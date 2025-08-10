A szemünk láttára alakul át a páncélos hadviselés, és ehhez csak néhány filléres drón kellett

Akkor, amikor Nyugat-Franciaországban először megjelentek a brit, majd francia harckocsik, a hadseregek fegyverzete egyáltalán nem volt felkészülve ezeknek a célpontoknak a megsemmisítésére. Az első páncélozott járművek még relatíve vékony, alig néhány milliméteres acélpáncélzattal lettek ellátva, hiszen az ellenség az esetek döntő többségében csak puskákkal, illetve géppuskákkal tudott visszalőni rájuk.
Bár az első világégés legpusztítóbb fegyvere egyértelműen a tüzérség volt, itt is akadt egy komoly probléma: a korabeli tarackok feladata az volt, hogy a lövészárokban megbúvó, vagy a nyílt mezőn rohamozó gyalogságot ártalmatlanítsa, gránátjaik így nagy területen repeszeket szórtak szét. Bár ezek a gránátok pusztán tömegük révén át tudták ugyan szakítani a harckocsik páncélzatát, egy mozgó, aránylag kis célpontot kellett eltalálniuk.
A második világháború: vastagabb páncél a nagyobb ágyú ellen
1918 után a világ prominensebb haderői párhuzamosan álltak neki rohanvást kifejleszteni saját harckocsijaikat, illetve az ellenfél tankjainak kilövésére alkalmas fegyvereket. Erre a célra a világháború döntő részében olyan lőszerek szolgáltak, amelyek kemény magvas lövedékeket lőttek ki relatíve nagy sebességgel. Ezek a lőszerek kezdetben meglehetősen kicsik voltak, példának okáért a napjainkig népszerű, világszerte széles körben alkalmazott amerikai .50-es Browning lőszer is kifejezetten „tankelhárító” eszközként kezdte meg a pályafutását.
Innen indult el az a háború végéig tartó macska-egér játék, ahol a páncéltörő lőszer miatt vastagabb páncélt rakunk a tankukra,
mire az ellenségünk nagyobb kaliberű, hosszabb csövű ágyúkat kezd el használni akár vontatott konfigurációban, akár a saját harckocsijaiban.
Ennek a rendszernek ugyanakkor természetesen megvannak a saját határai: a saját tömege mellett még éppen hogy mozogni képes, ipari mennyiségű üzemanyagot felzabáló német Királytigris tornyának elejét 18 centi vastag edzett acél borította, de az ellenfelének szánt, a világháborúban soha nem harcoló, mindazonáltal jóval mozgékonyabb szovjet ISZ-3 frontpáncélzata is 12 centis volt.
Már a világháború korai szakaszában elindult a trükközés azzal, hogy hogyan tehetnék a harckocsik páncélzatát vastagabbá anélkül, hogy az tényleg vastagabb lenne. Erre érkezett meg válaszként a döntött páncélzat. Ha a tankuk páncélzata nem függőleges, akkor a rá kilőtt lövedéknek hosszabb utat kell megtennie a páncélon keresztül, példaként visszahozva: hiába volt az ISZ-3 frontpáncélzata „csak” 120 mm vastag, 55 fokban meg volt döntve,
egy tökéletes vízszintben érkező lövedéknek tehát nem 120, hanem inkább 180 mm edzett acélon kellett átrágnia magát.
A nagyobb lőszer-vastagabb páncél ördögi körből a világháború során először a németeknek sikerült kitörniük a komulatív páncéltörő lőszerrel: ennek a fegyvertípusnak a lényege abban állt, hogy a lövedék orra puha fémből készült, közepén egy aránylag alacsony olvadáspontú fém „tüskével” (például rézzel), amögött robbanószerrel. Amikor a lövedék becsapódott a páncélzatba, az orr felkenődött, meggátolva a lepattanást, majd a robbanószer berobbant, megolvasztotta a fém tüskét, ami szabályosan átégette magát a páncélzaton. Modern változatait napjainkban is használják.
