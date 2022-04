Szuperolcsó zöldhitel az új lakásokra: kész, vége, ennyi volt?

A bankok válaszai alapján nagyjából ki is merült az MNB energiahatékony lakásokra kiírt Zöld Otthon Programjának múlt héten 300 milliárd forintra megemelt kerete, pedig az elmúlt két hétben már nem sok befogadás történt. Szerződéskötések és pláne folyósítások még hónapokon keresztül zajlanak majd, új hitelkérelmet azonban a bankok többsége már nem, vagy csak nagyon korlátozottan fogad majd be a következő hetekben. Az új érdeklődők közül már csak a szerencsések fogják elcsípni a legfeljebb 2,5%-os kamatozású lakáshitelt. Piaci forrásaink várakozásai szerint a mostanihoz hasonló formában biztosan nem hosszabbítja meg az MNB a programot.

Mi változott a Zöld Otthon Programban?

Múlt hét keddjén az MNB bejelentette: a Magyar Bankszövetség kérésére megemeli az NHP Zöld Otthon Program 200 milliárd forintos keretösszegét 100 milliárd forinttal. A piac nagyon várta ezt a lépést, hiszen március végére a bankok jó része annyi hitelkérelmet fogadott már be, hogy „előzetesen” már kimerítette vele a szerződéskötések összegére vonatkozó 200 milliárd forintos jegybanki keretösszeget, ezért tömegével függesztették fel a befogadásokat. Piaci forrásaink szerint ezzel lényegében mintegy 250 milliárd forint hitelösszeg talált már gazdára, a befogadott hitelkérelmek elutasítási aránya ugyanis viszonylag alacsony a programban.

Ezt figyelembe véve az MNB 100 milliárd forintos keretösszeg-emelése inkább technikai jellegűnek volt mondható, és gyakorlatilag a hitelbefogadások „túlfutásából” származó piaci zavarok megelőzését szolgálta. A napokban közzétett, itt elérhető új terméktájékoztatóba azonban néhány változtatást így is belecsempészett a jegybank, így bizonyos feltételek szigorodtak, mások enyhültek a programban:

a zöldhitelből vásárolt vagy épített ingatlan primer energiaigénye legfeljebb 80 kWh/m²/év lehet az eddigi 90 kWh/m²/év helyett (hogy ez műszakilag és az árazásban mit jelent az ingatlanoknál, arról itt írtunk), más tekintetben azonban megmaradt a BB energetikai minőségi besorolás (tehát nem kell megfelelni az AA követelményeinek),

a 0%-os „zöld CSOK-hitelként" felvett hitelrész futamideje eltérhet a támogatással nem érintett lakáshitelrész futamidejétől (a 25 év maximális futamidőn belül),

nem kötelező életvitelszerűen bent lakni (a főszabály 10 évig írja ezt elő) a hitel egy összegben történő végtörlesztését követően,

a fedezetbe bevont ingatlannnál eltörölték a lakáshitelszerződés megkötését követő további terhekkel kapcsolatos tilalmat, és a folyósítástól számított 10 év elteltét követően megengedett a fedezetcsere.

Április 19-étől kezdődően a Zöld Otthon Program keretében kizárólag olyan lakáshitel-szerződés köthető, amelyben teljesülnek a 80 kWh/m² éves primer energiaigényre vonatkozó elvárások. Kivételt képeznek ezek alól azok a hitelkérelmek, amelyekhez kapcsolódóan 2022. április 5-ig benyújtotta hitelkérelmét az ügyfél a hitelintézethez. Banki forrásaink szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hitelbefogadást hetek múltán követő (ezért a kvóta szempontjából még kevésbé kifeszített) szerződéskötések esetében a bankok próbálják előbbre venni a magasabb energiaigényű lakásokra vonatkozó hitelszerződések megkötését, az utolsó 100 milliárd forintos keretösszeget meghagyva 80 kWh/m² éves primer energiaigénnyel rendelkező lakások számára.

Hogy állnak az egyes bankok?

