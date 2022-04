Lakáshitelek az őrületes infláció idején: milliókat buktak a hitelfelvevők, és még nincs vége

Eltűnőben vannak a 6% alatti kamatok a piaci kamatozású lakáshitelek kínálatából Magyarországon. Az eddig legalacsonyabb kamatokat kínáló UniCredit is kamatemelésre készül pár napon belül. Messze a kamatemelési folyamat vége: az aktuális bankközi kamatok a 6,2-6,3%-os átlagkamat helyett már 7,9-8,5%-os kamatot indokolnának, és ez 2-3 hónapon belül be is következhet. Ez bizony már 40-50%-kal magasabb törlesztőrészletet és visszafizetendő összeget jelent az egy évvel ezelőtt felvett hitelekhez képest. Aki tehát hitelt venne fel, érdemes mielőbb lépnie, a választáshoz pedig a Pénzcentrum kalkulátorát használnia.