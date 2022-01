Ritka együttállás: hét magyar pénzintézet kerül új tulajdonos kezébe

A takarékszövetkezeti szektor integrációját leszámítva talán a kilencvenes években fordult elő utoljára Magyarországon, hogy egyidejűleg hét jelentős magyar pénzintézet álljon tulajdonosváltás előtt. Az elmúlt három hónap bejelentései alapján öt hazai bank és két biztosítótársaság válik egy-egy rövidesen lezajló M&A-tranzakció főszereplőjévé. Összefoglaljuk, mit tudunk eddig az érintett pénzintézetek tulajdonosváltásáról, és mi motiválhatja a tranzakciók résztvevőit.

Ez már nem a kilencvenes évek

Pezseg körülöttünk a régiós pénzintézeti M&A-piac: a koronavírus az első hónapokban leállította, utána azonban beindította, sőt felgyorsította a bankok és biztosítók tulajdonosi optimalizációját (felvásárlásait, összeolvadásait) megcélzó tárgyalásokat. Az eladói és vásárlói szempontokat azonban nem változtatta meg a pandémia, azok a 2010-es évek első felében kialakultak.

Míg a kilencvenes és a kétezres években az eladókat elsősorban a privatizációs szándék, a vevőket pedig a közép- és kelet-európai terjeszkedés üzleti vonzereje motiválta, a 2008-as pénzügyi válság hatására ez megváltozott. Az elmúlt tíz évben mindkét oldalt elsősorban a józanabb megfontolás:

a (méret)hatékonyságnövelés és az országonkénti piaci jelenlét optimalizációja mozgatta, ami a szektor egésze szempontjából a konszolidációt és a piaci koncentrációk növekedését vetíti előre.

A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy sok esetben vált céllá a meglévő, például 5% feletti piaci részesedések növelése és a kritikus, mérethatékony szintet el nem érő részesedések felszámolása, száraz pénzügyi megfontolásból. Éppen ezért viszonylag kevés ma a piacokra betörő új szereplő, sokkal inkább az egyes országok piacán már jól ismert, belföldi szereplők tranzakcióiról beszélhetünk, amelyeknek a tulajdonosai (legyenek külföldiek vagy hazaiak) nem egyszer “elcserélik” egymás érdekeltségeit. Mindez pedig kiegészül némi “nemzeti protekcionizmussal”, elég csak a több bankot is megvásárló lengyel államra vagy a most két biztosítóba beszálló magyar államra gondolni.

Az árak is “leszálltak a földre” az elmúlt évtizedben: míg a 2008-as válság előtt gyakran vásároltak a könyv szerinti érték 2-3-szorosáért pénzintézeteket, ma ez már ritkaságszámba megy, különösen a hagyományos kereskedelmi bankok esetében, amelyeknek a részvényeiért a tőzsdéken és az M&A-tranzakciók során sem szívesen adnak sokkal többet a vevők a könyv szerinti értéküknél (1 körüli P/BV ráta a jellemző).

Hatékonyságnövelő piacszerzés és “nemzeti protekcionizmus”

A Magyarországon nemrég bejelentett pénzintézeti tranzakciók is beleillenek a fenti képbe. Mivel az árakat az esetek többségében nem ismerjük, elsősorban az eladók és a vevők motivációjára igaz ez biztosan. Egyértelműen a piaci terjeszkedés és/vagy a (méret)hatékonyság növelése motiválhatja a Sopron Bank vevőjét, a hazai tulajdonú MagNet Bankot, illetve a Commerzbank vevőjét, az osztrák többségi tulajdonú Erstét.

Ugyanez érvényes az Aegon 55%-át megszerző Vienna Insurance Groupra, illetve a Sberbankot megvásárló AIK Bankára és a mögött álló szerb Miodrag Kostic cégbirodalmára is. Utóbbi bár “technikailag” új belépő a magyar piacon, egy régiós csomag részeként vásárolja be magát (talán csak átmenetileg) a magyar bankpiacra, így régiós szinten optimalizál. Hasonló tulajdonosi megfontolásból olvad be hamarosan az MKB Bankba a Budapest Bank is, azzal a különbséggel, hogy a mögöttes tulajdonosok kiléte ott ettől nem változik.

A közgazdaságilag nehezen magyarázható “nemzeti protekcionizmusba” illeszkedik az Aegon és az Union Biztosító 45%-ának állami kézbe vétele különösen úgy, hogy az árat egyelőre nem ismerjük, így nem tudni, milyen várható pénzáramlással vásárolnak be a magyar adófizetőknek. Az egyetlen kakukktojásnak a Gránit Bank új befektetője tűnik: a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group új szereplőként lép be a magyar bankpiacra.

Amit eddig tudunk

A MagNeté a Sopron Bank: a 2021. október 14-ei bejelentés szerint a magyar tulajdonú MagNet Bank Zrt. felvásárolja a Hypo-Bank Burgenland AG magyarországi leányvállalatát, a Sopron Bank Zrt-t. A Sopron Bank a MagNet Bank 100%-os leányvállalatává válik. A felvásárlással a MagNet Bank nemcsak nyugat-magyarországi fiókhálózatra tesz szert, de közel duplájára növelheti piaci részesedését. Mérlegfőösszeg alapján a MagNet Bank jóval nagyobb a Sopron Banknál, a hitelállomány szempontjából azonban némileg még nagyobb is volt 2020 végén a Sopron Bank a MagNetnél. A MagNet Bank pénzügyi számai tavaly jobbak voltak, a Sopron Bank veszteségesen működött. A vételárat nem ismerjük.