Ahogy már utaltunk rá, a hitelkérelmek óriási összegű – különösen márciusban tapasztalt – nagy összegű befogadása miatt úgy tűnik, hogy a megemelt, összesen 300 milliárd forintos keretből nagyjából 250 milliárd forint mára elfogyhatott, legalábbis ezt jelzi a már befogadott hitelkérelmek teljes összege. A bankok között három nagyobb csoportot tudtunk elkülíteni:

a Takarékbank és az UniCredit egyértelműen jelezte nekünk, hogy a befogadott hitelkérelmek összege már elérte a 300 milliárd forintos keretösszegből a bankra jutó teljes összeget, így nem tervezi az értékesítés újraindítását, és piaci forrásaink szerint a Gránit Bank nál is hasonló lehet a helyzet, a bank valószínűleg nem fogad már be újabb hitelkérelmeket,

és az egyértelműen jelezte nekünk, hogy a befogadott hitelkérelmek összege már elérte a 300 milliárd forintos keretösszegből a bankra jutó teljes összeget, így nem tervezi az értékesítés újraindítását, és piaci forrásaink szerint a nál is hasonló lehet a helyzet, a bank valószínűleg nem fogad már be újabb hitelkérelmeket, az OTP, az MKB és a Raiffeisen válasza alapján náluk a kérelmek befogadásának újraindítása alapvetően attól függ, hogy a feldolgozás alatt lévő kérelmek a jelenleg rendelkezésre álló, allokált forrás keretösszegét milyen mértékben fogják kimeríteni (részben ebbe a csoportba tartozik a K&H Bank is),

az és a válasza alapján náluk a kérelmek befogadásának újraindítása alapvetően attól függ, hogy a feldolgozás alatt lévő kérelmek a jelenleg rendelkezésre álló, allokált forrás keretösszegét milyen mértékben fogják kimeríteni (részben ebbe a csoportba tartozik a K&H Bank is), várhatóan a K&H-nál és az Ersténél is gyorsan kimerül a keret: előbbi még befogadja a hitelkérelmeket azon ügyfelektől, akik korábban előminősítést kértek, utóbbi a megemelt keretét a már befogadott hitelkérelmek kiszolgálásán túl először saját ügyfelei kölcsönigényének kiszolgálására tervezi fordítani.

A Zöld Otthon Program szerződéses számai Összeg (Mrd Ft) Darabszám 2021. okt-dec. 22 753 2022. jan. 25 823 2022. febr. 30 943 2022. márc. 58 1670 Összesen eddig 135 4189 Forrás: MNB, Portfolio

Mit is mondanak az egyes bankok?

OTP Bank: a bank a támogatásoknál már megszokott magas piaci részesedésének megfelelő hányadát felhasználva tudta kiszolgálni a fokozott fogyasztói igényeket a Zöld Otthon Programban biztosított 200 milliárdos keretből. Az MNB által 300 milliárdosra megemelt keret OTP-re eső része minden, 2022. március 28-ig a bank áltat befogadott hitelkérelemre fedezetet biztosít, amennyiben az megfelel az MNB pályázati kiírásának és az OTP hitelezési gyakorlatának. Az OTP Bank az OTP NHP Zöld Otthon Lakáshitel és az OTP NHP Zöld Otthon Lakáshitel kamattámogatással rendelkező termékek értékesítését 2022. 03. 28-án felfüggesztette, így jelenleg az OTP fiókhálózata a fenti termékekre új igényeket nem fogad be.

MKB Bank: a bank felfüggesztette a hitelkérelmek NHP ZOP keretében történő befogadását. Jelenleg a már benyújtott kérelmek feldolgozása folyik. A kérelmek befogadásának újraindítása alapvetően attól függ, hogy a feldolgozás alatt lévő kérelmek a jelenleg rendelkezésre álló, allokált forrás keretösszegét milyen mértékben fogják kimeríteni. Az MNB az új összeget a résztvevők addigi aktivitása alapján, arányosan allokálta a bankok között. A befogadott kérelmek összege meghaladta a 200 milliárd forintos, hosszabbítás előtti szerződéses összegből a bankra jutó allokált szerződési keretösszeget. A befogadott kérelmek feldolgozása folyamatban van, jelenleg az látszik, hogy az allokált keretösszeget várhatóan kimeríti az igénylések összértéke. Jellemzően minimális az elutasítási arány a Zöld Otthon Programra benyújtott hitelkérelmek esetében.

