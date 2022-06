Soha nem látott roham indult Magyarországon a lakáshitelekért, de már gyülekeznek a sötét viharfelhők

Új történelmi csúcsra, 145 milliárd forintra ugrott a lakáshitelek havi felvétele áprilisban az MNB friss adatai szerint. Az időközben kimerült Zöld Otthon Program elhúzódó hatásaként az új lakások aránya 47%-ra, a támogatott lakáshiteleké 52%-ra, a végig fix kamatozásúaké pedig 57%-ra ugrott az új kihelyezésekben, amire még nem nagyon volt példa. Az intő jelek azonban szaporodnak: a lakosságihoz hasonlóan a vállalati hitelezésben is megjelentek a lassulás bizonyítékai, és különösen a kkv-k esetében kérdéses a kedvezményes hitelprogramok jövője. A bankszektor a második félévben már a hiteldinamika visszaesésére számít.

Háztartási hitelek: szaporodnak a lassulás jelei

Közzétette szerdán az MNB a magyar bankszektor áprilisi hitel- és betéti statisztikát. A lakossági hitelfelvételekre látszólag nem sok panaszuk lehet a bankoknak: 35%-kal több lakáshitelt és 17%-kal több személyi kölcsönt helyeztek ki áprilisban, mint egy évvel korábban.

Az év első négy hónapjához képest azonban ezek az áprilisi számok már lassulást mutatnak, ráadásul a babaváró hitelek és az egyéb fogyasztási hitelek esetében már hosszú hónapok óta tapasztalható az új kihelyezések csökkenése.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen Kumulált idei 44,8% 26,2% -22,9% -19,6% 16,2% Április 34,5% 17,0% -20,7% -16,5% 12,9% Forrás: MNB, Portfolio

Ettől persze még a történelmi csúcs közelében tartózkodik a lakossági hitelkihelyezés, a lakáshitelezés pedig konkrétan meg is döntötte a korábbi rekordjait: 145 milliárd forintos új szerződési összegre korábban nem volt példa.

Csakhogy a lakáshitelezést az elmúlt hónapokban mesterségesen tartotta ilyen magas szinten egy átmeneti program: a 300 milliárd forintos keretösszegű, legfeljebb 2,5%-os ügyleti kamatot kínáló Zöld Otthon Programban április végéig 187 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződést kötöttek a bankok, vagyis a következő hónapokban még mindig lesz neki összesen 113 milliárd forintos felhajtóereje. Csakhogy március vége óta szinte már nem fogadtak be hitelkérelmet a bankok, és a folytatásra sincs egyelőre nagy remény.

A Zöld Otthon Program mellett a 3%-os CSOK-hitel jelentősége is felértékelődött (2 gyermekesek 10, 3 gyermekesek 15 millió forint erejéig érik ezt el), ezzel is magyarázható, hogy a támogatott hitelek aránya áprilisban már 52% volt a lakáshitelek piacán. A piaci kamatozású lakáshitelek kihelyezése 2021 áprilisához képest viszont 20%-kal visszaesett.

Áprilisban még 5,6%-os átlagkamattal voltak elérhetők a piaci lakáshitelek, ami „mindössze” 1,8 százalékpontos emlkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Időközben azonban a banki ajánlatokban szereplő átlagkamatok 7% fölé emelkedtek, az MNB pedig folytatja a monetáris szigorítást, így borítékolható a statisztika további romlása.

A piaci és a támogatott hitelek közötti növekvő kamatkülönbözettel, és persze a Zöld Otthon Program nagy szerepével magyarázható, hogy áprilisban az új lakáshitel-kihelyezések 57%-a már fix kamatozású volt. A program kifutásával ennek az aránynak visszaesése várható.

A jegybanki programmal magyarázható az is, hogy áprilisban az új lakáshitelek 47%-a új építésű ingatlan vásárlására vagy építésére ment, szemben a korábban jellemző 15-20%-os aránnyal. A program kifutása és a kamatemelkedés mind a lakáshitelek, mind a lakásprojekt-finanszírozási hitelek oldaláról visszaesést valószínűsít ebben is.

Összességében a teljes magyar lakáshitelpiacon is az új kihelyezések visszaesésére számítanak a bankok, ehhez a lakáskínálat túlértékeltsége is hozzájárulhat a kamatkörnyezet emelkedése mellett.

