A szemünk láttára alakul át a páncélos hadviselés, és ehhez csak néhány filléres drón kellett

Amióta az emberiség háborúzik, mindig igény mutatkozott arra, hogy a mozgásban lévő katonákat valamilyen védelemmel lássák el. Az egészen korai bőr-, fa- és fémpajzsok évezredeken keresztül megfelelő megoldásként szolgáltak, de a lőpor, majd a tüzérség megjelenésével, valamint az egyre inkább mobilitásra kiélezett harcok elterjedésével rohamos átalakuláson ment keresztül a különböző járművek védelme is. Bár a harckocsipáncélzatok témája önmagában megtöltene egy vaskosabb könyvet, vegyük át röviden, hogy hogyan jutottunk el az első világháború gépszörnyeitől a ránézésre megmosolyogtató, de meglehetősen logikus ukrán és orosz madárkalitkás tankokig.

Akkor, amikor Nyugat-Franciaországban először megjelentek a brit, majd francia harckocsik, a hadseregek fegyverzete egyáltalán nem volt felkészülve ezeknek a célpontoknak a megsemmisítésére. Az első páncélozott járművek még relatíve vékony, alig néhány milliméteres acélpáncélzattal lettek ellátva, hiszen az ellenség az esetek döntő többségében csak puskákkal, illetve géppuskákkal tudott visszalőni rájuk.

A brit Mark I-es harckocsi a világ első sikeres tankja volt. A képen egy "Male" (férfi) variáns látható, a "Female" (nő) csak géppuskákkal volt felszerelve, a Male ágyúkkal is. Forrás: Wikimedia Commons

Bár az első világégés legpusztítóbb fegyvere egyértelműen a tüzérség volt, itt is akadt egy komoly probléma: a korabeli tarackok feladata az volt, hogy a lövészárokban megbúvó, vagy a nyílt mezőn rohamozó gyalogságot ártalmatlanítsa, gránátjaik így nagy területen repeszeket szórtak szét. Bár ezek a gránátok pusztán tömegük révén át tudták ugyan szakítani a harckocsik páncélzatát, egy mozgó, aránylag kis célpontot kellett eltalálniuk.

A második világháború: vastagabb páncél a nagyobb ágyú ellen

1918 után a világ prominensebb haderői párhuzamosan álltak neki rohanvást kifejleszteni saját harckocsijaikat, illetve az ellenfél tankjainak kilövésére alkalmas fegyvereket. Erre a célra a világháború döntő részében olyan lőszerek szolgáltak, amelyek kemény magvas lövedékeket lőttek ki relatíve nagy sebességgel. Ezek a lőszerek kezdetben meglehetősen kicsik voltak, példának okáért a napjainkig népszerű, világszerte széles körben alkalmazott amerikai .50-es Browning lőszer is kifejezetten „tankelhárító” eszközként kezdte meg a pályafutását.

Innen indult el az a háború végéig tartó macska-egér játék, ahol a páncéltörő lőszer miatt vastagabb páncélt rakunk a tankukra,

mire az ellenségünk nagyobb kaliberű, hosszabb csövű ágyúkat kezd el használni akár vontatott konfigurációban, akár a saját harckocsijaiban.

A brit Tortoise szupernehéz harckocsi 79 tonnát nyomott (egy napjainkban nehéznek számító Challenger 2 minden kiegészítővel 75 tonna), frontpáncélzata majdnem 23 centi vastag volt, terepen jó esetben egy átlag tempóban sétáló embert tudott lehagyni. Soha nem lépett túl a prototípusfázison. Forrás: Rodw via Wikimedia Commons

Ennek a rendszernek ugyanakkor természetesen megvannak a saját határai: a saját tömege mellett még éppen hogy mozogni képes, ipari mennyiségű üzemanyagot felzabáló német Királytigris tornyának elejét 18 centi vastag edzett acél borította, de az ellenfelének szánt, a világháborúban soha nem harcoló, mindazonáltal jóval mozgékonyabb szovjet ISZ-3 frontpáncélzata is 12 centis volt.

Már a világháború korai szakaszában elindult a trükközés azzal, hogy hogyan tehetnék a harckocsik páncélzatát vastagabbá anélkül, hogy az tényleg vastagabb lenne. Erre érkezett meg válaszként a döntött páncélzat. Ha a tankuk páncélzata nem függőleges, akkor a rá kilőtt lövedéknek hosszabb utat kell megtennie a páncélon keresztül, példaként visszahozva: hiába volt az ISZ-3 frontpáncélzata „csak” 120 mm vastag, 55 fokban meg volt döntve,

egy tökéletes vízszintben érkező lövedéknek tehát nem 120, hanem inkább 180 mm edzett acélon kellett átrágnia magát.

