Magyarok százezrei vannak a milliomosklubban, ahova 300 ezres fizetéssel te is bekerülhetsz

Több mint 6500 milliárd forintos prémium banki vagyon és félmilliót meghaladó ügyfélszámla – a koronavírus miatti extra megtakarítások, valamint a kedvező részvénypiaci környezet nagyot dobtak a prémium banki szolgáltatók számain. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján egyre több magyarból válik prémium banki ügyfél, a „tagsághoz” ráadásul havi szinten már 300 ezres fizetés is elég lehet. A szolgáltatók adatközléséből kiderül, hogy továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de nem sokkal marad le mögötte az Erste.

A Portfolio prémium banki piacra kiterjedő, féléves gyakoriságú felmérésének célja, hogy a hazai nagybankokat és prémium szolgáltatókat megszólaltatva bemutassa az egyik legdinamikusabb növekedést mutató lakossági szegmens fontosabb jellemzőit.

6500 milliárd felett a prémium banki vagyon

Egyre több pénzt kezelnek a hazai prémium banki szolgáltatók, az adatokat közlő intézmények december végén már több mint 6500 milliárd forintot kezeltek, ami fél év alatt közel 11%-os bővülés, egy év alatt pedig már 54%-os növekedésről beszélhetünk (itt érdemes azért megjegyezni, hogy a megugrás oka részben az, hogy mostanra már minden, általunk kérdezett szolgáltató közöl vagyonadatot).

Mindez azt is mutatja, hogy a privátbanki vagyonhoz hasonlóan a prémium banki is ütésállónak bizonyult a koronavírus-válsággal szemben, a jó tőkepiaci hozamok és a megtakarítások növekedése mindkét szektor vagyonnövekedésének jót tett.

A prémium banki szegmensben rejlő üzleti potenciált jelzi, hogy a több mint 6500 milliárdos kezelt vagyon egyre közelít a privátbanki szegmens 7800 milliárdjához.

Az adatokat szolgáltatók közül

továbbra is az OTP kezeli a legnagyobb prémium vagyont 1370 milliárd forinttal,

ezt követi nem sokkal lemaradva a második helyen az Erste, ahol a prémium és a World szegmensben összesen közel 1300 milliárdot kezeltek december végén, ami féléves szinten közel 9%-os, éves viszonylatban közel 18%-os vagyongyarapodás,

ahol a prémium és a World szegmensben összesen közel kezeltek december végén, ami féléves szinten közel 9%-os, éves viszonylatban közel 18%-os vagyongyarapodás, a harmadik helyre pedig az UniCredit fért fel (a szolgáltató tavaly közölt először vagyonadatot a felmérés elindulása óta) 779 milliárd forint vagyonnal.

A legnagyobb tavalyi vagyonnövekedést a Takarék prémium szegmense mutatta fel 56%-kal, itt 274 milliárdról 427 milliárdra ugrott a kezelt vagyon, ami nagyon szép teljesítmény (miközben az ügyfélszámláknál egyébként nem volt ilyen kimagasló növekedés). A Takarékot a Diófa prémium szegmense követi több mint 43%-os növekedéssel, a harmadik helyre pedig az OTP fért fel, ahol több mint 19%-kal tudott gyarapodni a prémium banki vagyon.

Prémium szolgáltatók kezelt vagyona (mrd Ft) Prémium szolgáltató 2H 20 1H 21 2H 21 Változás (H/H) Változás (Y/Y) OTP 1 150,0 1 240,0 1 370,0 10,5% 19,1% Erste 1 099,7 1 195,0 1 296,0 8,5% 17,9% UniCredit n.a. 755,0 779,0 3,2% - Raiffeisen 636,0 676,0 727,0 7,5% 14,3% K&H n.a. 637,0 720,0 13,0% CIB 617,0 643,0 714,0 11,0% 15,7% Takarék 274,0 274,0 427,0 55,8% 55,8% MKB* 235,0 246,8 259,0 5,0% 10,2% Budapest 203,3 204,6 208,1 1,7% 2,4% SPB 9,3 10,0 10,5 4,7% 12,9% Diófa 6,5 8,6 9,3 8,4% 43,1% Összesen 4 230,8 5 889,9 6 519,9 10,7% 54,1% Forrás: Portfolio Prémium Banki Felmérés *5%-os féléves növekedést feltételezve

