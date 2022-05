Kamatszorítóba kerültek a magyar cégek, mozdul a hitelpiac, tarol a Széchenyi Kártya

A 10 százalék fölé emelkedő piaci kamatok mellett az elszálló beruházási költségek, a megugró energiárak és a háború miatt elbizonytalanodó gazdasági kilátások egyaránt sújtják a hazai kkv-szektort. De hogyan hat mindez a kkv-hitelek piacára? Mennyire esett vissza vagy rendeződött át a hitelkereslet, és milyen ütemben romlik a kkv-k hitelképessége? Erről kérdeztük négy hazai nagybank kkv- vagy kisvállalati hitelezésért felelős vezetőjét, akik részt vesznek a kkv-hitelezésről szóló kerekasztal-beszélgetésen is május 17-ei Hitelezés 2022 konferenciánkon. Érdemes regisztrálni az eseményre.

Mekkora hitelkereslet-visszaesést tapasztal a kis- és középvállalkozások körében a piaci kamatok emelkedése, az infláció és a háború okozta gazdasági bizonytalanság miatt az utóbbi hónapokban? Mely ügyfélméreteknél, ágazatoknál és hitelcéloknál tapasztalják ezt a banknál a leginkább?

Bertalan Sándor, Magyar Bankholding Középvállalati ügyfélkapcsolat menedzsment és kompetencia központ ügyvezető igazgatója: A Magyar Bankholding tagbankjai nem tapasztalnak érdemi visszaesést a kkv-szegmensben az elmúlt hónapokban. 2022 első negyedévében a tavalyi azonos időszakhoz képest jelentős visszaesést a piaci beruházási hiteleknél tapasztalunk, kisebb visszaesés a forgóeszköz hitelek kihelyezésében is látható. A Széchenyi Kártya Program termékei, valamint a folyószámlahitelek volumenének növekedése azonban összességében ellensúlyozza a felsorolt termékek népszerűségének csökkenését. A Széchenyi Kártya Program esetében a beruházási konstrukcióktól is inkább a likviditást biztosító termékek felé fordulnak az ügyfelek.

Széchenyi Kártya hitel- és lízingprogramok Hitelösszeg Éves kamat Futamidő Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO! 1-100 millió Ft Fix 2,5% 2 év Széchenyi Turisztikai Kártya GO! 1-250 millió Ft Fix 0,5% 1,2 vagy 3 év Széchenyi Likviditási Hitel GO! 1-250 millió Ft Fix 2,5% 2 vagy 3 év Széchenyi Beruházási Hitel GO! 1-1000 millió Ft Fix 1% vagy 0,5% max 10 év Széchenyi Mikrohitel GO! 1-50 millió Ft Fix 0,5% 13-120 hó Széchenyi Lízing GO! 1-1000 millió Ft Fix 2,5% 12-120 hó Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! limitszabályok szerint Fix 1% max 10 év Agrár Széchenyi Kártya 0,5-200 millió Ft 1 havi BUBOR 1,2,3 év Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Klasszik 0,5-100 millió Ft 1 havi BUBOR + 3% v. 4% 1+1 év Forrás: KAVOSZ, Portfolio

Fetter István, a CIB Bank Kisvállalati Divíziójának vezetője: Az államilag támogatott, kedvező, fix kamatozású hiteltermékeknek köszönhetően jelentős hitelkereslet jellemzi az elmúlt időszakot, ami év/év alapon bő 15%-os hitelállomány-bővülést jelentett ebben az ügyfélkörben. A két legnépszerűbb hitelterméket, a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!-t és a Széchenyi Likviditási Hitel GO!-t átlagosan az ügyfelek 7-8%-a a CIB Banknál igényelte. A korábban tapasztalható hitelezési lendület várhatóan az év első felében még fennmarad, amit tovább könnyít, hogy meglévő kisvállalati ügyfeleink akár teljeskörűen digitálisan is finanszírozáshoz juthatnak, míg az érdeklődő társaságok online nem kötelező érvényű hiteltájékoztatót kaphatnak néhány adat megadását követően.