A másik, mostanság is használatos, kifejezetten vastag páncélzatok átütésére tervezett lőszertípussal, a SABOT-tal, vagy űrméret alatti leváló köpenyes lőszerrel a britek álltak elő: itt egy nagyon gyors, nagyon sűrű (például szegényített urán, vagy volfrám), leginkább nyílvesszőhöz hasonlítható lövedéket lőnek ki (a köpeny arra szolgál, hogy a csőben stabilizálja a lövedéket, utána leválik), ami pusztán sebességéből és sűrűségéből adódóan nagyon vastag páncéllemezeket is képes átütni.
Mégsem mindig jobb a vastagabb?
A világháborúk végére tehát a harckocsifejlesztés eljutott arra a pontra, ahol már egyszerűen nem érte meg szupervastag (és szupernehéz) páncélzattal ellátni a harckocsikat, hiszen ettől csak lassabbak lettek, több védelmet a SABOT és komulatív lőszerek ellen nem igazán nyújtottak. A britek azután, hogy kifejlesztették a minden páncélt áttörő lőszerüket, a ’70-es években előálltak Chongbam-mal, a nyugati világ első kompozit páncélzatával.
A kompozit páncélzat az acél mellett különféle műanyagokat és kerámiát is tartalmaz, ez nemcsak könyebbé, és könnyebben javíthatóvá teszi, de olyan tulajdonságokkal is felruházza, amelyek képesek megállítani a modern lőszereket is:
a kiváló hővezető kerámia a komulatív lőszer lágyfém kúpjának hőjét oszlatja el, az egymásra helyezett rétegek pedig képesek jelentősen lelassítani az űrméret alatti lövedékeket.
Ezt a rendszert láthatjuk a brit Challenger harckocsikon, illetve némi módosítással az amerikai Abramseken is.
Természetesen a kompozit harckocsipáncélnak is megvannak a hátrányai: a két robbanófejes, úgynevezett tandemlőszerek továbbra is át tudják ütni, magas a szervízigénye, ráadásul sokkal drágább, mint az acélpáncélzat. A keleti blokk éppen ebből az okból egy kevésbé komplex kompozit páncélzat (ami egyébként évekkel megelőzte a komplexebb Chongbamot) kiegészítéseként döntött egy másik módszer, az úgynevezett reaktív kiegészítőpáncélzat mellett.
A korai ukrajnai háborús felvételeket elnézve sokaknak feltűnhetett, hogy mind az orosz, mind az ukrán tankokon láthatóak elsőre furcsának tűnő „téglák”. Ezeket Kontak-1-nek hívják, és a reaktív páncélzat egyik népszerű verziójának számítanak. Reaktív páncél kétféle lehet: robbanó (ERA), vagy nem robbanó (NERA), de a működési elv alapvetően hasonló. Amikor egy lövedék becsapódik egy téglába, vagy a benne található robbanószer ellenrobbanása vezeti el az energiát, vagy a „téglában” található szivacsos anyagban található levegő nagyon gyors kitágulása.
Az ERA hatékonyabb, a NERA olcsóbb (a kompozit páncélzatnál mindkettő kevesebbe kerül), ráadásul a harcérintkezés után megsérült darabokat a depóban egyszerűen újra lehet cserélni. A módszer legnagyobb hátránya az, hogy az ellenrobbanás ereje miatt a téglák csak kellően vastag saját páncélzattal rendelkező járművekre szerelhetőek fel, példának okáért egy szovjet gyártmányú BMP-1-es gyalogsági harcjárműre nem, mivel az ellenrobbanás egyszerűen beszakítaná a páncélzatot.
Napjainra az vált a népszerű módszerré, hogy a harckocsik alapvetően kompozit páncélt kapnak, erre pedig extra reaktív páncélzatot szerelnek. A védelem csúcsát egészen az orosz-ukrán háborúig az jelentette, ha ezt a rendszert kiegészítették valamilyen aktív védelemmel,
például a rakéták hő- és a lézervezérlését zavaró füstgránát-vetővel, vagy a bejövő lövedékeket röptükben leszedő „trophy” rendszerrel.
