Elképesztő ütemben halmozzák a pénzt a gazdagok Magyarországon, rég láttunk ilyet

Több mint 7800 milliárd forintra bővült a magyar privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon tavaly, ebben nagyrészt a K&H privátbankjának tavalyi limitmódosítása játszik szerepet, de a friss pénzek, a jól teljesítő tőkepiacok és még a forint gyengülése is segítette a gazdagabb magyarok vagyongyarapítását. A legnagyobb privátbanki szolgáltató továbbra is az OTP Private Banking, de a K&H ment tavaly a legnagyobbat a szolgáltatók között és ezzel felkerült az öt legnagyobb hazai privátbank közé.

Private Investor Day 2022 Infláció, omikron, metaverzum, nyersanyagok, részvények, kriptopiac - mibe fektessünk 2022-ben? Vegyél részt te is a Portfolio február 24-ei Private Investor Day online eseményén, ahol piaci szakemberek osztják meg nézeteiket. További részletek:

A most már negyedéves gyakoriságú Portfolio Privátbanki Felmérést 2006 vége óta rendszeresen elkészítjük. A januári felmérésünkben 12 privátbanki szolgáltató vett részt. A válaszadók által nyilvántartott vagyon 2021. december végén meghaladta 7800 milliárd forintot, ami gyakorlatilag teljes piaci lefedettséget jelent. Mostani felmérésünkben az MKB Bank, a CIB Bank és a Generali nem közölt friss adatot, így esetükben a tavaly szeptember végi adatokkal kalkuláltunk.

7800 milliárd felett a privátbanki vagyon

Októberben már beszámoltunk arról, hogy a K&H Private Banking limitmódosítása miatt hirtelen nagyot ugrott a privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon.

(A szolgáltató a korábbi 100 millió forintos belépési limit mellett meghatározott egy újabb, 30 milliós összeghatárt, így jelentősen megnőtt a kezelt vagyon és az ügyfélszám is a privátbanknál.)

A tavaly június végi 7000 milliárd feletti ügyfélvagyon december végére 7800 milliárd fölé kúszott, ami féléves szinten több mint 11, éves szinten pedig közel 20%-os vagyonbővülést jelent. Ilyen növekedésre legutóbb 2019-ben volt példa.

Nemcsak szektorszinten nő egyre látványosabban a kezelt vagyon, hanem ügyfélszámlákra bontva is. Míg 2013-ban még csak alig több mint 62 millió forint volt egy számlán, addig decemberrel bezárólag az egy számlára eső átlagvagyon már 145 millió forintot tett ki.

Egyre több privátbanki szolgáltatónál emelkedik a belépési limit, mindez összefügg a kezelt vagyon és az ügyfélszámlánkénti vagyon növekedésével. Tavaly az Equilor csatlakozott a limitemelők táborába: a szolgáltatónál a korábbi 50 milliós küszöböt emelték 75 millióra.

Új limitet határozott meg tehát a K&H Private Banking is, csakhogy ők most lefelé módosítottak: a korábbi, 100 milliós limit mellé bejött egy 30 milliós küszöb is, ezzel az OTP-hez hasonlóan itt is két privátbanki ügyfélkört alakítottak ki: a privát- és a kiemelt privátbanki szegmenst.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 360 millióval, ezt követi

az Erste, ahol már 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen, a harmadik helyen pedig

az UniCredit, az MKB, a Raiffeisen és a Concorde Értékpapír holtversenyben van 100 milliós limittel, illetve az OTP és a K&H kiemelt privátbanki szegmense is.

A legalacsonyabb belépési összeghatárok a Generalihoz és a Takarékbankhoz kötődnek 30 milliós limittel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal, mögötte az MKB Private Banking lehet a második 381 millióval (a szolgáltató nem közölt friss adatot, így saját becslést alkalmazunk az ügyfélszámla-szám nagyságára), de nem sokkal marad le mögötte a Hold privátbanki ügyfélköre sem.