A megugró kezelt vagyonnal párhuzamosan az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon is jócskán megnőtt, megközelítve a 12,5 millió forintot, ami azt mutatja, hogy a prémium banki szegmensben is kezd meglódulni a vagyonnövekedés, ezzel pedig nem feltétlenül tud lépést tartani az ügyfélszámlák bővülése.

Több mint fél millió prémium ügyfélszámla

December végén az adatot közlő prémium szolgáltatók összesen közel 524 ezer ügyfélszámlát kezeltek, tehát több mint 30%-os éves bővülés volt.

Ahogy a vagyonnál, úgy az ügyfélszámláknál is megdobta a számokat, hogy tavaly az UniCredit és a K&H is közölt adatokat (az MKB esetében 2,5%-os féléves növekedéssel kalkuláltunk).

Az adatok alapján a legtöbb szolgáltatónak sikerült új ügyfeleket bevonzani a rendszerbe, egyedül az OTP-nél, az Ersténél és a Budapest banknál csökkentek a számlaadatok.

Közülük is kiemelkedik

a Diófa , ahol tavaly közel 40%-kal 345-re nőtt az ügyfélszámlák száma (az alacsony bázis okozza a jelentős ugrást),

, ahol tavaly közel 40%-kal 345-re nőtt az ügyfélszámlák száma (az alacsony bázis okozza a jelentős ugrást), az SPB , ahol több mint 16%-kal 800 fölé nőtt a prémium ügyfélszámlák száma (szintén alacsony bázis),

, ahol több mint 16%-kal 800 fölé nőtt a prémium ügyfélszámlák száma (szintén alacsony bázis), és a CIB is, ahol közel 16%-kal 62 ezer fölé nőtt a számlaszám.

Az adatokat közlő szolgáltatók között ügyfélszámlákat tekintve OTP, az UniCredit és a K&H az első három sorrendje.

Prémium szolgáltatóknál kezelt ügyfélszámlák (ezer db) Prémium szolgáltató 2H 20 1H 21 2H 21 Változás (H/H) Változás (Y/Y) OTP 113,0 116,0 110,0 -5,2% -2,7% UniCredit n.a. 91,2 102,6 12,6% - KH 62,2 63,5 69,5 9,5% 11,8% CIB 53,9 54,7 62,4 14,1% 15,7% Raiffeisen 53,4 56,7 60,5 6,6% 13,3% Erste 55,0 53,2 52,9 -0,6% -3,7% Takarék 42,1 42,1 44,1 4,8% 4,8% Budapest 13,9 13,7 12,7 -7,2% -8,5% MKB* 7,5 7,7 7,9 2,5% 5,1% SPB 0,7 0,8 0,8 4,4% 16,4% Diófa 0,2 0,3 0,3 10,9% 39,7% Összesen 401,9 499,8 523,8 4,8% 30,3% Forrás: Portfolio Prémium Banki Felmérés *2,5%-os féléves növekedés becslés

Már havi 300 ezres fizetéstől prémium ügyfél lehetsz

A prémium szolgáltatók adatközlése alapján

5-35 millió forintos megtakarítás vagy havi szinten 300 ezer- egymillió forintos jóváírás kell ahhoz, hogy valaki prémium ügyfél lehessen.

Tavaly egyetlen szolgáltatónál sem történt változás a limitekben, de új a listánkon az UniCredit, ahol a havi jövedelem-jóváírást tekintve a többi szolgáltatóhoz képest a legkedvezőbb feltételekkel lehet találkozni: havi 300 ezer forintos jóváírás elég ahhoz, hogy prémium ügyfél lehessen valaki.

