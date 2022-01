Az új, kriptós fizetési rendszerével akár a saját sírját is megáshatja a legtitkosabb üzenetküldő

A Signal végponti tikosítással ellátott üzenetküldő még tavaly jelentette be, hogy saját kriptopénz kibocsátására készül, amely a Stellar protokoll blokklánc technológiájára épül, és egy olyan titkos fizetési rendszer megteremtését szolgálja, amely a cég ígérete szerint készpénz anonimitásával vetekszik majd.

Titokzatos belépő

A Signal - amely 8 éve indult, és már több mint 40 millió aktív felhasználója van - tavaly integrálta a MobilCoin blokklánc alapú azonnali és titkos fizetési rendszerét az üzenetküldő felületébe. A múlt héten kiderült az is, hogy november óta - különösebb bejelentés nélkül - a Signal megkezdte a megoldás kiterjesztését a teljes globális ügyfélbázisra. A Signal különösebb hírverés nélkül kezdte megjelentetni a funkciót, és erre vontakozó információ még az egyébként tartalomban gazdag és rendszeresen frissülő blogján sem jelent meg. A Signal vezérigazgatója, az anarchista Moxie Marlinspike kedden lemondott a vezetői posztról, és várhatóan a fizetési hálózatot fejlesztő, szintén MobilCoin elnevezésű startuphoz fog majd csatlakozni.

A Signal üzenetküldőjéhez kapcsolt MobilCoin egy utalási hálózat, amely a pénzügyi adatok titkosítását teszi lehetővé. A rendszerhez egy saját kriptopénz is tartozik, ami tavaly tavasszal jelent meg először béta verzióban az Egyesült Királyság felhasználóinak telefonján, ma már viszont több millió felhasználó eszközén érhető el a MobilCoin, aminek a titkosítása még a bitcoinénál is fejlettebb.

A Signal egy olyan rendszert kíván megteremteni, amely az ígéret szerint megvédi a felhasználó fizetési adatait. A tikosítási technológiának köszönhetően rejtve marad a tranzakciókhoz köthető összes adat, így a küldő és a fogadó félhez köthető fizetési információk, valamint az elutalt összeg mértéke is. Ezekhez még maga Signal sem férhet hozzá.

Kriptó kellett hozzá

Magát a funkciót viszonylag egyszerű aktiválni, csupán annyit kell tenni, hogy az alkalmazás legfrissebb 5.28.10 verziójára frissítve, a Beállítások menüpont alatt megkeressük a Fizetések fület, és elfogadva a felhasználói feltételeket élesítjük a tárcát. A tényleges használat viszont sokaknak nehézséget fog okozni, hiszen a MobilCoint mindössze négy kriptotőzsdén - név szerint az FTX-en, a Bitfixen, a Hotbiten és a OneBiten - értékesítik, pénzt küldeni pedig csak akkor tudunk, ha előtte bevásárolunk a kriptopénzből.

A MobilCoin árfolyama jelenleg kicsit több, mint 9 dolláron áll, a piaci kapitalizációja pedig 675 millió dollár. A MobilCoin egy ökológiailag fenntartható, etikus kriptofizetési megoldást ígér, amely a Stellar rendszerére épül. Ez egy nyílt forráskodú blokklánc protokoll, amelyet általában kisebb pénzösszegek átutalására használnak, de alkalmas a tokenek fiat pénzbe történő átváltására is.

Marlinspike elmondta, hogy a pénzküldési funkció tulajdonképpen egy válasz a Messenger és a WhatsApp pénzküldős próbálkozásaira, a Signal küldetését figyelemve véve viszont nem okozott különösebb meglepetést, hogy a titkosítást a pénzküldésre is ki fogják majd terjeszteni. Ehhez viszont egy saját kriptoeszközre volt szükségük, mert Marlinspike szerint ezzel érhető csak el az a kívánt titkosítási szint, amely a sima banki átutalást eleve kizárja a lehetőségek közül.

Figyelmeztették: a tűzzel játszik

Sokan baljós jövőt jósolnak a Signalnak és arról beszélnek, hogy az üzenetküldő applikáció ezzel a lépéssel most tényleg messzire ment, és csak a saját sírját ássa.

A döntést etikai szempontok mentén bírálók arra hívják fel a figyelmet, hogy a Signal ezzel még vonzóbb terepe lesz a bűnözőknek, hiszen a kommunikáció mellett ezután a pénzügyeiket is itt fogják lebonyolítani.

Ez viszont nem kerülheti el a szabályozók figyelmét sem, akiknek már a Signal legfőbb értékajánlata, a végponti titkosítás is régóta szúrja a szemét. Ha a bűnözők pénzküldő rendszerévé válik a Signal, a kriptoforgalom léte elég lehet ahhoz, hogy a szabályozók ürügyet találjanak az alkalmazás korlátozására.

