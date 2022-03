Raiffeisen: szó sincs orosz kivonulásról, a magyar bank is abszolút stabil

Semmiféle aggodalomra nincs okuk a Raiffeisen Bank ügyfeleinek az ukrajnai helyzettel kapcsolatban. Mind a magyar bank, mind pedig a nemzetközi bankcsoport stabil és jól tőkésített, minden leánybank önfinanszírozó – mondta Zolnai György, a Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban.

A tegnapi nap folyamán felmerült, hogy a Raiffeisen gondolkodik az orosz piacról történő távozáson, amelyet később cáfoltak. Mi ezzel a helyzet?

A Kelet-Európa legtöbb országában, így Oroszországban és Ukrajnában is meghatározó bankcsoportként jelen lévő Raiffeisen Bank International (RBI) részvényeinek árfolyamát is érintette a háborús helyzet. Ugyanakkor az RBI vezérigazgatója, Johann Strobl úr tegnap este egy nemzetközi sajtótájékoztatón határozottan megerősítette: egyáltalán nincs oroszországi kivonulási terv, sőt!

Azt sem tartja elképzelhetőnek, hogy az orosz Raiffeisen egyáltalán veszteséget produkáljon

köszönhetően az erős lakossági piacai pozíciónak és a kiemelkedő innovációknak. Jelentős tőketartalékaink vannak és 2021-ben egy erősen nyereséges évet zártunk, mind Oroszországban, mind Magyarországon, mind pedig a bankcsoport többi országában. Valamennyi Raiffeisen Bank, így a magyar Raiffeisen működése is abszolút stabil. Szó sincs tehát orosz kivonulásról, ezek téves hírek voltak.

Ugyanez a helyzet Ukrajnában is?

Ukrajnában a helyi lehetőségek függvényében vannak nyitva a bankfiókok, az ottani kollégák erejükön felül teljesítve biztosítják a banki alapszolgáltatásokat. Működnek az ATM-ek, működik a kártyaelfogadás és a készpénzellátás is a lehetőségek szerint folyamatos.

Mennyire érinti a magyar ügyfeleket a kialakult konfliktus?

Szerencsére semennyire! Nagyon biztos a tulajdonosi hátterünk, a Raiffeisen Bank Magyarországon is a megszokott módon, teljes körű szolgáltatáskínálattal működik, és ez a jövőben is így lesz. Folyamatosan jönnek az új ügyfelek, friss pénzek érkeznek. A bank likviditásában nem számítunk változásra, épp ellenkezőleg. A lakossági oldalon a középtávú trend pedig abszolút a bővülés, mind betéti (átlag 10% növekedés) mind hiteloldalon (átlag 20% növekedés) a legerőteljesebben növekedő bank voltunk az utóbbi években. A vállalati ügyfélkörben is több év átlagában 10% közeli volt a növekedés, továbbra is úttörők vagyunk egyes meghatározó területeken, mint például az exportfinanszírozás, a strukturált finanszírozás, a treasury-szolgáltatások és a támogatott programok biztosítása terén.

Természetesen mi is figyeljük az eseményeket, de semmiféle aggodalomra nincs ok.

Kihathat a magyar bank működésére, ha tovább romlik az orosz-ukrán helyzet?

A bank stabilitását érintően biztosan nem. Tudni kell, hogy kétfajta finanszírozási mód létezik az európai bankcsoportoknál: az egyik keretében az anyabank biztosítja a leánybankok tőkeellátottságát, a másik modell szerint minden leánybanknak önfinanszírozónak kell lennie. A Raiffeisen Bankcsoport, az Európai Központi Bankkal egyeztetve évek óta ez utóbbi modellt követi. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

mind az ukrán, mind az orosz bank teljesen önfinanszírozó, egyik leánybanknak sincs határokon átnyúló finanszírozása vagy tőkeszükséglete.

Ennek köszönhetően a magyar Raiffeisen Bank működése a mostani helyzetben is védett az orosz-ukrán konfliktus alakulásától.