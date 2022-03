Jelzáloghitelesek százezrei figyelik lélegzet-visszafojtva a kamatokat: jön az új „forintosítás”?

2014. november 9-én, egy szép őszi vasárnapi napon az MNB, a kormány és a Magyar Bankszövetség úgy döntött, végrehajtja több mint 2400 milliárd forintnyi devizaalapú jelzáloghitel forintosítását. Tökéletesnek bizonyult az időzítés: az MNB devizatartalékából már kigazdálkodható volt erre 8-9 milliárd euró, és sikerült megúszni a svájci jegybank két hónappal későbbi, a frankárfolyam elengedéséről szóló döntését. Kísértetiesen hasonló most a helyzet: mintegy 1800 milliárd forintnyi változó kamatozású jelzáloghitelnél lenne szükség hasonló huszárvágásra, miután az eddigi megoldási kísérletek kudarcot vallottak. Az idő múlásával és a kamatkörnyezet emelkedésével sajnos egyre kisebb az esélye annak, hogy a kamatok széleskörű „piaci” fixálása lesz az új, jól sikerült „forintosítás”, pedig talán most még nem lenne késő meglépni.

Mi a probléma?

2021. júniusi adatok szerint a hazai jelzáloghitelek 36%-a még mindig változó kamatozású: 3, 6 vagy 12 havi kamatperiódust követ. Bár az állomány folyamatosan apad, hiszen e hitelek aránya az új folyósításban már évek óta mindössze 1-2% (vagyis nincs utánpótlás), a probléma még most is jelentősnek mondható, hiszen

mintegy 1800 milliárd forintnyi tartozásról, illetve mintegy 470 ezer adósról és családjáról van szó.

Ezek az adósok tehát rövid távon is ki vannak téve a kamatkörnyezet, egészen pontosan a BUBOR emelkedésének. Annak a kamatlábénak, amely (a 3 havi lejáratot tekintve) tavaly ilyenkor még 0,8 százalék volt, most viszont már 6,5 százalék környékén jár. Mérsékelt, 2 százalékpontos kamatfelárat és 7 éves (jelenleg mediánnak számító) hátralévő futamidőt feltételezve

egy ilyen BUBOR-emelkedés mintegy 20%-os emelkedést jelentene a törlesztőrészletben, de ebből a kamatstop miatt csak 4%-ot érez most az adós.

A kamatstop azonban a legkevésbé sem fenntartható, de erről majd később. A problémáról egyébként szombati cikkünkben részletesen, számszerű példákkal megvilágítva írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 26. A devizahitel-válság óta nem látott kutya világ jöhet Magyarországon a kamatstop nélkül

Egy mérsékelt sikerű megoldás és egy látszatmegoldás

Két lényeges megoldási kísérlete volt eddig a magyar pénzügypolitikának a problémára:

1. az MNB 9/2019. (IV.15.) számú ajánlása, amely előírta a bankoknak, hogy évente egyszer tájékoztassák a fix kamatozásra történő átváltás lehetőségeiről az ügyfeleket, amennyiben 2015. január 1-je előtt kötötték a szerződést, a hátralévő futamidő pedig 10 évnél hosszabb. Az MNB elvárja, hogy „a szerződésmódosítás során legfeljebb csak a szerződésmódosításhoz közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült és objektíven indokolható költségeket” kelljen viselnie a fogyasztónak, de jogszabályi erő híján nem írja felül a szerződést a költséges közjegyzői, értékbecslői és földhivatali eljárással járó hitelkiváltás egyszerű mellőzése érdekében (ami megkönnyíteni a banki adminisztrációt is), és természetszerűleg ösztönző erejű alacsonyabb törlesztőrészlettel sem kecsegteti az adósokat.

Mérsékelt sikerrel járt a megoldás: az MNB legutóbbi stabilitási jelentése szerint

ajogosult szerződések mindössze 6,5 százalékát váltották ki hosszabb távra fixált kamatozású termékkel 2021 júniusáig, és azóta sem igazán pörgött fel a „program”.

2. a kormány 782/2021. (XII. 24.) számú rendelete, amely a kamatstopról szól, és az október 27-ei BUBOR-hoz köti a változó kamatozású jelzáloghitelek kamatát: amely hitelnek novemberben vagy decemberben megtörtént a kamatfordulónapja, azét január 1-jétől, amelynek pedig csak később, azért a legközelebbi kamatfordulónaptól, mindkét esetben 2022. június 30-áig. A kamatstop elsősorban politikai termék, hiszen rengeteg közgazdasági probléma van vele:

nem méltányos: jellemzően azokat az adósokat hozza előnyös helyzetbe, akik a kamatszint sűrű változásának eshetőségével kalkulálva nyertek a hitelfelvételkori és azt követő alacsony kamatszinten (ami a változó kamatozású hiteleket jellemezte a fixekkel szemben), vagy forintosított devizahitelben ülve a kedvezőbb kamatozás miatt vállalták továbbra is a kockázatot,

jellemzően azokat az adósokat hozza előnyös helyzetbe, akik a kamatszint sűrű változásának eshetőségével kalkulálva nyertek a hitelfelvételkori és azt követő alacsony kamatszinten (ami a változó kamatozású hiteleket jellemezte a fixekkel szemben), vagy forintosított devizahitelben ülve a kedvezőbb kamatozás miatt vállalták továbbra is a kockázatot, az érintett állomány realizált kamatkockázatait (kezdetben mintegy 30 milliárd forintra becsült féléves költséggel) egy az egyben a bankszektorra hárítja , ezáltal rontja annak jövedelmezőségét, tőkehelyzetét és hitelezési képességét (minél tovább tart, annál inkább),