K&H Bank: a bank befogadja a hitelkérelmeket azon ügyfelektől, akik korábban előminősítést kértek. Várakozásaik szerint várhatóan gyorsan ki fog merülni a keret, az érdeklődés nagyon magas. A befogadott hitelkérelmek összege elérte már a 200 milliárd forintos, hosszabbítás előtti szerződéses összegből a bankra jutó allokált szerződési keretösszeget, a 300 milliárdos összeg K&H Bankra jutó részét azonban egyelőre nem haladta meg, de a K&H a további befogadásról, a már befogadott hitelkérelmek- illetve az előminősített ügyfelek kérelmeinek feldolgozását követően fog dönteni.

Erste Bank: Az NHP Zöld Otthon Program sikerét bizonyítja a rendelkezésre álló keretösszeg gyors lehívása. A pénzintézet a megemelt keretét a már befogadott hitelkérelmek kiszolgálásán túl először saját ügyfelei kölcsönigényének kiszolgálására tervezi fordítani. Az Erste Banknál a program keretében átlagosan igényelt hitelösszeg is kiemelkedően magas, 30 millió forint. A hitelfelvevők 40 százaléka a pénzből lakást vásárol, míg 60 százalékos az építési kölcsönök aránya.

Takarékbank: a bank 2022. április 5-ével felfüggesztette a Növekedési Hitelprogram Zöld Otthon Programjában nyújtható hiteltermékek értékesítését, és tekintettel a már befogadott igények állományára, nem tervezi az értékesítés újraindítását. A Takarékbank számára összesen csaknem 10,3 milliárd forintos hitelkeretet allokáltak a programban, és az adatok szerint a benyújtott kérelmek igényelt hitelösszege már kimerítette a rendelkezésre álló hitelkeretet. A már befogadott hitelkérelmek összege meghaladta a 200 milliárd forintos, hosszabbítás előtti szerződéses összegből a bankra jutó allokált szerződési keretösszeget és a 300 milliárd forintos teljes szerződéses összegből a bankra jutó allokált szerződési keretösszeget is. A részleges adatok szerint a Zöld Otthon Programra benyújtott hitelkérelmek esetében hozzávetőleg 1,5 százalékos az elutasítási arány a Takarékbanknál.

Raiffeisen Bank: jelenleg a korábban befogadott igénylések feldolgozása zajlik a banknál, és ennek függvényében fog döntés születni a közeljövőben a befogadások esetleges újraindításáról.

UniCredit Bank: a bank már nem fogad be további hiteligényléseket az NHP zöld otthon programban.

Lesz még hosszabbítás? Nem valószínű

Bár az MNB meghosszabbította a programot a múlt héten, mint említettük, ez bizonyos szempontból a piaci zavarok elkerülését segítő technikai jellegű módosításnak tekinthető. A 100 milliárdos, vagyis az eredeti 200 milliárd forintos összeghez képest feleakkora emelés jól tükrözi a jegybank óvatosságát a program meghosszabbítását illetően. Bár a jegybank még nem jelentette be azt, hogy nem fogja meghosszabbítani ismét a programot, az általunk megkérdezett banki források jellemzően arra számítanak, hogy nem lesz hosszabbítás. A jegybank zöld programjai nem fejeződnek be (így például meghosszabbítják a zöld jelzáloglevelek vásárlására vonatkozó programot is), de egyelőre az alacsony kamatozású, tömegesen elérhető lakáshiteleknek valószínűleg vége lesz.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az emelkedő másodkörös inflációs kockázatok kezelése érdekében a szigorúbb monetáris kondíciók hosszabb ideig történő fenntartása indokolt. A fenti két program a jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül járul hozzá az MNB környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos céljainak eléréséhez

– jelezte a múlt héten a jegybank. Banki forrásaink értelmezése szerint ezekkel a mondatokkal elsősorban azoknak küldhetett üzenetet az MNB, akik esetleg attól tartottak, hogy később a Zöld Otthon Program nagyösszegű folytatása várható, és ez veszélyeztetni fogja az infláció elleni monetáris küzdelmet.