Soós Gábor, az UniCredit Bank Vállalati divíziójának vezetője: A koronavírus 2020 eleji kitörése, illetve az azt követő további járványhullámok a beruházások szempontjából egyre óvatosabbá tették a vállalkozásokat. Az MNB NHP-forrás tavalyi megszűnése és a piaci kamatfeltételek szigorodása jelentősen szűkítette a kedvező kamatozású hitellehetőségek körét a vállalkozások számára. Ebbe a hitelpiaci környezetbe érkeztek új befolyásoló tényezőként a háború és annak a gazdaságra gyakorolt további hatásai, azaz már eleve egy alacsonyabb bázist érintenek. Emiatt érdemi további visszaesést jelenleg nem látunk a keresletben, a vállalkozások a még elérhető támogatott forrású hitelek után továbbra is hevesen érdeklődnek. Az emelkedő kamatkörnyezet azonban az év további részében negatívan befolyásolhatja a hitelkeresletet.

Szerdahelyi Róbert, az Erste Bank kis- és középvállalati igazgatója: A kereslet érdemi visszaesését még nem tapasztaljuk, sőt az első negyedévben jelentősen bővült az új finanszírozás volumene az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Általánosságban a beruházási hiteleknél érezhető kivárás, főleg a nagyobb fejlesztések esetében, mivel sem a beruházók, sem a kivitelezők nem tudják, hogy az alapanyagköltségek drasztikus megugrása miatt várható-e érdemi árkorrekció, és ha igen, az mennyire lesz tartós. Ugyanakkor az ügyfelek a már megkezdett beruházásokat nem hagyják félbe, hiszen ez üzleti és finanszírozói szempontból is kockázatos lenne, így beruházási hitelre még érezhető érdemi igény. Elsősorban a támogatott konstrukciók biztosította alacsony díjaknak, kamatoknak köszönhetően sok ügyfél igényel most hitelkeretet a likviditás biztosítása, pénzügyi puffer céllal is.

Milyen magas az utóbbi hónapokban kihelyezett kkv-hiteleken belül a banknál a Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó, illetve a devizahitelek aránya? Képesek-e ezek „helyettesíteni” a megemelkedett (piaci) kamatozású forinthiteleket?

Bertalan Sándor, Magyar Bankholding: A Széchenyi Kártya Program termékei bevezetésüktől kezdve rendkívül népszerűek, kedvező kamatozásuk és rugalmas felhasználhatóságuk korábban is erős versenyre késztette a piaci kamatozású konstrukciókat. Az általános kamatszint-emelkedéssel a versenyelőnyük még komolyabbá vált a piaci hitelekkel szemben. Amíg a Magyar Bankholding tagbankjainál 2021 első negyedévében az újonnan szerződött kkv-hitelállomány átlagosan harmada volt a Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó termék, addig az idei első negyedévben ez az arány már megközelítette az 50%-ot. 2022. első negyedévében az újonnan szerződött kkv-hitelállomány átlagosan csupán alig több mint 6%-a volt devizahitel, ami minimális növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Jól látszik, hogy a hitelpiac nem a devizahitelezés felé fordul a megváltozott körülmények tükrében.

Fetter István, CIB: Kisvállalatok esetében a volumen nagyobb részét, az ügyletek közel 80%-át a Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó termékek teszik ki. Ebben a szegmensben elenyésző a devizahitelek aránya. Az eseti hiteleknél évekkel ezelőtt bevezetett fix kamatozású termékek bár kiszámíthatóság szempontjából megoldást jelenthetnek az ügyfeleknek, ugyanakkor ezek kamatszintje a támogatás hiányában továbbra is lényegesen magasabb a támogatott konstrukcióknál. Emellett strukturált kedvezményrendszerrel támogatjuk a megemelkedett kamatkörnyezetben az ügyfelek finanszírozási igényeit, ideértve az ingyenes bankon belüli utalást, ingyenes NAV utalást vagy ingyenes számlavezetési díjat.

