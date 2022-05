Idő kérdése, és tömegesen válnak nem fizetővé a hitelek Magyarországon (Interjú)

Nagyot változott a követeléskezelési iparág az elmúlt évtizedben, a piaci szereplők egy része professzionális pénzügyi befektetőként működik, megegyezésre törekszik az adósokkal. Az MNB ajánlásban szabályozza a piacot, és igaz, hogy a követeléskezelési törvény még mindig hiányzik, de egy új EU-s direktívát Magyarországon is át kell ültetni a jogrendbe 2023 végéig – értékeli pozitívan a hazai követeléskezelési piac fejleményeit Marwin Ramcke, a nemzetközi EOS Csoport vezérigazgatója és Lencsés Tamás, az EOS Faktor ügyvezető igazgatója. A szakemberekkel az EOS arculatváltása apropóján beszélgettünk Budapesten a hitelpiac és a követeléskezelési szektor aktualitásairól.

Újra válság fenyeget a gazdaság számos szegmensében, ami a nem teljesítő hitelek állományának növekedésével járhat. Hogy látják a helyzetet, különösen a nagy bedőlési hullámokat hozó 2007-2008-as válsággal összevetve?

Marwin Ramke: A 2007-2008-as válság elsősorban a bankoktól, azon belül is az amerikai jelzálogpiacról indult. Ezt a nem teljesítő hitelek volumenének jelentős növekedése követte Európában is, hosszú éveken át ezek leépítése volt a feladat. Csak az EOS mintegy 10 milliárd eurónyi nem teljesítő hitelt vásárolt azóta, emellett megbízásos alapon is részt vett a követelések kezelésében. A koronavírus-járvány kezdetén, 2020 elején arra számítottunk, hogy ismét hasonló helyzet fog előállni, de az állami és jegybanki intézkedések mesterségesen életben tudták tartani a rendszert, alacsonyan tartva a nem teljesítő hitelek arányát is. A koronavírus hosszú távú hatásait azonban még nem látjuk pontosan, és ehhez a bizonytalan helyzethez adódik hozzá most az orosz-ukrán háború, illetve a nyomában felgyorsuló infláció miatti gazdasági bizonytalanság. Az EKB és a Fed is lépéskényszerben van, a várható kamatemelések miatt már csak idő kérdése, mikor fog ismét jelentősen növekedni a nem teljesítő hitelek volumene. Arra számítok, 2022 utolsó negyedévében ennek következményeit már látni fogjuk,

Magyarországon például 10% feletti NPL-rátára számítunk 2023-ban.

Lencsés Tamás: Kissé pesszimistább vagyok. A koronavírus miatt az ellátási láncokban jelentős szakadások alakultak ki, aminek a hiteladósok fizetőképességére gyakorolt hatásait még nem látjuk teljesen. Az infláció megugrott, az MNB folyamatosan kamatot emel, miközben a jelzáloghitelek 35%-a változó kamatozású, és az 5 éves kamatperiódusú hitelek egyre nagyobb részét is fokozatosan érinti a kamatok emelkedése. Ez alapján 8-10%-os NPL-rátával számoltunk év elején, de aztán jött a háború és a még magasabb infláció, az élelmiszerárak és az üzemanyag, illetve gázárak emelkedésével együtt, így most már inkább 10% feletti NPL-rátával számolok. A bankok most azzal a dilemmával szembesülnek, hogy saját kapacitás újbóli kiépítésével, vagy külsős partner megbízásával kezeljék a várhatóan valóban felépülő problémát. Utóbbira kínálunk lehetőséget.

Csakhogy Magyarországon a kormány kamatstoppal próbálja megvédeni a változó kamatozású hitelek kamatának emelkedésétől a háztartásokat. El tudják képzelni más országokról, hogy a bankok kárára így beavatkozzanak a piaci folyamatokba?

