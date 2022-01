Ütött az igazság órája: újabb hiteleket ért el a rettegett kamatemelés

Sokáig úgy tűnt, hogy a lakáshitelekkel ellentétben nem éri el a kamatkörnyezet emelkedése a személyi kölcsönöket, ezeket ugyanis jellemzően nem referenciakamathoz kötik a hitelezők, a digitalizáció által is fűtött piaci verseny pedig lefelé nyomja a kamatokat. A már felvett hiteleknél továbbra sincs baj a piacon már korábban elterjedt fixált kamatok miatt, az új hitelek esetében azonban már megtörténtek az első kamatemelések a banki ajánlatokban.

„A hitelkamatok emelkedése várható. Bár ezek magasabb marzsú termékek, mint a lakáshitelek, de a hitelezési kockázat költségei is általában magasabbak ezekben a termékekben. Ami a lakáshitelek drágulásában már megjelent, az a személyi kölcsönöknél is várható” – nyilatkozta november végén Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója a Portfolio-nak.

Valaminek tényleg történnie kellett, hiszen bár a személyi kölcsönök egyelőre nem lettek sokkal kockázatosabbak, mint korábban (vagyis nem nőtt a várható kockázati költség, hiszen nem látszik érdemi emelkedés a nem teljesítő hitelekben), a bankok forrásszerzési költségeinek meredek emelkedése egyre jobban összeszűkítette a jellemzően fix kamattal kínált személyi kölcsönökön elérhető marzsot. Az 5 éves BIRS-hez képest számolt felár például 11% közeléből 7% környékére csökkent.

A bankok és pénzügyi vállalkozások persze nem egyszerűen a forrás- és kockázati költségeik alapján árazzák a személyi kölcsönöket. Az elmúlt két évben

a koronavírus-járvány előtti hitelkihelyezési volumenhez való visszatérés mint üzleti cél,

a fogyasztás élénkülése és

az (akár end-to-end) digitális hitelezés egyre nagyobb részaránya

is fűtötte a versenyt a piaci szereplők között, nem engedve a kamatkörnyezet emelkedéséhez való gyors alkalmazkodást. Az MNB novemberig tartó hitelezési statisztikái így például nem mutatnak kamatemelkedést, épp ellenkezőleg:

a tavalyi THM-plafon utáni januári állapothoz képest az újonnan kihelyezett személyi kölcsönök átlagkamata 12,4%-ról 11,7%-ra, átlagos THM-e 12,8%-ról 12,3%-ra csökkent.

Az elmúlt 12 hónapban (amíg az adatok mutatják, vagyis november végéig)

457 milliárd forintnyi személyi kölcsönt vettek fel a bankoktól a magyar háztartások, ami 20%-kal elmarad a járvány előtti 571 milliárdos csúcstól.

Ellentétben a lakáshitelekkel, ahol 2020 csak lassulást, 2021 pedig kirobbanó növekedést hozott, a személyi kölcsönök még nem nyerték vissza régi formájukat. Ebben szerepe lehet annak is, hogy „helyettesítő termékként” megjelent 2021. február 1-jétől a fix 3%-os kamatozású, 6 millió forint erejéig kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön, amelyből becsléseink szerint eddig 50-60 milliárd forintot vett fel a magyar lakosság. A személyi kölcsönök nem elhanyagolható hányadát ugyanis eddig is valamilyen lakáscélra, például felújításra költötték a hitelfelvevők, a kamattámogatott konstrukciónak van tehát kiszorító hatása ezen a piacon is.

A közhiedelemmel ellentétben a személyi kölcsön elsősorban nem a rosszabb anyagi helyzetűek jövedelemkiegészítő lehetősége: az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint 2021 második negyedévében megkötött szerződések mindössze 5 százaléka esetében rendelkezik medián alatti jövedelemmel és 40 százalékot meghaladó – relatíve kockázatos – jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóval (JTM) az adós.

