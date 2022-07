Még nem ütött az igazság órája: hatalmas hitellázban ég a magyar lakosság

Májusban először 6% fölé ugrott az új piaci lakáshitelek átlagkamata. A Zöld Otthon Programnak köszönhetően azonban még mindig tart a kitörő lendület a lakáshitelezésben: soha nem vettünk fel annyi lakáshitelt (154 milliárd forintot), mint az év ötödik hónapjában. Az MNB friss adatai szerint a személyi kölcsönöknél és a vállalati hiteleknél sem látható egyelőre visszaesés, pedig a piaci kamatok töretlenül nőnek. Egy átlagos lakossági forintbetétre még mindig csak 2,8%-ot fizettek a bankok, de feltehetően nem ezzel, hanem az infláció megtakarításokra gyakorolt negatív hatásával és az állami kifizetések elköltésével magyarázható az, hogy stagnálásba váltott a háztartási betétállomány bővülése.

Közzétette a magyar bankszektor májusi hitel- és betéti statisztikáit az MNB. A legfeltűnőbb az, hogy új csúcsot döntött a lakáshitelek kihelyezése: 154 milliárd forintot vettek fel a háztartások, ami az egy évvel korábbihoz képest 28%-os növekedést jelent.

Ahogy alábbi táblázatunkban látható, a személyi kölcsönök és a teljes háztartási hitelkihelyezés is kétszámjegyű növekedés mutat, a piac fő motorjai közül egyedül a babaváró hiteleknél látható visszaesés, amiről itt írtunk részletesebben.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen Kumulált idei 40,3% 26,9% -20,5% -17,7% 16,0% Május 27,7% 29,0% -11,6% -11,0% 15,2% Forrás: MNB, Portfolio

Hitelboomról beszélhetünk tehát továbbra is, ami nominálisan most már egyértelműen meghaladja a 2008-as válság előtti szintet.

A lakáshitelezés lendülete annak a Zöld Otthon Programnak köszönhető elsősorban, amelynek a hitelkérelem-befogadásait lényegében már márciusban lezárták a bankok, a szerződések aláírása azonban még javában zajlik: május végéig a szerződéskötések szempontjából a program háromnegyede (222 milliárd forint) volt kihasználva, 78 milliárd forintnyi hitelszerződést még nem írtak alá a bankok.

A nem támogatott, piaci kamatozású hitelek esetében 15%-kal kisebb volt a májusi kihelyezés, mint az egy évvel korábbi, mivel azonban a Zöld Otthon Program helyettesítő hatással is bír, vélhetően növekedést láttunk volna még ezeknél májusban is, az emelkedő kamatkörnyezet ellenére. A jegybanki program hatásának tudható be azonban egyértelműen, hogy az új lakások aránya az új kihelyezésekben 40% felett volt még májusban is.

Ugyancsak a Zöld Otthon Programmal magyarátható, hogy rendkívül magas, 52% volt a végig fix kamatozású hitelek aránya. A program teljes kifutásával visszarendeződés várható, de az éven belül változó kamatozású lakáshitelek visszatérésére nem számítunk.

Már csak azért sem, mert ezek piacáról jórészt kiárazták magukat a bankok. Az újonnan felvett piaci kamatozású lakáshitelek átlagkamata májusban most először átlépte a 6%-ot. Most 6,06% volt, egy éve még csak 3,85%.

A fogyasztási hitelek is drágulnak: egy átlagos személyi kölcsön THM-e az egy évvel ezelőtti 12,4%-ról 14,7%-ra emelkedett, ez lényegében az idei év fejleménye.

A háztartások banki hitelállománya május végén 9442 milliárd forint volt, ami a tavaly jellemző 15%-kal szemben 10%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. A lakáshitel-állomány 13%-kal nőtt.

Míg a lakossági hitelezésben nem igazán látjuk a korábban várt gyengélkedés jeleit, a betéteknél annál inkább, pedig ezekre a kamatkörnyezet emelkedése elvileg jó hatással van. Az állami kifizetésekben tobzódó február hónapot leszámítva nettó betétkivonás zajlik a háztartásoknál idén, így volt ez májusban is.

Az MNB már azt is közli, hogy a háztartási betéteken belül a lakossági (vagyis pl. önálló vállalkozásokat, nonprofit szervezeteket nem tartalmazó) betétekre átlagosan mennyit fizetnek a bankok. Míg a vállalati betétekre 5,7%-ot fizettek májusban a bankok, a lakosságiakra csak 2,8%-ot (a háztartási átlag 3,9% volt).

Feltehetően nem ezzel, hanem elsősorban az infláció megtakarításokra gyakorolt negatív hatásával magyarázható az, hogy stagnálásba váltott a háztartási betétállomány növekedése. Február vége óta 2,3%-os a betétállomány csökkenése, igaz, ebben az állami kifizetések elköltése is jelentős szerepet játszhat.

A vállalati hitelezésben nincs egyelőre jelentősebb lassulás: a hitelállomány 9,9%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Némi átrendeződés azonban megfigyelhető a devizahitelek javára, nyilvánvalóan a növekvő forintkamatok miatt.

Májusban 55 milliárd forint volt a nettó vállalati hiteltranzakciók összege, vagyis még mindig több hitelt vettek fel a cégek, mint amennyit törlesztettek. Ugyanez a szám 12 hónap alatt 1134 milliárd forintra rúgott. A kkv-k esetében a Széchenyi Kártya Program bejelentett hosszabbítása támaszt adhat a piacnak.

A támogatott programokra nem jogosult, és természetes devizafedezettel nem rendelkező cégeknél azonban visszaesést hozhat az év második fele, mint ahogy a lakosság esetében is a lendület kifulladása várható a megemelkedett piaci kamatkörnyezet miatt.