Soós Gábor, UniCredit: A Széchenyi Kártya Program a jelenlegi keretrendszer alapján 2022. június 30-áig érhető el a kis- és középvállalati szektor számára. Az MNB NHP-forrás tavalyi kifutását követően jelenleg döntően ezek a termékek látják el kedvező forrású hitelekkel a szektort, ezért a program 2022. június 30. után is alapvető fontosságú lesz. A devizahitelek alacsonyabb kamatozása ugyan csábító, de a kkv-ügyfelek számára lényeges szempont, hogy mind a változó kamatozásból eredő kamatkockázatot, mind a devizaárfolyam-kockázatot elkerüljék, így ez a hiteltípus csak egy szűkebb ügyfélkör számára jelent finanszírozási megoldást.

Szerdahelyi Róbert, Erste: Az elmúlt években a kkv-hitelpiac meghatározó részét adták a támogatott konstrukciók, így valójában az a kérdés, hogy ezen hitelek kifutásával a saját forrású termékek képesek-e a helyettesítésre, a finanszírozási igények kielégítésére. Lízingfinanszírozású eszközbeszerzéseknél már esetenként tapasztalható, hogy az ügyfelek a megemelkedett költségek miatt halasztják az eszközcserét, vagy banki finanszírozás nélkül, teljes mértékben önerőből vásárolják meg az adott eszközt. Úgy látjuk, amennyiben a jelenleg még elérhető támogatott konstrukciók kifutnak, és a helyüket nem veszik át újabbak (akár csak célzottan, ágazat vagy hitelcél specifikus módon), úgy az emelkedő finanszírozási költségek, a gazdasági (akár több áttételen keresztül ható) bizonytalanságok miatt a hitelkereslet csökkenésére lehet számítani. Ami a devizafinanszírozást illeti, az Ersténél évek óta azt az álláspontot képviseljük, hogy csak azon ügyfelek számára biztonságos a devizaalapú hitelek igénybevétele, akik működésükből fakadóan természetes devizafedezettel bírnak, vagyis bevételük az adott devizában keletkezik. Természetesen treasury szolgáltatások igénybevételével a devizakockázat kizárólagos forint árbevétel mellett is kezelhető, de a kkv-ügyfélkörben, különösen a kisvállalkozásoknál a tudatos treasury termékhasználat még nem általánosan jellemző.

Az utóbbi hónapokban relatíve a folyószámla/likviditási hitelek, a forgóeszközhitelek vagy a beruházási célú hitelek iránt magasabb a kereslet a megszokottnál, illetve a többinél? Melyek azok a fő gazdasági/piaci események, amelyek ezt az arányeltolódást tapasztalataik szerint alakítják?

Bertalan Sándor, Magyar Bankholding: A beruházási hiteleknél jelentős, a forgóeszközhitelek kihelyezésében pedig kisebb visszaesés látható. Azt tapasztaljuk, hogy a gyorsan változó makrogazdasági környezet, a magasabb kamatszint, a devizapiac volatilitása, az orosz-ukrán háború, a globális ellátási láncok akadozása, valamint az inputanyagok árának általános növekedése együttesen óvatosságra ösztönözi a vállalatokat. A működési környezet stabilizálódásáig visszafogják a beruházásaikat, és főként a likviditásuk megőrzésére, növelésére helyezik a hangsúlyt, készleteket halmoznak fel, tartalékot képeznek. E törekvésük a tavalyi év erőteljes vállalati betétállománynövekedésében is jól tetten érhető.

Fetter István, CIB: A beruházási hitelek iránt továbbra is folyamatos érdeklődést tapasztalunk, viszont ezek jelentős részénél a vállalkozás részéről az üzleti döntés már a tavalyi évben megszületett (csak pl. keresték a megfelelő ingatlant, készítették a terveket, stb.). A tavalyi év hasonló időszakával összehasonlítva a törlesztéses hitelek aránya növekedett a keretjellegű hitelekkel szemben. Hatalmas az érdeklődés a Széchenyi Lízing GO! termékünk iránt is, mely nagyon jól kombinálható más finanszírozással is.