Az AIK Bankáé a Sberbank: a 2021. november 3-ai bejelentés alapján látszólag egy ciprusi-szerb-szlovén konzorcium, valójában azonban a szerb üzleti élet elmúlt évtizedeinek legmeghatározóbb milliárdosa, Miodrag Kostic nagybefektető vásárolhatja be magát a magyar bankszektorba az orosz Sberbank számos délkelet-európai (szlovéniai, horvátországi, bosznia-hercegovinai és szerbiai) leánybankjának, illetve a tavaly ismét veszteségesen működő magyar érdekeltségnek a megvételével. A Portfolio megkereste a vevőt, a nekünk adott válasz szerint jogilag a szerb AIK Banka a magyarországi vevő. Hosszú távú stratégiai céljuk, hogy a régió egyik vezető bankcsoportjává váljanak, amit a digitális transzformáció, a minőségi ügyfélélmény és a magasan képzett munkatársak hármasára alapoznának. Tájékoztatásuk alapján a magyar leánybank ugyanolyan fontos számukra, mint a többi, piaci pletykák alapján azonban elképzelhető, hogy túladnak rajta. A vételárat nem ismerjük.

Az MKB-ba olvad a Budapest Bank: a 2021. november 15-ei bejelentés szerint 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, ezzel megteremtve a leendő szuperbank egységes működésének alapját. A fuzionált bankok átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven folytatják működésüket. A Takarék Csoport 2023 második negyedévében csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a Magyar Bankholding a három bank folyamatos működési harmonizációját irányítja. A három bankból létrejövő egységes pénzintézet végleges márkanevét és arculatát a tervek szerint 2023 elején vezetik be; ezek kidolgozása professzionális márkaalkotási folyamat keretében elindult. A cél egy olyan, az ügyfelek számára vonzó márka felépítése, amely átformálja a pénzintézetekről kialakult hagyományos képet, egységesít, és a jövőbe mutat. 2025-re felkészítenék az egyesült bankot a tőzsdére vitelre, és képessé akarnak válni arra, hogy a 2025-ben kezdődő új stratégiai időszakban a nemzetközi piacra lépjenek.

Az Erstéé a Commerzbank: a 2021. december 17-ei bejelentés alapján hosszas és bonyolult tárgyalási folyamatot követően az Erste Bank veszi meg a Magyarországról kivonuló Commerzbank itteni operációját. A tranzakció várhatóan 2022 második felében zárul, amelynek során az Erste tovább bővíti vállalati üzletágát. A két szervezet hasonlóságai zökkenőmentes átmenetet tesznek lehetővé - vélik az Ersténél. A vételárat egyelőre nem közölték. Az Erste Bank a hitelintézetet a tranzakció lezárását követően a tervek szerint saját szervezetébe integrálja. Az ügyfélszámlák átadására várhatóan a jövő év második felében kerülhet sor. Szabados Richárd vállalati üzletágvezető Portfolio-nak adott interjúja szerint a hatodikról az ötödik helyre jön fel az Erste Bank a magyar vállalatfinanszírozási piacon a tranzakciókval, sőt, a tervezettnél egy évvel előbb érheti el a negyedik helyet.

Osztrák-magyar tulajdonba kerülnek az Aegon és Union biztosítók: 2021. december 22-én hosszas egyeztetések és helyezkedések után nyilvános mérföldkőhöz érkeztek a magyar állam tárgyalásai az áprilisban megakadályozott Aegon-eladással kapcsolatban. Az osztrák Vienna Insurance Insurance Group átadja két magyarországi biztosítójának 45%-át a magyar állam számára, így a végre tulajdonost váltó Aegon mellett meglévő érdekeltsége, az Union is közös osztrák-magyar tulajdonú biztosítóvá válhat. Magyarország harmadik és hatodik legnagyobb biztosítójáról van szó, amelyek 19%-os együttes részesedésükkel piacvezetői a biztosítási szektornak. A megállapodás a VIG számára meghagyja az ellenőrző befolyás mellett az operatív vezetés jogát is. Tudomásunk szerint az Aegon szervezetét nem érte váratlanul a hír, az Union Biztosító bevonása a dealbe azonban meglepetésnek számít. A magyar állam piacbefolyásolási szándékai a tranzakcióval egyelőre nem ismertek, a befektetés pénzügyi megtérülése pedig jórészt az egyelőre ismeretlen vételáron múlhat.

Új nagybefektető a Gránit Banknál: a 2021. december 30-ai bejelentés szerint megvásárolja a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST a Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató érdekeltségébe tartozó E.P.M. tulajdoni részesedésnek túlnyomó többségét, a Gránit Bank részvényeinek 57%-át. A tranzakció nem jelent változást a Gránit Bank stratégiai célkitűzéseiben és üzleti modelljében, a bankot változatlanul Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató irányítja. A bank új Munkavállalói Résztulajdonosi Programot indít, ennek eredményeként a saját tőke 40 milliárd forint fölé nő. Tiborcz István nyilatkozata szerint „Cégcsoportunk elkötelezett pénzügyi befektetőként hosszú távon kívánja támogatni a Gránit Bank üzleti stratégiáját. Tőkeemelés formájában biztosítani kívánjuk a bank további dinamikus növekedéséhez szükséges tőkét. A BDPST Group célja, hogy a befektetéssel tovább diverzifikálja a cégcsoport tevékenységét. Hiszünk a Magyarországon, de globálisan is átalakuló pénzügyi szektor üzleti lehetőségeiben, ezért is kerestünk olyan befektetést, ahol a jövő sikereinek zálogát jelentő digitális szemlélet már adott”.

