelynek az MNB általi engedélyezése után az MRP szervezet 37%-ot tudhat majd magáénak. Az új program erősíti a részvényesi érték növelésében a kulcspozícióban lévő munkavállalók érdekeltségét, az alkalmazott megoldás pedig hozzájárul a bank saját tőkéjének növekedéséhez, amely így 40 milliárd forint fölé emelkedik.

A második tranzakciót követően a befektető 43,2 %-os részvénypakettel fog rendelkezni, két nyugdíjpénztár részesedése (Pannónia és MKB) 13,2% lesz, a KMVA 4,5 %-ot kezel, a többi, néhány magánszemély, a COOP és az EPM tulajdonában marad.

Változik a tulajdonosváltással a bank stratégiája? Mik a jövő évi terveik?

H. É.: banknak a növekedéshez és a profittermeléshez legalább négy dologra van szüksége: jó üzleti modellre és stratégiára, tapasztalt, innovatív menedzsmentre, kedvező makrogazdasági környezetre és tőkére. Azt gondolom, hogy az első három mellé most az addicionális tőke is biztosítva lesz, hiszen a befektető további tőkeemelést tervez. Ezt azt jelenti, hogy a stratégiai célok továbbra is változatlanok: élen járni az innovációban, újabb és újabb banki termékeket bevezetni kiemelkedő ügyfélélmény biztosításával, folytatni a konzervatív hitelezési politikát, fenntartani a működéshatékonysági előnyt. A bank stratégiájának megfelelően a jövő évben folytatjuk a lakossági és vállalati hitelezés digitalizációját, a mobilbanki szolgáltatások szélesítését, előtérbe kerül a befektetési szolgáltatási tevékenység, a privátbanki szolgáltatás feltételeinek megteremtése

Hol tart most a számok nyelvén a Gránit Bank növekedési sztorija?

H. É.: Ma egy erős növekedési potenciállal rendelkező hitelintézet a Gránit Bank, közel 700 milliárd forint mérlegfőösszeggel, 83 000 ügyfélszámlával (amelyből a 72 000-et meghaladja a lakossági ügyfélszámlák száma), 100 milliárd forintot elérő lakossági betéttel, 300 milliárd forint feletti hitel-, illetve kötvényállománnyal, nyolcadik éve folyamatos profittermeléssel és 4 milliárd forint feletti idei évi adózás előtti eredménnyel. A bank térnyerése különösen figyelemre méltó a vállalati hitel- és kötvényállomány, a betétállomány, a lakossági hitelek és betétek vonatkozásában. 2021 első háromnegyed évében a Gránit Bank lakossági betétállományának növekedése közel 30% volt, amely jelentősen meghaladja a szektor 15%-os átlagát. Az ügyfelek visszaigazolták a lakossági jelzáloghitelezés piacvezető, online fejlesztésének helyességét is, amelynek eredményeként a lakossági jelzáloghitelállományt idén sikerült megduplázni a tavalyi értékhez képest. A vállalati üzletágban is mind a betét, mind a hitel és kötvény állomány növekedésében, a szektorhoz képest is erősebb évet tudhatunk magunk mögött. Idén például csak a legutóbbi hónapban, novemberben közel 700 db lakossági ügyfél nyitott számlát.

A tények azt igazolják, hogy a több mint egy évtizede „megálmodott” és akkor még többek által megkérdőjelezett üzleti modell eredményes, amelyben a munkatársak felkészültségének és a támogató részvényeseknek is óriási szerepük van. A bank működésének negyedik évétől nyereséges, minden évben a piaci átlagot magasan meghaladó ütemben bővült a mérlegfőösszeg, a működési költség hatékonyság kétszer jobb a bankrendszer átlagához képest, a hitelportfólió minősége kiváló (0,03% NPL a hazai szektor 3,3%-os arányához képest), a tőkearányos megtérülés nemzetközi viszonylatban is elismerésre ad okot.

Egyszerre digitális és zöld célokat kitűző bankként milyen újdonságokat vezettek be a 2021-es évben?

H. É.: Két területen is – jelzáloghitelezés és fenntarthatóság - jelentős fejlesztéseket vezettünk be, köztük globális elsőségeket is. A lakáshitelezés kapcsán azt gondoljuk, hogy eljött az idő az elavult, lassú, papíralapú, ügynökök által dominált piac megújítására. Persze évszázados beidegződéseket nem lehet egyik pillanatról a másokra megváltoztatni, de mi hiszünk a digitális megatrendben és az idő nekünk dolgozik. Számtalan olyan újítást vezettünk be, ami egyedülálló a hazai piacon. Pár perc alatt adunk online előbírálatot jelzáloghitelre és zöldhitelre, azaz az ügyfelek teljesen online, saját maguknak kiszámolhatják, hogy mennyi hitelt, milyen feltételekkel vehetnek fel. Sőt, az utóbbi hetekben tovább fejlesztett Gránit Otthon Kalkulátorral - a piacon egyedülálló módon - már állami támogatásokkal kombinált hitelkalkuláció is végezhető. Ügyfeleink a teljes hitelbenyújtást online intézhetik papírmentesen, bármikor és bárhonnan elérhető digitális okosnyomtatványokon keresztül. A bank jelzáloghitelezési projektjének üzleti eredményét egyértelműen jelzi, hogy az ügyfelektől idén novemberben közel 50-szer nagyobb nagyságrendben fogadtunk be hitelkérelmeket, mint egy esztendővel ezelőtt.

