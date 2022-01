Megérkezett a kormány ajándéka a jelzáloghiteleseknek: 10 kérdés, 10 válasz a kamatstopról

Palkó István 2022. január 07. 06:05

Január 1-jével hatályba lépett a lakossági jelzáloghitelek kamatstopja, amelyet karácsony előtt jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök. Számos részletkérdés még az elmúlt napokban is tisztázatlan volt, ezért banki és kormányzati szakemberekkel egyeztetve most ezeket is megválaszoljuk.