Egy szempillantás alatt lekapcsolhatják Oroszországot a globális bankrendszerről, ami nagyon fájhat Putyinnak

Az egyik legsúlyosabb szankciós "fegyver" a nyugati hatalmak kezében, ha az orosz bankrendszert elvágják a globális bankrendszertől, azaz letiltják a SWIFT üzenetküldő rendszer használatát az orosz bankoknál. Ugyanakkor, amit Iránnal könnyedén megtett az EU 2012-ben, azt most nem tudja ugyanolyan egyszerűen meglépni, ugyanis az orosz bankrendszer sokkal mélyebben be van ágyazva a globális pénzügyi rendszerbe, és jelentős járulákos kárral járhat, ha bevetik a SWIFT-szankciót. Megnéztük, hogy milyen hatása lenne, ha mégis így döntenének az első, óvatos szankciós csomagok után.

Szankciók

Mint arról beszámoltunk, a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadár területek függetlenségének elismerése miatt Oroszországgal szemben az Európai Unió tagállamai által elfogadott megszorító intézkedések szerda este vagy csütörtökön életbe fognak lépni.

A szankciók első csomagja célzott intézkedéseket tartalmaz a jogellenes döntésben érintett magánszemélyek, cégek és olyan bankok ellen, amelyek finanszírozzák az orosz katonai apparátust, és hozzájárulnak Ukrajna destabilizálásához.

Ugyanakkor csőben lévő terv, hogy egyrészt bővitik a szankcionált bankok körét, illetve felmerült akár az is, hogy végső esetben Oroszország bankrendszerét:

levágják a SWIFT nemzetközi hálózatából.

De mi is az a SWIFT?

Az 1973-ban alapított SWIFT rendszer volt a válasza a bankoknak arra kérdésre, hogyan lehet az egész világra kiterjedő hálózaton keresztül pénzt mozgatni a bankszámlák között. A platform durván 2500 bank tulajdonában áll, Belgiumban, Brüsszelben van a székhelye, és évente több száz milliárd dollárt mozgatnak meg vele a bankok. A SWIFT nem egy klasszikus értelemben vett átutalási vagy klíring rendszer, nem a „nemzetközi Giro Zrt.”, hanem

egy üzenetküldő hálózat, amin keresztül a levelező banki rendszerbe csatlakozott több mint 200 országban jelen lévő 11 ezer bank fizetési kérelmeket, fizetési jóváhagyásokat, devizaváltásokat és más típusú üzeneteket küld egymásnak.

Ezt a SWIFT rendszerében biztonságos, ellenőrzött módon, előre meghatározott sztenderdek szerinti formátumokban teszik meg. (Igaz, korábbi becslések szerint még így is a tranzakciók durván 10 százalékában tálnak valamilyen hibát, ami miatt a tranzakció késlekedik).

A Bloomberg témába vágó cikke szerint a SWIFT nem más, mint a bankok globális Gmail-rendszere, azaz egy telekommunikációs eszköz, melyen keresztül naponta 42 millió üzenet cserélt gazdát tavaly.

A Magyar Bankszövetség fogalomszótárában a SWIFT rendszerre a következő meghatározás áll:

A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) és tagjai által működtetett, olyan nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, amelyen keresztül annak tagjai egymás között bankközi üzenetforgalmat bonyolítanak, és amely rendszer segítségével fizetéseket teljesíthetnek, illetőleg elszámolhatnak egymással. A SWIFT üzenet pedig a SWIFT rendszeren szabványosított formában és módon továbbított, SWIFT szabványoknak megfelelően elektronikusan aláírt és hitelesített (kulcsolt) szöveges üzenet.

Ki szabályozza a SWIFT-et?

Bár messzemenően integrált a bankrendszerbe, a SWIFT nem gyűjt betéteket, nem hitelez, nem bankként működik, így a szabályozása is eltér a pénzintézetekétől. A felügyeletét a belga jegybank látja el, de a nagy jegybankok, mint a Fed, az EKB, a japán jegybank és a Bank of England is részt vesz a rendszer felügyeletében. A Bloomberg megjegyzi, hogy

Általánosságban a SWIFT akkor fog lépni, akkor vágja le az oroszokat a hálózatból, ha az EU vet ki szankciókat az országra, vagy egyes pénzintézetekre, személyekre.

Miért olyan nagy dolog, ha nem férhet hozzá a SWIFT-hez egy ország?

Ha egy országot, pontosabban annak bankjait levágják a SWIFT rendszeréről, az komoly gazdasági károkat képes okozni azáltal, hogy a nemzetközi pénzforgalom ha nem is szűnik meg teljesen, de rendkívül bizonytalanná és lassúvá válhat. Ez történt meg már egyszer Iránnal 2012-ben, amikor az iráni atomprogram lassítása és az ország gazdasági büntetése érdekében EU-s szankciókat vezettek be rájuk. 2016-ban a bankok nagy része visszatért a rendszer használatához, miután a szankciókat feloldották.

2014-ben egyszer már megfenyegették Oroszországot a SWIFT-ről való levágás miatt, akkor ennek lehetősége a Krím annektálása miatt merült fel. Akkor a Vlagyimir Putyin elnökhöz közel álló pénzügyminiszter

5 százalékos GDP-visszaeséssel számolt arra az esetre, ha ez bekövetkezne.