Pedig a bankok számára több okból is nagyon népszerű a program, így nem bánták volna a „végtelenségig” való meghosszabbítást:

új ingatlant jellemzően az átlagnál tehetősebb ügyfélkör épít vagy vásárol,

épít vagy vásárol, a felvehető hitelösszeg 70 millió forintos felső határa kifejezetten vonzotta az átlagnál nagyobb pénzügyi mozgástérrel rendelkező hitelfelvevők et,

et, a maximum 2,5%-os, a futamidő végéig fix hitelkamatra leginkább azok az ügyfelek ugrottak rá, akik pénzügyileg tudatosak és az átlagnál kvalifikáltabbak ,

, fenntarthatósági, energiahatékonysági szempontból is tudatos ügyfélkört tudtak megszólítani vele a bankok,

ügyfélkört tudtak megszólítani vele a bankok, a zöldítésért tett banki erőfeszítések pedig jó l kommunikálható, divatos üzenetnek számítanak,

számítanak, a program első 120 milliárd forintos keretösszegében a piachoz vagy önmagukhoz képest magas piaci részesedést elérő bankok „bebetonozták” a piaci részesedésüket a maradék 80+100 milliárd forintos keretösszegben, így az új érdeklődők tömegeiért lényegében versenyezniük sem kell,

a maradék 80+100 milliárd forintos keretösszegben, így az új érdeklődők tömegeiért lényegében versenyezniük sem kell, a 2,5%-os maximális kamatfelár (hiszen a jegybanki forrás 0%-os) kedvezőbb megtérülést biztosít a piaci kamatozású lakáshitelek jó részénél manapság jellemző kamatfelárnál.

A zöld lakáshitelek lényege 10 pontban

Legfeljebb 70 millió forinthitelösszegig, maximum 25 évre, legfeljebb fix 2,5%-os kamattal vehető igénybe egyetlen alkalommal. Legalább BB energiahatékonysági besorolású és legfeljebb 90 kWh/m2 éves primer energiaigényű újépítésű lakóingatlan megvásárlására vagy építésére vehető igénybe (a 200 milliárd forintos első keretösszeg kimerülése után ez 80 kWH/m2 primer energiaigényre csökken, vagyis szigorodik a feltétel). Az igényelheti, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel, az ingatlan első (természetes személy) tulajdonosává válik, és vállalja, hogy a folyósítás után legalább 10 évigaz ingatlanban él, azt bérbe sem adja. A hitelnek legfeljebb négy adósa lehet, de nem kell minden adósnak tulajdonosnak lenni, de nem lehet olyan tulajdonosa az ingatlannak, aki nem adós (a gyermek tulajdonszerzése és az öröklés kivételével). A CSOK-ot igénybe vevők számára kamattámogatás vehető igénybe a hitelhez: kétgyermekesek esetén 10 millió forintig, háromgyermekesek esetén 15 millió forintig kamatmentes a hitel ("zöld CSOK-hitel"). Az adós a lakáshitel teljes összegét a hitelszerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 4 éven (egyösszegű lehívás esetén legfeljebb 3 éven) belül hívhatja le. A kamaton felül csak folyósítási díj (legfeljebb a hitelösszeg 0,75%-a, de maximum 100 ezer forint), előtörlesztési díj (az előtörlesztett összeg legfeljebb 1%-a, de alkalmanként és szerződésenként maximum 30 ezer forint) és a harmadik fél felé fizetendő költségek (közjegyzői díj, értékbecslési díj/helyszíni szemle díja, tulajdoni lap lekérésének díja, térképmásolat díja, jelzálogjog bejegyzési, törlési díj és a hitel folyósításával összefüggő banki átutalás díja) számolhatók fel. A hitelbírálati határidő nem haladhatja meg a hitelkérelem hiánytalan befogadását követően az értékbecslés rendelkezésre állásától számított 15 munkanapot, új lakás építése esetén 25 munkanapot. A hitel forrását a Magyar Nemzeti Bank biztosítja a bankoknak jegybanki refinanszírozáskeretében 0%-os forrásköltséggel, a felszámítható kamatfelár legfeljebb 2,5%. A program október 4-ével, 200 milliárd forintos hitelkerettel indult el, amit a Monetáris Tanács tovább bővíthet.