M.R.: Németországban sok szempontból hasonló a helyzet, elég csak az üzemanyagárak szabályozására gondolni, továbbá adókedvezményeket nyújt például az állam az áremelkedés ellen. Igaz, hogy a jelzáloghitelek esetében még nem jelentettek be ilyet, de talán nincs is rá szükség, mert a referenciakamatok egyelőre sokkal alacsonyabban tartózkodnak. Azt azonban

el tudom képzelni, hogy más régiós országokban is bevezetnek a kormányok hasonló intézkedéseket: a devizahiteles válság idején is az elsők között lépett Magyarország,

és csak utána következtek más régiós országok. Az infláció elleni küzdelem azonban számos területen minden országban zajlik valamiképpen.

L.T.: Magyarországon az üzemanyagárak mellett a földgáz árát is korlátozták, jelentősen eltérítve azt a piaci ártól. Az alacsony rezsiköltségek fenntartása mintegy 1500 milliárd forintjába kerülhet idén az államháztartásnak. Az árstopok azonban hosszú távon nem fenntarthatók, így valamilyen sokknak az év későbbi részében sajnos mindenképpen be kell következnie.

Marwin Ramcke, a nemzetközi EOS Csoport vezérigazgatója

Mekkora arányt képviselnek az EOS által kezelt követelések között a hitelek, és mekkorát a telekommunikációs, közüzemi és más jellegű követelések?

M.R.:

A portfóliónk és az ügyfeleink többsége a bankoktól jön, ennélfogva ugyanez igaz a bevételekre is.

A telekommunikációs és közüzemi követelések szerepe a követelések számát tekintve jelentősebb, mint bevételi oldalról. A banki követeléseken belül érdemes megkülönböztetni a jelzálog- illetve a fedezetlen hiteleket, ezek egymáshoz képesti aránya pedig mindig a piaci kínálattól függ. 2015-2017-ben jelentős jelzáloghitel-portfóliókat értékesítettek a bankok, azt megelőzően inkább a fedezetlen hitelek domináltak, 2017 után viszont fokozatosan kiszáradt a piac, hiszen nem épültek fel új állományok. Elsősorban a hitelpiaci ciklusoktól függ a portfóliónk aktuális összetétele.

L.T.: Magyarországon szintén a banki követelésekből származik a portfóliónk és a bevételeink nagy része. Az elmúlt években nemcsak a banki követelések, de a közüzemi piac is jórészt kiszáradt, ami maradt, azt az állam a saját követeléskezelőjén keresztül saját maga kezeli. A követelések ára a bankszektorban meredeken emelkedett, mivel a kereslet hatalmas volt, a kínálat pedig alacsony. Új tranzakciók alig vannak a piacon, és az olcsó forrás is majdnem elfogyott. Sok szempontból más a helyzet, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Hogy értékelik a hitelmoratórium hatását Európa országaiban, illetve Magyarországon?

M.R.: Más országokban nem volt ilyen hosszú a hitelmoratórium időszaka, Magyarország ebből a szempontból csúcstartónak számít. A nem teljesítő hitelek állománya azonban mégsem szökött fel ott sem, ahol már kivezették a moratóriumokat. Most már azonban csak idő kérdése, hogy ez bekövetkezzen.

L.T.: Jó kezdeményezés volt a hitelmoratórium annak idején, hiszen számos hiteladóst megvédett az átmeneti fizetésképtelenség hatásaitól, és a legsérülékenyebb adósok valóban támogatásra szorultak.

A hitelmoratóriumnak idén év közepén lesz elvileg vége, de még nagy kérdés, hogy a kilakoltatási és az árverési moratóriummal együtt valóban befejeződik-e. Utóbbiaknak nagyobb hatásuk van a piacra.

Ahhoz, hogy a piaci szereplők bízzanak a hitelpiacban, szükség van a piaci bizalomra, és a piac normális működésének a helyreállítására.

Magyarország sok szempontból speciális szabályozzással rendelkezik. Elégedetlenek-e emiatt az itteni piaccal, vagy a magasabb hozamok tudják kompenzálni az EOS Csoportot mint nagy európai befektetőt?