A kifeszítettebbnek tekinthető adósok a jegybank felmérése szerint a pénzügyi vállalkozásoknál fordulnak elő nagyobb arányban, ahol a személyi kölcsön szerződések 15 százalékát olyan ügyfelek kötötték, akikre az alacsonyabb jövedelem és magasabb JTM egyaránt jellemző. Ugyan a pénzügyi vállalkozásoknál lévő hiteladósok több mint 60 százaléka medián alatti jövedelemmel rendelkezik, ezen intézményektől felvett hitelek jellemzően kisösszegűek, nem haladják meg az 1 millió forintot – emlékeztetett a jegybank.

A banki adatok azt mutatják, hogy náluk mintegy 800 ezer darab személyi kölcsön szerződés van, átlagos tőketartozásuk alig több, mint 1,4 millió forint. Bár az új kihelyezések egyelőre nem érték el a koronavírus előtti szintet, az adósok teljes személyikölcsön-tartozása a bankoknál - részben a törlesztési moratórium hatására is -

2020 novembere és 2021 novembere között, vagyis egy év alatt 16,5%-kal 1149 milliárd forintra emelkedett.

A már kihelyezett személyi kölcsönöknél a kamatkörnyezet emelkedésének nincs érdemi hatása az ügyfelekre, ugyanis az elmúlt években jellemzően fix kamatozással nyújtották ezek a bankok. Az alábbi ábrán 2020-ban ettől éles eltérés látható, ez azonban csak a THM-plafon statisztikai hatása (2020-ban 6% alatti THM-mel kínálták a bankok e termékeket), a futamidő THM-plafon utáni szakaszát tekintve ezek szintén fix kamatozású hitelek. Az 1-5 éves kamatperiódus jellemzően szintén fix kamatozást jelent ez esetben az ide tartozó hitelek rövid futamideje miatt.

A kamatkörnyezet emelkedése tehát az említett okok miatt elsősorban az újonnan felvehető hiteleket veszélyezteti. A Bankmonitor tájékoztatása alapján a lakáshitelek után a személyi kölcsönök drágulása is megkezdődött, hat pénzintézetnél magasabb THM mellett lehet személyi hitelt felvenni, mint egy hónappal ezelőtt. Átlagosan még csak 0,4 százalékponttal magasabb egy személyi hitel díja jelenleg, mint tavaly év végén, azonban számos pénzintézetnél a THM emelkedése meghaladta az 1 százalékpontot.

A 0,4 százalékpontos drágulás egy 3 millió forint összegű, 7 éves futamidejű kölcsön esetében havi 600 forint törlesztőrészlet növekedést eredményez.

Emiatt 51 ezer forinttal kell többet jelenleg visszafizetni a hitelre összességében, mintha azt egy hónappal ezelőtt igényelték volna. Még jelentősebb a drágulás hatása, ha csak a kamatot emelő pénzintézetek vizsgáljuk meg:

ezek a CIB Bank, a K&H Bank, az MKB Bank, az OTP Bank, Raiffeisen Bank és a Takarékbank. Ezek közül két pénzintézet minimális mértékben 0,02-0,24 százalékponttal emelte meg kölcsöne kamatát. Viszont a maradék négy esetében a drágulás jóval jelentősebb, 0,84-2,16 százalékpont volt. Utóbbi négy pénzintézet esetében egy 3 millió forint összegű személyi hitelre 1 300 – 3 300 forinttal kell többet fizetni havi szinten 7 éven keresztül. Ez a változás már érdemi hatást gyakorolhat az igénylők pénztárcájára.

A Bankmonitor szakértői szerint hasonló folyamat fog lezajlani, mint a jelzáloghitelek esetében már láthattunk és láthatunk mind a mai napig. Éppen ezért minden fedezetlen hitel iránt érdeklődőnek érdemes gyorsan cselekednie és a jelenlegi feltételekkel felvenni a kölcsönt. A várakozóknak ugyanis a tovább növekvő költségekkel kell majd szembesülniük.

