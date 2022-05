Megemeli a kormány a bankadót, öt évig maradnak a magas kamatok, jönnek a bedőlések

A cikkünk címében megfogalmazott várakozások tegnapi Hitelezés 2022 konferenciánk közönségétől származnak. A rendezvény közönségszavazásából az is kiderült, hogy az új hitelkihelyezésekben egyöntetű visszaesés jöhet az idei második félévben, a nem teljesítő hitelek aránya pedig 4-8% között tetőzhet a következő években.

Összesen mintegy 240 helyszíni és 120 online résztvevő mellett zajlott a fővárosi Kempinski Hotel Corvinus Budapestben a Portfolio május 17-ei Hitelezés 2022 konferenciája, amelyen a közönség ezúttal is okostelefonos közönségszavazás keretében nyilváníthatott véleményt a szakmai kérdésekről. Tudósításunk a konferenciáról alábbi cikkünkben olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 17. Vihar előtti csend a magyar bankoknál: gyűlnek a felhők a hitelpiac felett

Az első közönségszavazás a banki különadóval kapcsolatos várakozásról szólt, amelynek idei tervezett összege 60,9 milliárd forint, emellett 232,5 milliárd forintnyi tranzakciós illetéket is tartalmaz az idei költségvetési tervezet. A fiskális egyensúly megbomlását részben különadókból orvosolhatja idén a kormány, a hallgatók relatív többsége szerint a bankadó esetében 50-100%-os emelés jöhet még idén.

Az emelkedő kamatkörnyezet hatására eközben lassulás várható a hitelezésben is. A kkv-hitelek esetében ez elsősorban a kihelyezések visszaesését jelenti, a közönség nagy része szerint ugyanis az állomány tovább növekedhet.

Alapjaiban határozza meg idén a vállalati hitelezést a támogatott hitel- és garanciaprogramok sorsa, többek között a Széchenyi Kártyáé. A közönség úgy véli, szigorított formában folytatódhat a program június 30-a után, de alapvetően az Európai Unió által lehetővé tett kereteken múlik ez.

A hitelpiaci környezet romlása az ügyfelek fizetőképességére is ki fog hatni, a nem teljesítő hitelek aránya a kkv-hitelek esetében 4-8% közötti sávba emelkedhet, és itt tetőzhet.

A legkiszolgáltatottabb helyzetben várhatóan az építőipar, az autóipar és a turizmus/vendéglátás lesz az egyes szektorok közül, legalábbis az alábbiak szerint felkínált lehetőségek közül ezekre szavaztak a legtöbben.

A lassulást okozó körülmények a lakáshitelezésre is kihatnak, a közönség kétharmada szerint a legnagyobb hatással a kamatkörnyezet emelkedése lesz a piacra.

Tavaly 40%-kal, az idei első negyedévben pedig 50%-kal nőttek az új kihelyezések a lakáshitelpiacon, a közönség abszolút többsége viszont az év egészére már 10-29%-os visszaesést vár.

Jelenleg a legjobb hitelképességű ügyfeleknek szóló banki ajánlatok is már 7% körül lakáshitelkamatokat mutatnak a legnépszerűbb, 5 és 10 éves kamatperiódusok mellett. A tavalyi év közepére jellemző 3-4% körüli szintek a közönség relatív többsége szerint csak 4-5 év múlva fognak visszatérni. Hasonló arányban gondolják azt, hogy ennél később, mint ahányan azt, hogy ennél előbb "normalizálódik" a kamatszint, ha lehet így fogalmazni egyáltalán.

A lakáshitelek nem teljesítő aránya 2024-ben tetőzhet a résztvevők relatív többsége szerint.

A várható NPL-ráta mértékét a legtöbben 4-6%-ra, illetve 6-8%-ra teszik a lakáshitelek esetében.

A fizetőképesség alakulására a leginkább a lakossági jövedelem, illetve a hitelkamatok alakulása gyakorol hatást.

Érdekes módon a személyi kölcsönök kihelyezését illetően optimistább a közönség, mint a kkv-hiteleket vagy a lakáshiteleket illetően, ennek fő oka az lehet, hogy erre a piacra mintha kisebb mértékben hatna a kamatkörnyezet emelkedése, ráadásul az inflációnak pozitív hatása is lehet a kihelyezésekre. A relatív többség 10-30%-os bővülést vár még idén is az új kihelyezésekben.

Az infláció a fogyasztás volumenén keresztül negatív, a növekvő finanszírozási igényen keresztül viszont pozitív hatást is gyakorolhat a kihelyezésekre. A közönség nagy része azonban úgy véli, az előbbi hatás erősebb.

Viszonylag új jelenség a hazai fogyasztási hitelek piacán a BNPL (buy now, pay later) megoldás, a közönség 55%-a szerint azonban a fogyasztási hitelezésnek csak egy szűkebb szeletét fogja hosszabb távon is képviselni.

A hosszú évek óta csökkenő állománnyal rendelkező hitelkártyapiac jövőjéről is megkérdeztük végül a közönséget. A legtöbben itt a hosszú távú csökkenés folytatódására vagy stagnálásra számítanak.

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolio