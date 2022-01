Berobban a vásárlási őrület, tarolnak a részletfizetéses cégek

A BNPL-cégek megállíthatatlanul törnek előre, és 2021 után úgy gondoljuk, idén is top sztori lesz ez a fintech területen. 2021 őszén sorra érték egymást a bejelentések, hogy melyik nagy szereplő tette be a lábát a BNPL-piacra, illetve hogy milyen nagy befektetéseket gyűjtöttek a BNPL-startupok. Összeszedtük, kikre érdemes figyelni 2022-ben.

A BNPL-jelenség

A BNPL (buy-now-pay-later) egy fizetési megoldás, ami éppen azt ígéri, ami a nevében is benne van: „vásárolj most, fizess később!”. A 2021-es év egyik legfontosabb trendje volt az új fintech őrület, mely a koronavírus-válság alatt lett igazán népszerű a világszerte felfutó e-kereskedelemben. A BNPL-szolgáltatás nagyon hasonlít a klasszikus áruhitelekhez, de általában a rövidebb futamidejű részletfizetés ingyenes, a hosszabb távú is kedvező díjért/kamatért vehető igénybe, és a folyamat teljesen online zajlik.

A BNPL jellemzői:

alacsony (vagy sokszor 0%-os) kamat,

a BNPL-szolgáltató bevételének jelentős része késedelmi díjakból vagy kereskedői díjból származik,

nem (feltétlenül) igényel hitelkártyát,

a BNPL igénybe vétele a tranzakció nem érinti a hitelminősítést,

nagy összegű vásárlásokat általában nem lehet finanszírozni vele és az összesen felhasználható összeg is sokszor határok közé szorított.

A Buy Now Pay Later (BNPL) fizetési szolgáltatások hatalmas népszerűségnek örvendenek az elmúlt bő egy évben, a BNPL-szektorban számos már nagy szereplő van jelen, és sok olyan nagy technológiai vállalat is van, amelyek beléptek a piacra, és nagy növekedési potenciállal rendelkeznek.