Aztán megjelentek a drónok.
Új ellenfél, filléres megoldás
A páncélzat fejlődésétől függetlenül egy valami napjainkban is változatlan maradt: a harckocsik tornya felülről meglehetősen vékony páncélzattal volt ellátva. Bár lakott területen kívül (ahol tankokkal furikázni egyébként sem túl szerencsés megoldás) ebből a szögből meglehetősen kevés páncélzattal rendelkeznek. Az Egyesült Államok éppen emiatt fejlesztette ki az FGM-148 Javelin vállról indítható rakétát, ami sok funkciója közül az egyikkel direkt fentről, a legsebezhetőbb szögből támadja a páncélosokat. Moszkva eredetileg ezek ellen a rakéták ellen kezdte el felszerelni a tankjait a madárkalitka, vagy tyúkketrec gúnynévvel illetett kiegészítő páncélzattal, aminek nagyjából annyi volt a lényege, hogy a torony tetején négy oszlopon egy acélrács pihen. A Javelinek ezeket a rácsokat egyszerűen átszakították, a drónokról ledobott gránátok ellen azonban relatíve hatékony védelmet nyújtottak, így napjainkban amolyan másodvirágzásukat élik.
#Ukraine: A Russian T-72AV tank with a cope cage and a BTR-80 armored personnel carrier were destroyed by the Ukrainian army near Avdiivka, #Donetsk Oblast.Another BTR-80 APC can be seen damaged too. pic.twitter.com/eS83kBiwaa https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 14, 2023
Az újabb problémát a rendkívül jól manőverező, komulatív robbanófejekkel felszerelt FPV drónok jelentették, melyek képesek voltak közel férkőzni a harckocsikhoz, megtalálni a gyenge pontjaikat, majd ott felrobbanni.
Erre lett a válasz a „frankentank”, azaz egy olyan páncélos, ami köré minden féle fémlemezeket, dróthálókat erősítenek, hogy a drón azokat szakítsa le, ne pedig a tank páncélját üsse át.
MBT #frankentank pic.twitter.com/ObPMqtvcYv https://twitter.com/hashtag/frankentank?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— JR2 (@JanR210) October 25, 2024
Maga a megoldás egyébként ironikus módon nem teljesen újszerű: a második világháborúban leginkább a német harckocsikra raktak úgynevezett köténypáncélzatot, ami a lánctalpak elé lett lógatva, emellett pedig olyat is láthattunk, amikor a komulatív lőszerek megfogása érdekében a tornyot körkörösen úgy vették körbe páncéllemezzel, hogy az extra védelem, és a tényleges harckocsipáncél között jó nagy üres teret hagytak, így a külső páncélzaton szétkenődő, majd azt átolvasztó lövedékből kirepülő olvadt fém szétfröccsent a tornyon.
A dolgok jelen állása szerint a jövőben a drónok elleni védekezés két legfontosabb eleme az elektronikus zavaróberendezések, illetve a távirányítású, automata célkeresésre is képes géppuskák lesznek.
A zavarás az ukrajnai frontokon egyre nagyobb számban megjelenő optikai kábeles drónok ellen nem működik, de már az európai háború előtt is látható volt a törekvés arra, hogy a lövegtornyok tetejére a második világháború óta légvédelmi céllal beszerelt géppuskákat automatizálják, így a két rendszer kombinációja a legvalószínűbb. Azt természetesen nem lehet kizárni, hogy emellett az orosz szörnytankoknál valamivel igényesebben elkészített újabb kiegészítő fémpáncélok is el fognak terjedni, Izraelben már most is láthatunk erre példákat.
Címlapkép: a brit Challenger II-es a legvastagabb kompozit páncélzattal szolgálatba állított harckocsi. A címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images