Ám az orosz pénzügyi rendszer sokkal jobban beágyazott a globális bankrendszerbe, mint az Iráni, és a kitiltás jó eséllyel komoly gondot okozna az európai bankoknak is. A Financial Stability Board, egy fontos globális szabályozói szerv elnöke, Klaas Knot szerint érdemes kétszer is meggondolni, mielőtt súlyos szankciókat vetnek ki az oroszokra, ugyanis ez az egész világ pénzügyi rendszerét megrengetheti. A Financial Timesnak azt nyilatkozta,

ha levágnák az oroszokat a SWIFT-ről, az súlyos operációs zavarokat okozna a fizetési folyamatokban, számolni kell a következményekkel is.

Például ha kiesnek a levelező banki rendszerből az orosz nagybankok, akkor új utakat kell keresni a tranzakcióknak a hálózatban. Emellett jelentős orosz kitettséggel rendelkezik több nyugati bankcsoport, és egyébként az OTP is, így valószínűleg Magyarországnak, a hazai bankoknak is fájdalmas lenne egy ilyen lépés.

Nem beszélve arról, hogy Oroszország az egyik legnagyobb energiabeszállítója az öreg kontinensnek. Az oroszoknak is a SWIFT-en keresztül fizetnek az országok a gázért, kőolajért, így ebben is biztosan fennakadásokat okozna, ha kivetnék a szankciót. Ezen kívül technikai feladatokkal is járhat a kitiltás, és jogi, ellenőrzési, pénzmosási feladatokat is hozna a bankoknak. Mindezek miatt Európai szemszögből jelentős pénzügyi károkat okozhat az oroszok levágása, így sokan ellenzik a drasztikusnak számító lépést.

Mik a SWIFT alternatívái?

A SWIFT-nek jelenleg nincs igazi alternatívája, azaz nincs még egy olyan globális banki üzenetküldő rendszer, ami egyszerűen kiválthatná. 2014 után az orosz vezetés elkezdte kiépíteni a saját megoldását (SPFS), hogy a SWIFT-től való függéségét csökkentse. Az orosz bankokon túl ebbe az új rendszerbe külföldi bankokat is bevontak, ám így is jelenleg csak mintegy 400 tagja van az orosz rendszernek. Az egyik félelem a nyugati hatalmak részéről az, hogy ha a SWIFT-szankciót élesítenék, akkor a születőben lévő új rendszer népszerűbbé válhat, és megrendülhet a SWIFT-be vetett bizalom.

Nemrégiben írtunk részletesen a nemzetközi fizetési piacról és annak problémáiról, ahol a kriptós nmezetközi utalási megoldásokat is megvizsgáltuk, ám ezek még messze vannak attól, hogy kiváltsák a SWIFT hálózatát.

Ezen kívül megoldást jelenthetne az oroszoknak az is, ha hagyományos telekommunikációs eszközökkel, egyszerű e-mailekkel, sőt, a kőkorszakinak számító faxokkal is lehetne küldeni akár SWIFT-formátumú banki üzeneteket. Persze ez nyilvánvalóan olyan súlyos kiberbiztonsági kockázatokat hordozhatna magában, amelyet nem biztos, hogy bármilyen esetben felvállalnának a tranzakcióban szereplő felek.

Mennyire biztonságos a SWIFT?

Bár a SWIFT rendszere ellen is történnek hackertámadások, csalási próbálkozások, nagyon ritka, hogy sikerrel is járnak, illetve az eseteket sokszor a legnagyobb bizalommal kezelik, így ezek nem is kerülnek nyilvánosságra. Egyszer azonban biztosan sikerrel jártak a hackerek, igaz, ebben az esetben sem a SWIFT rendszert törték fel, hanem megszerezték az egyik ügyfél azonosítóit, és a rendszer használatával jutottak pénzhez.

2016 februárjában a nemzetközi sajtó címlapjára került, hogy a SWIFT-en keresztül Bangaldes jegybankjától mintegy 81 millió dollárt sikerült ellopnia hackereknek. Az ügy részletei egy vígjátékba illő akciót derítettek fel, amelyben a kiderült, hogy egy helyesírási hiba miatt buktak le a hackerek.

Az elkövetők először betörtek a bangladesi jegybank rendszerébe, és ellopták az utalásaikat hitelesítő adatokat. Ezután elkezdték átutalási kérelmekkel bombázni a New York-i Fedet, közel három tucat átutalást kezdeményeztek náluk a bangladesi jegybank itt vezetett bankszámlájáról különböző Fülöp-szigeteken és Srí Lankán bejegyzett alapítványok számláira.

Négy átutalási kérelmet teljesítettek is, 81 millió dollár értékben, a következő, 20 millió dolláros utalás azonban fennakadt a rostán. Ugyanis a hackerek az egyik címzettet elvétették, a Srí Lankán bejegyzett NGO Shalika Foundation nevét „Fandation”-ként írták le. A hibára felfigyeltek a nemzetközi átutalásban közreműködő Deutsche Banknál, ezért visszakérdeztek, hogy mi a helyzet az utalással. A bangladesi jegybankban mindjárt kiderült, hogy senki nem tud az átutalásról, és gyorsan leellenőrizték a többi kérelmet is. Ekkor derült ki, hogy további 850-870 millió dollárnyi utalás volt még folyamatban.

A címlapkép forrása: Orosz Védelmi Minisztérium\TASS via Getty Images