Egyes prémium banki limitek egy-két esetben elérik a privátbanki szolgáltatók által alkalmazott belépési küszöböket (a Takarékbanknál és a Generalinál például már 30 millióval, privátbanki ügyféllé lehet válni), igaz, 50 millió forint alatti limittel egyre kevesebb privátbanki szolgáltató rendelkezik a piacon, sőt, egyre inkább terjed a legalább 100 milliós belépési küszöb.

Nő a vidéki ügyfelek aránya

Jelentősen nőtt az utóbbi időszakban a vidékiek túlsúlya a prémium banki ügyfelek körében és ez a túlsúly tavaly is megmaradt a szolgáltatók adatközlése szerint. Jelenleg a vidéki ügyfelek adják a prémium ügyfélbázis 57%-át, a fennmaradó 43%-ot pedig a fővárosiak.

Kilőttek a befektetési alapok

December végére a prémium banki ügyfélportfóliók közel 39%-át tették a befektetési alapok, megelőzve ezzel az eddig az első helyen uralkodó készpénzt. Bár a készpénz és bankbetét így is a második helyen szerepel, tehát a prémium portfóliók közel harmada gyakorlatilag semmit nem hoz a konyhára, biztató, hogy tolódik el az irány a hozammal is kecsegtető befektetések felé. A befektetési alapok magas arányában szerepet játszhat az utóbbi 1-2 év kiemelkedő tőkepiaci teljesítménye, a jó piaci hozamok idején úgy tűnik, a prémium ügyfelek kockázatvállaló hajlandósága is növekedésnek indult.

Megugrott ugyanakkor egy év alatt a kötvények aránya is, 13%-ról 21,6%-ra, ami nem biztos, hogy kifizetődő volt a tavalyi kötvénypiaci hozamemelkedés után. A részvények aránya azonban jelentősebb, 6-7 százalékpontos visszaesést mutat év alatt. Úgy tűnik tehát, hogy a prémium banki portfóliók kockázatossága a befektetési alapokban jobbára ki is merül.

Megosztott a szektor a jövőt illetően

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A vélemények a saját és a piaci vagyon tekintetében is megoszlanak: egyéves időtávon saját vagyon tekintetében nincs egyértelmű várakozás, a válaszok 4-16% között szóródnak. A piaci vagyon növekedése kapcsán a többség 4-8% közötti bővülésre számít.

Hároméves időtávon sem sokkal jobb a helyzet a saját vagyonvárakozások szórását tekintve, nagyobb azonban az egyetértés a piac egészét nézve, a többség ez esetben is 4-8% közötti bővülést prognosztizál.

A prémium szektorra leselkedő kockázatok közül a forintárfolyam, valamint a pénz- és tőkepiaci környezet megváltozásától tartanak leginkább a szolgáltatók, ezt pedig a szabályozói/piaci környezet megváltozása követi. Nem sokkal van lemaradva mindezek mögött a hazai gazdaságpolitika sem.

A Portfolio kérdésére a szolgáltatók kifejtették, hogy

A magasabb infláció és a magasabb kamatkörnyezet egyik legnagyobb kérdése, hogy az egyébként általánosságban forrás oldalon bővelkedő bankok közül ki/kik lesznek az elsők, akik magasabb forintbetétet kínálnak majd.

Ugyancsak az infláció kapcsán emelik ki a szolgáltatók azt a kockázatot, hogy a növekvő inflációs nyomás alternatív befektetési lehetőségeket irányába terelheti az ügyfeleket (például befektetési célú ingatlan).

Van olyan szolgáltató, aki a hazai gazdaságpolitika kapcsán azt a bizonytalanságot veti fel, hogy a bankok/pénzintézetek vajon milyen további - a kamatstophoz hasonló - intézkedésekre számíthatnak a kormányzat részéről.

És ott van mindezek mellett, hogy 2022 választási év lesz, ahogy azt sem látni, mit hoz a pandémiát követő időszak.

Címlapkép: Getty Images