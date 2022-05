Őrületes drágulás a lakáshiteleknél: több milliós a bukó akár egyetlen hónap alatt is

Palkó István 2022. május 09. 06:10

Átlépte a 7%-ot a lakáshitelek átlagkamata a friss banki ajánlatokban. Nem tévedés: átlagosan 2-3 millió forinttal nagyobb teljes visszafizetendő összegre számíthatnak a futamidő során azok, akik most igényelnek egy 20 milliós, 20 éves piaci lakáshitelt, mint azok, akik egy hónappal ezelőtt tették meg ugyanezt. Sőt, az egy évvel ezelőttihez képest már 9-10 millió forint a növekmény, és számításaink szerint további 3-4 millió forintos emelkedést még be sem áraztak a bankok. Hogy lehetséges mindez, és milyenek most a hitelintézetek ajánlatai? Ezt néztük meg, május 17-ei Hitelezés 2022 konferenciánkon pedig részletesebben is foglalkozunk a kérdéssel, még nem késő regisztrálni.