A Sztálinról elnevezett ISZ-2-es a II. világháború egyik legjobb nehéztankja volt. A döntött páncélzatról a keménymagvas lőszerek egyszerűen lepattantak. Forrás: Kamelot via Wikimedia Commons

A nagyobb lőszer-vastagabb páncél ördögi körből a világháború során először a németeknek sikerült kitörniük a komulatív páncéltörő lőszerrel: ennek a fegyvertípusnak a lényege abban állt, hogy a lövedék orra puha fémből készült, közepén egy aránylag alacsony olvadáspontú fém „tüskével” (például rézzel), amögött robbanószerrel. Amikor a lövedék becsapódott a páncélzatba, az orr felkenődött, meggátolva a lepattanást, majd a robbanószer berobbant, megolvasztotta a fém tüskét, ami szabályosan átégette magát a páncélzaton. Modern változatait napjainkban is használják.

Egy átlagos Komulatív lőszer felépítése. 1: puhafém süveg, ami felkenődik a páncélzatra; 2: üreges belső fej, ami a páncélzat felé irányítja az olvadt fémet; 3: könnyűfém "penetrátor" ami megolvadva átégeti a páncélzatot; 4: detonátor; 5: robbanószer; 6 a detonátort működésbe hozó gyújtószerkezet. Forrás: Wikimedia Commons

A másik, mostanság is használatos, kifejezetten vastag páncélzatok átütésére tervezett lőszertípussal, a SABOT-tal, vagy űrméret alatti leváló köpenyes lőszerrel a britek álltak elő: itt egy nagyon gyors, nagyon sűrű (például szegényített urán, vagy volfrám), leginkább nyílvesszőhöz hasonlítható lövedéket lőnek ki (a köpeny arra szolgál, hogy a csőben stabilizálja a lövedéket, utána leválik), ami pusztán sebességéből és sűrűségéből adódóan nagyon vastag páncéllemezeket is képes átütni.

Mégsem mindig jobb a vastagabb?

A világháborúk végére tehát a harckocsifejlesztés eljutott arra a pontra, ahol már egyszerűen nem érte meg szupervastag (és szupernehéz) páncélzattal ellátni a harckocsikat, hiszen ettől csak lassabbak lettek, több védelmet a SABOT és komulatív lőszerek ellen nem igazán nyújtottak. A britek azután, hogy kifejlesztették a minden páncélt áttörő lőszerüket, a ’70-es években előálltak Chongbam-mal, a nyugati világ első kompozit páncélzatával.

A kompozit páncélzat az acél mellett különféle műanyagokat és kerámiát is tartalmaz, ez nemcsak könyebbé, és könnyebben javíthatóvá teszi, de olyan tulajdonságokkal is felruházza, amelyek képesek megállítani a modern lőszereket is:

a kiváló hővezető kerámia a komulatív lőszer lágyfém kúpjának hőjét oszlatja el, az egymásra helyezett rétegek pedig képesek jelentősen lelassítani az űrméret alatti lövedékeket.

Ezt a rendszert láthatjuk a brit Challenger harckocsikon, illetve némi módosítással az amerikai Abramseken is.

Egy korai Abrams kompozit páncélzata: két acéllemez között kerámialapok, valamint elasztikus anyagok kapnak helyet. A modern kompozit páncélzatok pontos összetevőit minden állam féltékenyen őrzi. Forrás: Wikimedia Commons

Természetesen a kompozit harckocsipáncélnak is megvannak a hátrányai: a két robbanófejes, úgynevezett tandemlőszerek továbbra is át tudják ütni, magas a szervízigénye, ráadásul sokkal drágább, mint az acélpáncélzat. A keleti blokk éppen ebből az okból egy kevésbé komplex kompozit páncélzat (ami egyébként évekkel megelőzte a komplexebb Chongbamot) kiegészítéseként döntött egy másik módszer, az úgynevezett reaktív kiegészítőpáncélzat mellett.

A korai ukrajnai háborús felvételeket elnézve sokaknak feltűnhetett, hogy mind az orosz, mind az ukrán tankokon láthatóak elsőre furcsának tűnő „téglák”. Ezeket Kontak-1-nek hívják, és a reaktív páncélzat egyik népszerű verziójának számítanak. Reaktív páncél kétféle lehet: robbanó (ERA), vagy nem robbanó (NERA), de a működési elv alapvetően hasonló. Amikor egy lövedék becsapódik egy téglába, vagy a benne található robbanószer ellenrobbanása vezeti el az energiát, vagy a „téglában” található szivacsos anyagban található levegő nagyon gyors kitágulása.