A kamatemelkedés most már a személyi kölcsönöket is egyértelműen elérte: 14,2%-os átlagos hiteldíjjal kötöttek ilyen szerződéseket a bankok áprilisban, pedig még decemberben is 12,4%-on állt ez a mutató.

A háztartások banki hiteltartozásai április végén 9320 milliárd forintra rúgtak, ami a korábbi 15%-hoz képest (az általános moratórium kifutása miatt is) lassuló, évi 10%-os dinamikát jelent. A háztartási hitelek 50%-a lakáshitel, 17%-a babaváró hitel, 12%-a pedig személyi kölcsön, vagyis e három legfontosabb hiteltípus együttes aránya 79% a bankok háztartási hitelportfóliójában.

Betétek: a vállalatoknak fizetnek nagyobb kamatot a bankok

A betéti oldali tranzakciók áprilisban már kevésbé voltak olyan volatilisek, mint február-márciusban, amikor is az állami kifizetések pozitívan, a háború pedig negatívan hatott a háztartások betétállományára. Némi átrendeződés azonban megfigyelhető volt a forintbetétek felől a devizabetétek felé.

2021 végéhez képest 404 milliárd forinttal volt több a háztartási bankszámlákon és bankbetétekben április végén, ami ahhoz képest, hogy 1200 milliárd forint körüli egyszeri állami juttatást kaptak a háztartások év elején (elsősorban az szja-visszatérítés és a 13. havi nyugdíj formájában), nem is számít nagy növekedésnek. A lekötött betétek állománya az év első négy hónapjában 1,6%-kal még csökkent is, a látra szólóké viszont 4,3%-kal nőtt.

Az MNB statiszikái azt sugallják, hogy a lakossági betétekre is egyre magasabb kamatot fizetnek a bankok, ez azonban nem teljesen van így: ez a statisztikai az önálló vállalkozók és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények betéteit is tartalmazza, nélkülük a lakossági betétek átlagkamata az MNB ismertetése szerint mindössze 1,9% volt márciusban (a kimutatott 3,4%-kal szemben), így valószínűleg áprilisban sem érte el az itt látható 3,8%-ot. A vállalatok esetében látható 5,4%-os átlagkamat viszont már csaknem 5 százalékpontos emelkedést jelent egy év alatt, náluk látványos az emelkedés.

Utóbbi látszik is a vállalati betétek szerkezetén: míg a lekötött betétek egy éve 14%-os arányt képviseltek, most már 20%-ost, és egy év alatt 76%-kal gyarapodott a cégek lekötött betétállománya.

Vállalati hitelek: nagy a bizonytalanság

A hitel- és kötvényprogramoknak köszönhetően a vállalatok jelentős likvid tartalékot halmoztak fel a koronavírus-járvány idején, és úgy tűnik, hogy az emelkedő piaci kamatkörnyezetben egyre inkább erre kell támaszkodniuk a piaci hitelfelvétel helyett. Április nem volt erős a vállalati hitelfelvételek szempontjából: a nettó tranzakciós adat mindössze nettó 8,7 milliárd forintos hitelfelvételt mutat.

Az elmúlt egy évben így is 1033 milliárd forinttal több hitelt vettek fel a cégek, mint amennyit törlesztettek, ráadásul ezt az idén év elején kifutó Növekedési Kötvényprogram is megtámogatta még.

A kkv-szektor esetében nagy kérdés, milyen feltételekkel folytatódnak július 1-jétől a hitel- és garanciaprogramok.

Mivel májusban e bizonytalanság miatt még sokan szerettek volna Széchenyi Kártya GO! hitelt felvenni, ezért valószínű, hogy a május-júniusi szerződéskötési számok még kedvezőek lesznek, az év második felével kapcsolatban azonban még nem látnak tisztán a bankok sem.

A vállalatok hitelállománya összességében 10%-ot emelkedett az elmúlt egy évben, az év egészében azonban valószínűsíthető, hogy ez a növekedési ütem az egyszámjegyű tartományba fog lecsúszni.

A hitelpiac aktualitásaival május 17-ei Hitelezés 2022 konferenciánk részletesen foglalkozott, tudósításunk az eseményről és a közönségszavazás eredményei itt érhetők el:

Címlapkép: Getty Images