, ezáltal rontja annak jövedelmezőségét, tőkehelyzetét és hitelezési képességét (minél tovább tart, annál inkább), csak elfedi a problémát, hiszen a pénz- és tőkepiaci adottságokon mit sem változtat,

hiszen a pénz- és tőkepiaci adottságokon mit sem változtat, egyre drágább: minél magasabb az adósok által (elméletben) fizetendő kamat, annál nagyobb a bankszektor költsége, 6% feletti BUBOR esetén minden bizonnyal 2022 első felében már a 30 milliárd forintot is jócskán meghaladja.

Akkor mi a megoldás?

Állami és piaci forrásokból kétféle megoldási elgondolásról hallottunk eddig:

1. az inkább a kormányzati oldal által elképzelhetőnek tartott megoldás szerint június 30-a után

csak fokozatosan vezetnék ki a kamatstopot, ami a lassan megfövő béka esetéhez hasonlítana,

a tavaly októberi referenciakamat után például az idén januárit, majd az áprilisit (és így tovább) vennék figyelembe a változó kamatozású hitelek ügyleti kamatának „kamatstop” szerinti meghatározása során, vagyis a hitelek kamata jelentős csúszással igazodna csak a valósághoz. Ennek lenne olyan előnye, hogy az adósok csak több mint féléves késleltetéssel szembesülnének a valós helyzettel (több mint 4 hónapos késleltetés egyébként a hosszú kamatperiódusú jelzáloghitelek esetében már létezik), így több idejük lenne felkészülni, hátránya viszont az, hogy az „eredeti” kamatstophoz hasonlóan csak elfedi a problémát, drága a bankrendszernek, és idővel muszáj ezt is kivezetni. Minél magasabb lesz a piaci kamatszint a kivezetéskor, annál fájdalmasabb az exit, márpedig most úgy néz ki, nagyon efelé tartunk.

2. az inkább a banki oldal által elképzelhetőnek tartott megoldás alapján egy ahhoz hasonló fixesítést hajtanának végre, amilyen 2014 novemberében a forintosítás volt:

törvény erejénél fogva minden változó kamatozású hitel (amelynél az ügyfelek ezt kérik) fix kamatozásúvá válhatna, szerződésmódosítási és hitelkiváltási költségek, illetve egyedi adminisztrációs kötelezettség nélkül.

Amiről 2014 novemberében döntöttek, az annak idején 2015. február 1-jén vált hatályossá. A hitelszerződések szövege nem változott meg, a törvény erejének fogva, szerződésmódosítási költségek és szerződésenkénti adminisztrációs kötelezettség nélkül váltak forinthitelekké az ügyféltartozások. Akkor kritikus pont volt a hitelek mögötti forintforrások biztosítása (az FX-swapok lezárásához adott az MNB több mint 8 milliárd eurót forintért cserébe a pénzintézeteknek), ez most a devizanemet illetően nem, csak a kamatozást illetően lehet kérdés, de a bankrendszer bőségesen rendelkezésre álló forintlikviditása miatt ez valószínűleg a mérleg forrásoldalának némi lejárati szerkezeti eltolását igényelné a bankoktól. Annál érdekesebb kérdés mind a banki, mind az ügyféloldal számára az, hogy

milyen kamatszint mellett fixesítenék a változó kamatozású hiteleket?

Amennyiben az aktuális bankközi kamatok szerint történne, akkor egy 3 hónapos 6,5%-os referenciakamatozású lakáshitelből egy 5 éves 7,10%-os vagy egy 6,4%-os 10 éves referenciakamatozús hitel lehetne a BUBOR hosszú lejáratú „édestestvére”, a BIRS jelenlegi szintje alapján. Ezzel nagyjából ott tartanánk, ahol a part szakad: egy ilyen fixesítés bebetonozná a magasabb, kamatstop nélkül számolt vagy még magasabb törlesztőrészleteket hosszabb időtávra.

Ha viszont belemennének a bankok abba, hogy a most felvehető új hitelekhez hasonlóan a 3-4 hónappal korábbi referenciaszinteknek megfelelő felárral határozzák meg a fixesített hitelek kamatát (nyilvánvalóan szükség lenne ehhez egy kormány és bankszektor közötti konszenzusra), akkor ma még elképzelhető lenne, hogy egy tavaly még 3-4%-os kamatozású változó kamatozású lakáshitel kamata megálljon fix 6-7%-nál, és ne menjen fel 9-10%-ra, amit a mostani hozamkörnyezet már indokolna.

Egy ilyen módosítás a kamatkockázatok realizált költségeinek megosztását jelentené a bankrendszer és a háztartások között, az összköltség pedig az emelkedő kamatkörnyezet miatt annál alacsonyabb lenne, minél előbb meglépik a fixesítést.

Ahogy a forintosítás idején is láttuk, az idő óriási úr ebben a történetben. A gazdaságpolitikai döntéshozók most a választásokkal van elfoglalva, pedig mielőbb szükség volna döntésre vinni a kérdést, mert félő, hogy 2014 novemberével ellentétben most lemaradunk a vissza nem térő lehetőségről.

Címlapkép: Getty Images