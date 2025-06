Többet hoz, mint amennyibe kerül: a klímavédelem lehet a 21. század legjobb üzlete

Major András 2025. június 21. 16:30

A klímaváltozás elleni fellépés nemcsak a környezeti katasztrófák miatt sürgető, hanem gazdaságilag is kifizetődő – állítja az OECD és az UNDP közös jelentése. A jól megtervezett klímapolitika akár 13%-kal is növelheti a globális GDP-t az évszázad végére, miközben új beruházásokat, munkahelyeket és nagyobb energiaszuverenitást hozhat. 2025 kulcsfontosságú év lehet: a világ országai most frissíthetik klímacéljaikat – és ezzel gazdasági pályájukat is