M.R.: Nem mondhatni, hogy magasabbak lennének itt a hozamok, mint másutt. A szabályozás pedig minden országban folyamatosan változik, nekünk együtt kell élnünk vele. A piac alakulása abból a szempontból érdekes számunkra, hogy mekkora befektetéseket tudunk tenni, ebből a szempontból azonban nem voltunk igazán elégedettek az elmúlt években, hiszen nagyon alacsony volt a kínálat.

Az inflációval együtt a hozamkörnyezet is nagy változáson megy át. Mennyire nő a befektetők hozamelvárása a követelésvásárlói piacon?

M.R.: A profitabilitás és a megtérülés szempontjából rengeteg a bizonytalansági tényező most a piacon, ezek egyik napról a másikra tudják változtatni a kockázati kalkulációinkat és ennek következtében a hozamelvárásainkat is. Jelenleg a korábbinál nagyobb kockázatot vállalnak a befektetők, és ezért magasabb hozamokat is várnak el.

L.T.: Befektetőként a képességünk és a hajlandóságunk is megvan arra, hogy aktívak legyünk a piacon, ezzel nincs gond. Minden a kínálattól függ:

a nem teljesítő hitelek kínálatának növekedése, pontosabban a visszatérése járulna hozzá igazán ahhoz, hogy a hozamelvárásaink és a kockázati feláraink is csökkenjenek, normalizálódjanak.

A túl nagy bizonytalanság nem beárazható.

A 2007-2008-as válság után hosszú évekbe telt, mire a bankok elkezdték nagy tömegben értékesíteni a jelzáloghitelportfólióikat. Mennyire lesz most más a helyzet? Képesek lesznek gyorsabban megtisztítani a banki mérlegeket?

L.T.: 15 évvel ezelőtt még a bankszektorban dolgoztam, így nem tudok közvetlen párhuzamot vonni, de az biztos, hogy az iparág nagyon sokat változott az elmúlt évtizedben. Miközben professzionális pénzügyi befektetőként működünk, megegyezésre törekszünk az adósokkal, az MNB ajánlásban szabályozza a piacunkat. Igaz, a követeléskezelési törvény még mindig hiányzik, de egy új EU-s direktívát Magyarországon is át kell ültetni a jogrendbe 2023 végéig. A piac szereplői részben már tudják, részben pedig még jobban tudni fogják, mit tehetnek, és mit kell tenniük. A piac tehát jóval gyorsabb és hatékonyabb működésre képes, a követeléskezelők kvázi a bankszektor professzionális követeléskezelő „üzletágaiként” tudnak működni.

M.R.: Egész Európában javult és szigorodott a követeléskezelői szektor szabályozottsága, a felügyeletek hatásköre jelentősen növekedett, és óriási technológiai fejlődésen ment keresztül a piac. Ennek egyik következménye, hogy több mint egy évtizede még 20% feletti hozamok jellemezték a befektetéseinket, de ez már nem fog visszatérni.

Lencsés Tamás, az EOS Faktor Zrt. ügyvezető igazgatója

Hogy látják az M&A-lehetőségeket a követeléskezelői piacon?

M.R.:

Túlárazott portfóliók, szétaprózódott piac, túl sok kis piaci szereplő jellemzi a piacok többségét, így például Magyarországot is. Azt hiszem, hogy konszolidációra számíthatunk a piacon.

A piaci szereplők száma túl nagy, a követelések kínálata pedig túl kicsi, és bár nőni fog, hosszú távon koncentrálódnia kell a szektornak. Ez hajthatja az M&A-tranzakciókat, amelyben mi a vevői oldalon látunk lehetőségeket.

Hány országban vannak jelen az EOS, és elképzelhető-e, hogy elhagyja mégis egyes piacait?