Belépési limit és az egy ügyfélszámlára eső vagyon a privátbanki szolgáltatóknál Privátbank Belépési limit (m Ft) Egy ügyfélszámlára eső vagyon (m Ft) Bank Gutmann 360 1179 Erste 120 299 Raiffeisen 100 280 UniCredit 100 198 MKB 100 381 Concorde Értékpapír 100 299 Hold Alapkezelő 80 351 Equilor 75 108 CIB 60 151 SPB 40 55 OTP* 40/100 109 K&H* 30/100 84 Budapest Bank 35 77 Generali 30 95 Takarék 30 112 Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés * Privátbank/Kiemelt privátbank

Megugrottak az ügyfélszámlák is

Az ügyfélszámla növekedési üteme az elmúlt években gyakorlatilag stabilan 2-4% körül alakult, tavaly azonban jelentős egyszeri lökést adott a K&H limitváltoztatása.

December végén 53,4 ezer ügyfélszámla volt a hazai privátbanki szolgáltatóknál, ami 2020 év végéhez viszonyítva közel 18%-os növekedést jelent, féléves szinten pedig közel 15%-os bővülésről beszélhetünk.

A 2021-es év számai alapján

a legkiugróbb növekedést érthető módon a K&H privátbankja mutatta fel , ahol az egy évvel ezelőtti 1435 ügyfélszámla december végére 7951-re duzzadt, amely 454%-os növekedést jelent. A K&H-t követően

, ahol az egy évvel ezelőtti 1435 ügyfélszámla december végére 7951-re duzzadt, amely 454%-os növekedést jelent. A K&H-t követően az Equilor mutatta fel tavaly a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában több mint 51%-os bővüléssel,

mutatta fel tavaly a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában több mint 51%-os bővüléssel, ezt követően a Generali került a harmadik helyre közel 10%-kal (ez esetben a szeptember végi számokkal kalkuláltunk).

Akadt olyan szolgáltató azonban, ahol csökkent az ügyfélszámlaszám, legnagyobb mértékben a Bank Gutmannál, bár itt a szolgáltató közlése szerint nem ügyfélvesztésről, hanem bankon belüli átcsoportosításról volt szó. Kisebb visszaesést könyvelt el emellett a Budapest Bank, az SPB, a Takarékbank és a Hold Alapkezelő is.

( Az SPB által kezelt állományba a külső letétkezelőknél tartott állományokat is beleszámítják.)

Ügyfélszám a privátbanki szolgáltatóknál Privátbank 2H 20 1H 21 2H 21 Változás (H/H) Változás (Y/Y) OTP 22 968 23 693 23 859 0,7% 3,9% K&H 1 435 1 654 7 951 380,7% 454,1% Budapest Bank 3 797 3 716 3 785 1,9% -0,3% CIB* 3 096 3 117 3 104 -0,4% 0,3% MKB* 1 883 1 931 1 969 2,0% 4,5% Erste 2 601 2 609 2 740 5,0% 5,3% Raiffeisen 2 604 2 634 2 738 3,9% 5,1% UniCredit 2 007 2 061 2 133 3,5% 6,3% SPB 1 442 1 414 1 411 -0,2% -2,1% Concorde Értékpapír 976 989 1 019 3,0% 4,4% Equilor 530 746 802 7,5% 51,3% Takarék 872 855 801 -6,3% -8,1% Hold Alapkezelő 618 615 614 -0,2% -0,6% Generali* 243 253 267 5,5% 9,9% Bank Gutmann 239 190 179 -5,8% -25,2% Összesen 45 312 46 477 53 372 14,8% 17,8% Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés *tavalyi Q3-as adatok

Egy év alatt közel 20%-kal nőtt a vagyon

Június végéhez képest több mint 11%-kal nőtt a privátbanki vagyon, egy év alatt pedig közel 20%-os a bővülés.

Egy olyan szolgáltató sem volt a felmérésben résztvevők között, amelyiknek csökkent volna az elmúlt évben a kezelt vagyona.