Jelenleg a Signal számít a legbiztonságosabb üzenetküldőnek, az applikáció ugyanis mindössze egyetlen adatot tárol, a telefonszámot, de azt sem köti személyazonossághoz.

Mi az a végponti tikosítás?



A végponti titkosítás, vagyis end-to-end encryption (a továbbiakban: E2EE) azt jelenti, hogy az eküldött üzenetet egyedül annak feladója és a fogadó fél láthatja, a két pont között senkinek, még magának az applikáció fejlesztőjének sincs hozzáférése annak tartalmához.

Enélkül az üzenet lehet ugyan titkosított, de csak addig, amíg el nem jut egy közponit szerverhez, ahol a szolgáltató már hozzáférhet (például azért, hogy jobban targetált hirdetéseket tudjon megjeleníteni a felhasználónak).

A Signal The Verge által megszólított alkalmazottai szerint a vezetőség egyértelműen a tűzzel játszik, és többen szükségtelen provokációnak tartják a lépést, hiszen ezzel csak még egy fegyvert adnak a szabályozók kezébe, akik már korábban is rászálltak az alkalmazásra. A titkosított üzenetküldés hívei már lobbitevékenységbe is fogtak Signálnál, hogy rekessze be a kriptopénz kibocsátására vontakozó terveit, de az egyébként non-profit szervezeten keresztül, adományokból finanszírozott Signal úgy tűnik, hajthatatlan maradt.

Nem tetszik a kormányoknak a titkos kommunikáció

Egyes polgárjogi aktivisták szerint a MobilCoin remek kezdeményezés arra, hogy visszaadja az embereknek a készpénzes fizetéssel járó előnyöket, például a pénzügyek anonimitásának megőrzéséhez fűződő jogokat, azzal együtt, hogy a fizetési folyamatot az online térbe helyezi át. A Signal által alkalmazott végponti titkosítás pedig életmentő lehet olyan országokban, ahol a telekommunikációs csatornákat az autoriter, elnyomó kormányok szigorú megfigyelés alatt tartják. A szabályozatlan pénzügyi tevékenység viszont táptalajt nyújt az illegális tevékenységek finanszírozásához is.

A titkosított üzenetek átvilágítására már régóta formálódik poltikai szándék a világ több pontján. A politikai vezetők viszont úgy tűnik nem egészen értik az üzenetküldő applikációk mögöttes technológiájának a lényegét. Ha ugyanis egy külső szervezet betekintést nyer egy végponti titkosítással védett üzenet tartalmába, ott a védelmi rendszer érvényét veszti. Így tulajdonképpen már nem is számít végponti titkosításnak, amit azt jelenti, hogy a szabályozók követelése valójában technológiailag kivitelezhetetlen. Olyan tehát nem létezik, hogy megnyitunk bizonyos kapukat a titkosított üzenetfolyamhoz a „jó szándékú megfigyelők" előtt, és ugyanezeket bezárjuk azokkal szemben, akiktől ártó szándékot feltételezünk.

Ha a kapukat nem lehet megnyitni, marad a teljes tiltás, amitől a legtöbb országban egyelőre még megmenekültek a Signal és a hozzá hasonó üzenetküldők.

A pénzügyi tevékenység viszont új támadási felületet jelenthet, amit kihasználva a hatóságok a pénzügyi bűncselekményekkel szembeni jogos aggodalmukat maguk előtt lengetve a titkosított üzenetküldést is örökre felszámolhatják.

A Signal ugyanakkor tanulhatna a konkurencia hibájából is. Más üzenetküldő applikációk ugyanis kerültek már szerencsétlen helyzetbe amiatt, hogy saját, platformon belüli fizetőeszköz kibocsátását fontolgatták. Így járt például Facebook Diem projektje is, amelyet először a svájci hatóságok száműztek, majd később az Egyesült Államokban is a szabályozók ellenállásába ütközött. Az engedély megszerzéséig a Facebook a Paxos stablecoinját kínálja a felhasználóinak, akik a Novi elnevezésű tárcán keresztül férhetnek hozzá a fizetőeszközhöz.

A Signal veszélyes játékot játszik, de léteznek módszerek arra, hogy elkerüljék a szabályozói offenzívát. Egy elfogadott és ellenőrzött fizetőeszköz használata, vagy egy alapos KYC eljárás - az ügyfelek átvilágítására - megfelelne a szabályozóknak. Igaz, ezzel az eredeti célról, vagyis a fizetések anonimizálásáról kellene lemondania.