2021-ben másik nagy célunk volt, hogy a digitális forradalom mellett a zöld pénzügyi forradalomban is úttörők legyünk. Az elsők között tettük elérhetővé a banki ügyfelek számára a Mastercard és a svéd Doconomy együttműködésén alapuló Carbon Calculatort, amely az Aland index alapján kiszámolja, hogy mennyi a kártyás költéshez kapcsolódó CO2 kibocsátás. A Gránit Bank ezen alapuló Öko Kalkulátor megoldása nemcsak szembesít az éppen aktuális, környezetet szennyező fogyasztásunkkal, hanem egyúttal lehetőséget is biztosít számunkra a környezetszennyezésünk semlegesítésére. Pusztán pár kattintás és a mobilbanki applikációt használó ügyfeleink az Öko Kalkulátorban egy vagy akár több utalással is támogathatják egy hazai alapítvány faültetési munkáját. Egy hónap alatt 700 fát ültettek ügyfeleink. Emellett idén a Gránit Bank kártyaportfóliója is a fenntarthatóság útjára lépett: a Gránit Standard Mastercard vésett és dombornyomott bankkártyák megújultak, gyorsabban lebomló, környezetbarát plasztikból készülnek. A bank pedig vállalta, hogy decemberben minden új ügyfél után támogatja egy fa elültetését. A fenntarthatóság természetesen eddig is kiemelten fontos volt a bank számára. Az alapítás óta a Gránit Bank tevékenységének köszönhetően közel 40 millió kg CO2 kibocsájtást előztünk meg és több mint 630 tonna papírt sikerült megtakarítani.

Hogy látja, ki fog nyerni a bankok és fintechek nagy versenyében?

H. É.: Digitalizáció, fenntarthatóság, az ügyfélélmény növelésére való törekvés, automatizáció, az ökoszisztémák összekapcsolódása és a világ változásának egyre gyorsuló üteme. Ez a 6 megatrend fogja véleményem szerint meghatározni a versenyképességet a gazdaság minden szektorában világszerte. Az ügyfelek - legyenek azok akár magánszemélyek, akár vállalatok - minden igényükre a gyors, személyre szabott, bárhonnan és bármikor elérhető, egyszerű és élményt nyújtó, könnyen megfizethető szolgáltatásokat fogják preferálni. Kiemelkedően eredményesek lesznek azok a vállalkozások, akik olyan termékeket kínálnak, amelyek az eddigieken felül lehetőséget fognak biztosítani a fogyasztóknak az értékrendjük, a jobbító szándékuk, a fenntarthatóság iránti elkötelezettségük fontosságának a kifejezésére. Az ma már nem kérdés, hogy az üzleti és működési modelljüket a digitalizáció és a fenntarthatóság köré szervező, hosszútávon gondolkodó vállalatok fognak nyerni a következő évtizedben, így a fintech cégek mellett a bankok is egyre inkább ebben az irányban fognak elindulni. Szerencsére a Gránit Bank helyzeti előnyből indul.

Ami rendkívül fontos, és hajlamosak vagyunk átsiklani rajta, az a világ változásának, kiszámíthatatlanságának állandóvá válása. A rohamos technológiai fejlődés által egyre inkább gyorsuló verseny, a hihetetlen ütemben változó a fogyasztói preferenciák fogják jelenteni a jövő legnagyobb kihívásait. A nagy kérdés így véleményem szerint az, hogy melyik vállalat lesz képes – függetlenül attól, hogy az egy hagyományos bank vagy fintech - a leghatékonyabban adaptálódni a változó igényekhez, egyben biztosítani a stabil profitabilitást és konzekvensnek maradni a hosszú távú vízióban. Ez azt jelenti, hogy a fintecheknek a stabilitás és a profit elérésén kell munkálkodniuk, míg a bankoknak az adaptációs képességüket kell megreformálni. Meggyőződésem, hogy az innováció és konzervativizmus összhangjára épülő stratégia, a szakértelem és az innováció tiszteletét egyaránt magába foglaló szervezeti kultúra az, amelyek a kiváló kollégák mellett garantálni fogja az eredményeket, mi ezen fogunk dolgozni.

Címlapkép és képek forrása: Portfolio