A legnagyobb arányú vagyonbővülést tavaly a K&H Private Banking produkálta , ahol a 2020 év végi 254 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült a limitmódosítással 665 milliárdra növelni, ami így több mint 160%-os bővülés. A K&H mögött

, ahol a 2020 év végi 254 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült a limitmódosítással 665 milliárdra növelni, ami így több mint 160%-os bővülés. A K&H mögött a második legnagyobb bővülést alacsonyabb bázisról az Equilor mutatta fel több mint 98%-kal, ami nagyon szép teljesítmény,

mutatta fel több mint 98%-kal, ami nagyon szép teljesítmény, a harmadik helyen pedig a Takarék ment nagyot közel 25%-kal.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli 2602 milliárd forinttal,

és itt érdemes külön kiemelni, hogy ilyen nagy vagyon mellett is sikerült közel 12%-kal növelnie kezelt vagyonát egy év alatt. a szolgáltatónak A második helyen az Erste végzett 820 milliárddal, mögötte a harmadik a sorban a Raiffeisen privátbankja 768 milliárddal (a szolgáltató által közölt év végi vagyon a szolgáltató általi becslés, végleges szám a cikk megírásakor még nem ált rendelkezésre).

A K&H privátbankja feltornázta magát a top5 hazai szolgáltató közé a kezelt vagyon és az ügyfélszámla tekintetében is.

Kezelt vagyon a privátbanki szolgáltatóknál (mrd Ft) Privátbank 2H 20 1H 21 2H 21 Változás (H/H) Változás (Y/Y) OTP 2 328 2 475 2 602 5,1% 11,7% Erste 675 730 820 12,3% 21,4% Raiffeisen 686 723 768 6,2% 12,0% MKB* 697 731 750 2,5% 7,6% K&H 254 303 665 119,5% 162,0% CIB* 426 456 470 3,0% 10,4% UniCredit 355 388 422 8,8% 18,9% Concorde Értékpapír 252 270 305 13,0% 21,0% Budapest Bank 268 265 292 10,1% 9,1% Hold Alapkezelő 191 210 216 2,6% 13,0% Bank Gutmann 196 196 211 7,7% 7,7% Equilor 44 79 87 10,1% 97,7% Takarék 72 80 90 12,1% 24,6% SPB 67 68 78 14,4% 16,3% Generali* 21 25 25 0,0% 21,6% Összesített 6 532 7 001 7 801 11,4% 19,4% Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés *tavalyi Q3-as adatok

Az adatok szerint átlagosan mintegy 119 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával az equiloros privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként több mint 160-nal (nem sokkal maradnak le egyébként a Budapest bankos privátbankárok sem leterheltségben), a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Bank Gutmannál lehetnek, ahol átlagosan 45 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag

az iparágban lévő több mint 7800 milliárd forintos vagyonért 448 privátbankár felel szektorszinten.

A bankárok számát tekintve tavaly voltak kisebb-nagyobb mozgások, a szolgáltatók közül az OTP-nél, az Equilornál, a Takaréknál és a K&H-nál nőtt a tanácsadók létszáma. Volt ugyanakkor több szolgáltató is, ahol csökkent a privátbankárok száma az elmúlt évben, ilyen volt a CIB, az SPB a Budapest Bank, a Bank Gutmann és a Generali is.

Összességében azonban 42 fővel nőtt a tanácsadók száma 2021-ben a szektorban, köszönhetően megint csak a K&H kiugró számainak.

Privátbankárok száma az egyes szolgáltatóknál (fő) Privátbank 2H 20 1H 21 2H 21 Változás (H/H) Változás (Y/Y) OTP 181 181 189 4,4% 4,4% K&H 18 18 55 205,6% 205,6% Raiffeisen 41 41 41 0,0% 0,0% Budapest Bank 26 25 25 0,0% -3,8% CIB 25 21 24 14,3% -4,0% Erste 24 24 24 0,0% 0,0% MKB 22 22 22 0,0% 0,0% UniCredit 16 16 16 0,0% 0,0% SPB 14 12 12 0,0% -14,3% Takarék 10 10 12 20,0% 20,0% Concorde Értékpapír 9 9 9 0,0% 0,0% Hold Alapkezelő 8 8 8 0,0% 0,0% Equilor 3 5 5 0,0% 66,7% Bank Gutmann 5 4 4 0,0% -20,0% Generali 4 4 2 -50,0% -50,0% Összesített 406 400 448 12,0% 10,3% Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés

Hány ügyfélnek van 50 millió feletti vagyona?

