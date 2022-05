Leleplezték a magyarok tartozásait: 10 soha nem látott ábra a lakáshitelekről

Palkó István 2022. május 02. 17:15

Jó hír a hazai lakáshitelpiac számára: nemcsak a lakásárak emelkedése hajtotta tavaly a hitelezést, közel ugyanilyen arányban a hitelfelvevők száma is gyarapodott. A KSH friss, 2021-es adatai szerint továbbra is magas, 69% a használt lakás vásárlására felvett hitelek aránya, a felújításra, bővítésre felvett hitelek aránya pedig megduplázódott. Továbbra is magas a készpénzes vevők aránya: a lakásvásárlások mintegy 53%-ánál vettek igénybe lakáscélú hitelt a vásárlók. A témáról részletesen is szó lesz május 17-ei Hitelezés 2022 konferenciánkon, érdemes regisztrálni a rendezvényre.