M.R.: Európában több mint 20 országban vagyunk jelen, ebből a közép- és kelet-európai régióban 14-ben. Mi egy családi tulajdonban lévő cégcsoport vagyunk, ami a stratégiai elköteleződés szempontjából komparatív előnyt jelent számunkra. Legalább száz évre tervezünk, évente nagyjából 1 milliárd eurót fektetünk rossz minőségű eszközökbe, és nem látjuk értelmét annak, hogy 5 évente meggondoljuk magunkat. Bár nem vagyunk jelen a tőzsdén, folyamatos növekedés a célunk, ennek érdekében cégeket és portfóliókat egyaránt vásárolhatunk, és zöldmezős beruházásaink is vannak. Korábban a magyar leánycéget is egy M&A-tranzakció keretében vásároltuk meg, ezzel a szokásunkkal máig nem hagytunk fel, így például Spanyolországban és Franciaországban is bevásároltunk az utóbbi időszakban.

Ön most annak apropóján van most Magyarországon, hogy arculatot vált azEOSCsoport. Miről szól ez a megújulás?

M.R.: Amikor 2007-ben csatlakoztam az EOS Csoporthoz, akkor a bevételeink nagy része még Németországban keletkezett, már azonban ez megváltozott, és igazi nemzetközi cégcsoporttá nőttük ki magunkat, miközben a követeléskezelési szakma is óriási változáson ment keresztül. Ezzel a változtatással fontos szakmai víziónkat szeretnénk közvetíteni, mely szerint az EOS Csoport a kintlévőség-kezelésen túl pénzügyi befektetőként is az európai piac meghatározó szereplőjévé vált, és a hiteladósok pénzügyi helyzetének ügyfélbarát rendezésére törekszik.

L.T: Az EOS-nak Magyarországon más típusú befektetései is vannak, például ingatlanbefektetőként is tevékenykedünk. Az új arculat ezt az alkalmazkodóképességet, rugalmasságot, változtatási képességet is tükrözi.

A teljes pénzügyi szektor folyamatos innovációs és digitalizációs kényszerben van. Ami a pénzügyi innovációkat illeti, élenjárók a magyar piacon az úgynevezett forward flow megállapodás bevezetésében. Látnak még teret hasonló újításokra?

L.T.: A forward flow bevezetése azt mutatja, hogy „out of the box” gondolkodunk. Bár Magyarországon kezdtük el, más országokban is alkalmazzuk egyébként, nem magyar specialitás ez, de mindenhol bevált. A digitalizáció minden pénzügyi szereplő számára szükségszerűség, ennek egyik fényes bizonyítékát adta a koronavírus-járvány kezdetén szükségessé vált átállás, ami olyan gyors volt, hogy mi sem gondoltuk volna, hogy bekövetkezhet.

Mennyire nehezíti a hatékonyság javítását és az innovációkat a GDPR-szabályozás?

L.T.: Szükségszerű, hogy egy követeléskezelő cég adatvezérelten működjön, ebben a GDPR nehezített pályát jelent, de semmiképp sem panaszkodnék, hiszen ez Európa egészében így van.

Az új EU-s direkatíva azonban segíteni fog, hiszen tisztázni fogja számos ponton, hogy mi az, amit megtehetünk, és mi az, amit nem,

elsősorban a hiteladósokkal való kapcsolattartásban, adataik kezelésében. Szakmai szervezetünknek, a MAKISZ-nak jelentős feladata van abban, hogy a magyarországi implementációban a lehető legjobb eredmény szülessen a piac számára.

Követeléskezelőként mit tudnak üzenni a nehéz pénzügyi helyzetbe kerülő adósoknak?

M.R.: Azt üzenjük, hogy nincs olyan nehéz helyzet, amire ne lehetne megoldást találni, a szorult helyzetekben is mindig rendelkezésükre állunk.

L.T.: Itt vagyunk, elérhetők vagyunk, és készen állunk arra, hogy segítsünk, és megvitassuk a pénzügyi helyzetet, közösen kitaláljuk a megoldást. Egy dolgot kérünk csak cserébe: legyenek nyitottak az együttműködésre!

Balról Marwin Ramcke, jobbról Lencsés Tamás

Fotók: Mónus Márton / Portfolio