Soós Gábor, UniCredit: Némi eltolódás látható a forgóeszközhitelek irányába, melyet az óvatosabb beruházási kedv és a főként az alapanyag-beszerzéshez, stratégiai készletezéshez kapcsolódó forgóeszközhitelek iránti kereslet mozgat.

Szerdahelyi Róbert, Erste: Tapasztalataink szerint a likviditási/folyószámla hitelkeretek és forgóeszköz finanszírozások iránt nőtt a kereslet, mely mögött egyértelműen az alapanyagok jelentős drágulása ál. Ezek a helyzetek, áremelkedések mind az élelmiszeriparban, az agráriumban, illetve az ipari gyártás területén is érzékelhetőek, de természetesen a kereskedelemre is jelentős hatással vannak.A beruházási hitelcélok között leginkább olyan energiahatékonysági fejlesztési igények jelentek meg, melyek korábban a relatív hosszú megtérülésük miatt nem voltak jellemzők, de a jelenlegi drasztikus energiaár emelkedések miatt ezek megtérülése most jelentősen lerövidült.

Érzékelik-e a hitelképesség jelentős romlását a banknál a meglévő ügyfelek, illetve az újonnan hitelt igénylő ügyfelek körében? Emelkedett-e érdemben a nem teljesítő hitelek, illetve a visszautasított hitelkérelmek aránya?

Bertalan Sándor, Magyar Bankholding: A Magyar Bankholding tagbankjai összességében nem tapasztalnak érdemi hitelképességromlást, nem emelkedett érdemben a nem teljesítő hitelek, illetve a visszautasított hitelkérelmek aránya sem. A bizonytalan gazdasági környezet és más kedvezőtlen piaci hatások miatt azonban nem zárható ki a kkv-szektor hitelképességének csökkenése sem.

Fetter István, CIB: Nem, egyelőre nem tapasztaljuk a hitelképesség romlását. A hitelportfóliónk már bizonyította válságállóságát, és folyamatosan felülvizsgáljuk monitoring tevékenységünket, hogy ezt fenn is tartsuk. Azt látjuk, hogy a pandémia, illetve a jelenlegi turbulens időszak nem növelte meg érdemben a bedőléseket, a forgalom, illetve a társaságok megtakarítás- és hitelállománya egyaránt jelentős mértékben növekszik.

Soós Gábor, UniCredit: Ágazatonként jelentős eltérést mutat a hitelképesség alakulása. Ebből a szempontból különösen érzékenynek látjuk az autóipari beszállítókat, a szektort már a pandémia is erősen negatívan érintette, a kialakult beszállítóilánc-problémát pedig tovább súlyosbította a jelenlegi konfliktus. Emelkedő a kockázat az energiaigényes gyártó tevékenységek esetében az elszabadult energiaárak miatt. Miközben fokozottan monitorozzuk az érzékeny szektorokat, a nem teljesítő hitelek aránya nem mutat érdemi emelkedést bankunknál.

Szerdahelyi Róbert, Erste: Az elmúlt évek tudatos portfólió építésének eredményeként érdemi minőségromlásról nem beszélhetünk az érintett kkv-ügyfélkörben, de az óvatosságra mind banki, mind ügyfél oldalról szükség van. Nem az a jó bank, amely mindig mindenre igent mond, vagy olyan terméket ad el ügyfelének, mely nem annak épülését, fejlődését szolgálja, felelős pénzügyi partnerként néha határozott nemet kell mondanunk, és segítenünk kell az ügyfelet üzleti modelljének ismeretében alternatív megoldások kidolgozásában. Annak érdekében, hogy ügyfeleink erőforrásait is kíméljük, csak olyan ügyekben kerül sor tényleges hitelkérelem benyújtására, banki előterjesztés készítésére, melynek előkészítése során kollégáink az ügyfél tulajdonosaival, érdemi döntéshozóival sokszorosan egyeztetve annak megtérülési biztonságáról, szükségességéről megbizonyosodtak, illetve ha szükséges az üzleti terv átdolgozása, ahhoz a szükséges banki segítséget megadták. Így a ténylegesen elutasított hitelkérelmek száma nagyon alacsony.