A K&H limitmódosítása miatt most visszaesést lehet látni azon ügyfelek arányában, akiknek a szolgáltatók adatközlése szerint 50 millió forintnál is nagyobb vagyonuk van. December végén arányuk 73%-ot tett ki (szemben a június végi 78%-kal). Hozzá kell tenni, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona (ez az arány valószínűleg magasabb a valóságban, ugyanis van olyan szolgáltató, amely erre vonatkozóan nem közöl adatot).

Jelenleg a piacon hat olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel. Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán felén van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. Egyébként most ez az arány is csökkent azzal, hogy a K&H-nál bejöttek a képbe az alacsonyabb vagyonnal bíró ügyfelek is.

A legnagyobb szolgáltatók kezében lévő vagyon stagnálást mutatott tavaly, amennyiben azt a teljes piaci vagyonra vetítjük.

A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja december végén 72%-ot tett ki, a teljes piaci vagyonnak 33%-át az OTP, 11%-át az Erste, 10-10%-át az MKB és a Raiffeisen, 9%-át pedig most már a K&H teszi ki, letaszítva ezzel a CIB Privte Bankinget az ötödik helyről.

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 13%-ban tart részvényt és 31%-ban befektetési alapot, mindkét kategória részesedése gyakorlatilag stagnált. Kissé csökkent egy év alatt a kötvények aránya, ami december végén 35%-ot tett ki, a likvidebb befektetéseké, mint a bankbetét és a készpénz, pedig egy százalékponttal nőtt.

Ha egyéves időtávot nézünk, a szolgáltatók többsége a saját vagyonától 8-12% közötti növekedést vár, abban viszont már nagyobb a megosztottság, hogy a piac egésze hogyan teljesít majd ezen az időtávon: a várakozások többsége a 8-12, illetve a 12-16% közötti vagyonnövekedésre esett.

Hároméves időtávon nagyobb szórást láthatunk a becslések között, ha a saját vagyon növekedését nézzük, a piaci vagyont tekintve viszont a 4-8% közötti bővülésre voksolók vannak többen.

A tőkepiacok okozzák a legnagyobb fejtörést

A Portfolio Privátbanki Felmérésében

a pénz- és tőkepiaci környezet kockázatait ítélték a legnagyobbnak a szolgáltatók, ezt

a hazai gazdaságpolitika, majd

fej-fej mellett a forintárfolyam alakulása és a magyar gazdaság általános helyzete követte.

Bővebb válaszaikban a szolgáltatók kifejtették, hogy a monetáris szigorítás és kamatemelés csökkenti a pénzbőséget, emiatt pedig a hazai reálgazdasági szereplők jövedelemtermelése romlik. Nagy fejfájást okozhatnak az idei áprilisi választások is, mivel a monetáris szigorítás mellett költségvetési megszorítás is várható majd a választások után.

A szabályozói környezettel kapcsolatos negatívumként hozzák fel a privátbankok, hogy az adminisztrációs kötelezettségek jelentősen terhelik a privátbankárok munkáját, így a szakmai, termékfejlesztési tevékenység háttérbe szorul.

Bár a forint az utóbbi időben jelentős erősödést mutat, a szolgáltatók a gyenge hazai deviza negatív hatásait is kiemelik: van, aki szerint a tendenciózusan gyengülő forintnál, mint védelmi mechanizmus, komoly devizakitettség alakulhat ki, ami által felértékelődhetnek akár a külföldi privátbanki ajánlatok is. Ugyanakkor van a gyenge forintnak jó oldala is: mivel a privátbanki ügyfelek portfólióban eleve nagyobb a devizakitettség, mint egy átlagos lakossági számlán, ez összességében segített nagyobb vagyonszámokat felmutatni tavaly, de a szolgáltatók ennek megismétlődésére idén már nem számítanak - derül ki az összegzésükből.

Címlapkép: Getty Images