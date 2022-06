A Deutsche Bank egy telefonos applikációval figyeli meg az alkalmazottait

A Deutsche Bank egy applikációt telepít az alkalmazottai telefonjára, amivel megfigyelheti az ügyfelekkel folytatott kommunikációt. Az eset egy tágabb ellenőrzési hullámnak a része, amely mostanában megrázta a bankrendszert.

A német hitelező megköveteli bizonyos bankárok számára, hogy töltsék le a Movius nevű amerikai mobilalkalmazást, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövessék a hívásokat, a szöveges üzeneteket és WhatsApp beszélgetéseket – állítják az ügyet ismerő források.

A Movius-t, amely olyan távközlési vállalatokkal áll partnerségben, mint a Sprint, a BlackBerry, a Telstra és a Telefónica, a koronavírus világjárvány idején több bank is alkalmazta, hogy lehetővé tegye a távmunkát a szigorúan szabályozott munkakörökben, például a kereskedők számára.

A Deutsche-nél már több hete tart az alkalmazás telepítése, bár a források szerint a gyakorlat inkább a munkahelyi telefonokra, mint a magáneszközökre vonatkozik. A vállalat magatartási kódexe tiltja a munkahelyi elektronikus kommunikációt az ügyfelekkel és üzleti partnerekkel olyan csatornákon keresztül, amelyeket a vállalat nem ellenőriz.

A JPMorgan Chase, a UBS, a Julius Baer, a Jefferies és a Cantor Fitzgerald az elmúlt években mindannyian használták a szoftvert. A bankok azért keresik ezeket az eszközöket, mert az elmúlt időszakban több vizsgálatnak is az lett a vége, hogy fel kellett függeszteni a banki alkalmazottakat, amiért nem megengedett csatornákon kommunikáltak az ügyfeleikkel, sokszor kétes ügyletekbe bonyolódva.

Az amerikai kormány jelenleg is vizsgálja a Wall Street pénzügyi intézményeinek nyilvántartási gyakorlatát, míg az egyesült királyságbeli Financial Conduct Authority és a német BaFin is kért tájékoztatást a bankoktól arról, hogy hogyan ellenőrzik alkalmazottaik személyes kommunikációját.