A robbanó reaktív páncélzat (ERA) működési elve: az ERA tömb a bejövő lövedék becsapódásakor felrobban, szétvezetve a lövedék energiáját. Forrás: Wikimedia Commons

Az ERA hatékonyabb, a NERA olcsóbb (a kompozit páncélzatnál mindkettő kevesebbe kerül), ráadásul a harcérintkezés után megsérült darabokat a depóban egyszerűen újra lehet cserélni. A módszer legnagyobb hátránya az, hogy az ellenrobbanás ereje miatt a téglák csak kellően vastag saját páncélzattal rendelkező járművekre szerelhetőek fel, példának okáért egy szovjet gyártmányú BMP-1-es gyalogsági harcjárműre nem, mivel az ellenrobbanás egyszerűen beszakítaná a páncélzatot.

Napjainra az vált a népszerű módszerré, hogy a harckocsik alapvetően kompozit páncélt kapnak, erre pedig extra reaktív páncélzatot szerelnek. A védelem csúcsát egészen az orosz-ukrán háborúig az jelentette, ha ezt a rendszert kiegészítették valamilyen aktív védelemmel,

például a rakéták hő- és a lézervezérlését zavaró füstgránát-vetővel, vagy a bejövő lövedékeket röptükben leszedő „trophy” rendszerrel.

Aztán megjelentek a drónok.

Az izraeli Merkava Mk IV Barak pillanatnyilag a világ legjobban védett harckocsija. Erősen döntött kompozit és reaktív páncélzattal, füstgránát-vetőkkel és Trophy aktív védelmi rendszerrel is fel van szerelve. Forrás: IDF Spokesperson's Unit via Wikimedia Commons

Új ellenfél, filléres megoldás

A páncélzat fejlődésétől függetlenül egy valami napjainkban is változatlan maradt: a harckocsik tornya felülről meglehetősen vékony páncélzattal volt ellátva. Bár lakott területen kívül (ahol tankokkal furikázni egyébként sem túl szerencsés megoldás) ebből a szögből meglehetősen kevés páncélzattal rendelkeznek. Az Egyesült Államok éppen emiatt fejlesztette ki az FGM-148 Javelin vállról indítható rakétát, ami sok funkciója közül az egyikkel direkt fentről, a legsebezhetőbb szögből támadja a páncélosokat. Moszkva eredetileg ezek ellen a rakéták ellen kezdte el felszerelni a tankjait a madárkalitka, vagy tyúkketrec gúnynévvel illetett kiegészítő páncélzattal, aminek nagyjából annyi volt a lényege, hogy a torony tetején négy oszlopon egy acélrács pihen. A Javelinek ezeket a rácsokat egyszerűen átszakították, a drónokról ledobott gránátok ellen azonban relatíve hatékony védelmet nyújtottak, így napjainkban amolyan másodvirágzásukat élik.

Az újabb problémát a rendkívül jól manőverező, komulatív robbanófejekkel felszerelt FPV drónok jelentették, melyek képesek voltak közel férkőzni a harckocsikhoz, megtalálni a gyenge pontjaikat, majd ott felrobbanni.

Erre lett a válasz a „frankentank”, azaz egy olyan páncélos, ami köré minden féle fémlemezeket, dróthálókat erősítenek, hogy a drón azokat szakítsa le, ne pedig a tank páncélját üsse át.

Maga a megoldás egyébként ironikus módon nem teljesen újszerű: a második világháborúban leginkább a német harckocsikra raktak úgynevezett köténypáncélzatot, ami a lánctalpak elé lett lógatva, emellett pedig olyat is láthattunk, amikor a komulatív lőszerek megfogása érdekében a tornyot körkörösen úgy vették körbe páncéllemezzel, hogy az extra védelem, és a tényleges harckocsipáncél között jó nagy üres teret hagytak, így a külső páncélzaton szétkenődő, majd azt átolvasztó lövedékből kirepülő olvadt fém szétfröccsent a tornyon.

Köténylemezzel és kiegészítő toronypáncélzattal felszerelt német Panzer IV H a keleti fronton. Forrás: Schönemann/ Bundesarchiv via Wikimedia Commons

A dolgok jelen állása szerint a jövőben a drónok elleni védekezés két legfontosabb eleme az elektronikus zavaróberendezések, illetve a távirányítású, automata célkeresésre is képes géppuskák lesznek.

A zavarás az ukrajnai frontokon egyre nagyobb számban megjelenő optikai kábeles drónok ellen nem működik, de már az európai háború előtt is látható volt a törekvés arra, hogy a lövegtornyok tetejére a második világháború óta légvédelmi céllal beszerelt géppuskákat automatizálják, így a két rendszer kombinációja a legvalószínűbb. Azt természetesen nem lehet kizárni, hogy emellett az orosz szörnytankoknál valamivel igényesebben elkészített újabb kiegészítő fémpáncélok is el fognak terjedni, Izraelben már most is láthatunk erre példákat.

Címlapkép: a brit Challenger II-es a legvastagabb kompozit páncélzattal szolgálatba állított harckocsi. A címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images