10 dolog, amiben megváltoztatja az életünket a történelmi kamatemelés

A jegybanki kamatemelés az infláció megfékezését szolgálja, és a forintárfolyamra is pozitívan hat. Az importőrök, a vásárlók és a külföldön nyaralók számára - jó esetben - pozitív tehát a hatása. Az alábbiakban azokról a pénzügyi hatásokról lesz szó, amelyek ezen a két hatáson túlmutatnak.

Az MNB kamatemelései három fő csatornán keresztül érhetik utol az átlagembert:

a jegybanki kondíciók közvetlenül hatnak a bankközi kamatok ra, amelyeket referenciaértékként követ rengeteg, jórészt a bankoknál igénybe vett pénzügyi termék (főleg hitel) kamata ,

ra, amelyeket referenciaértékként követ rengeteg, jórészt a bankoknál igénybe vett , mindez hatással van a bankok alternatív likvid eszközeinek, például az állampapírok nak az első- és másodpiaci hozamaira (a rövid lejáratúakra közvetlenül, a hosszabbakra közvetetten), amelyek szintén referenciaként szolgálnak, pl. hitelkamatok és állami kamattámogatások meghatározásánál, de a befektetések értékére is nagy hatást gyakorolnak,

nak az első- és másodpiaci hozamaira (a rövid lejáratúakra közvetlenül, a hosszabbakra közvetetten), amelyek szintén referenciaként szolgálnak, pl. meghatározásánál, de a is nagy hatást gyakorolnak, bizonyos pénzügyi termékek maximális díját vagy késedelmi kamatát maguk a jogszabályok kötik közvetlenül az alapkamat alakulásához.

1. Drágulnak az új hitelek

A leggyorsabban és a legközvetlenebb módon a budapesti bankközi kamatlábhoz (BUBOR) kötött hitelek kamata emelkedik a bankok ajánlataiban. Ez a fajta kamatozás a vállalati hitelek esetében a legjellemzőbb, ezzel szemben az újonnan felvett lakáshitelek esetében 1% alatti az arányuk, a személyi kölcsönök pedig jellemzően végig fix kamatozásúak. A rövid lejáratú instrumentumok hozamai azonban hatással vannak a hosszúakra is, emiatt az újonnan elérhető fix kamatozású lakáshitelek és személyi kölcsönök kamatai is jelentősen emelkedtek már. Az MNB adatai szerint májusban az új lakáshitel-szerződések kamata a 6%-os, a személyi kölcsönöké a 14%-os, az 1 millió euró alatti vállalati forinthiteleké a 8%-os szintet lépte át. Védelmet ez ellen a kamatemelkedés ellen a fix 3%-os kamattámogatott CSOK-hitel, a 0%-os babaváró hitel és a támogatott vállalati hitelek, például a legfeljebb 3,5%-os Széchenyi Kártya MAX nyújthat, ezek felvehető összege és jogosulti köre azonban korlátos. Az alacsonyabb kamatú devizahitelek is szóba jöhetnek, de csak a megfelelő devizabevétellel rendelkező hitelfelvevők számára, így összességében a hitelezésben számottevő visszaesést hozhat az év második fele. A lakáshitelek drágulásáról részletesebben épp ma írtunk:

2. Emelkednek a meglévő törlesztőrészletek

Másként hat a kamatkörnyezet emelkedése a már felvett hitelekre, hiszen ezek banki átárazását már aláírt szerződések korlátozzák. A lakossági jelzáloghitelek mintegy kétharmada legalább 5 éves kamatperiódusú, így ezek törlesztőrészletére rövid távon nem hatnak a kamatemelések, csak abban az esetben, ha a fordulónapjuk éppen erre az időszakra esik. A másik egyharmad a kamatstopban van benne éppen, róluk a következő pontban szólunk. A már felvett személyi kölcsönök, babaváró hitelek és CSOK-hitelek jellemzően a futamidő végéig fix kamatozásúk, így ezekre szintén nem hat a kamatkörnyezet emelkedése. A vállalati hitelek esetében már vegyes a kép, ugyanis az elmúlt két évben viszonylag sok NHP-s, MFB-s és Széchenyi Kártya hitelt vettek fel a jogosult kis- és középvállalatok, és viszonylag magas a piaci kamatozású, vagy éppen EXIM-es devizahitelek aránya is, ugyanakkor kétségtelenül léteznek BUBOR-hoz kötött konstrukciók is, nem is kis arányban. Az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint tavaly ilyenkor a teljes vállalati hitelállomány 47 százaléka volt éven túl rögzített kamatozású, a maradék 53 százalék éven belüli, de ebben feltehetően a kamatkockázatot még kevésbé megérző devizahitelek is benne vannak. Alábbi ábránkon azt mutatjuk be, hogy kamatstop nélkül miként emelkedne a változó kamatozású hitelek jelzáloghitelek törlesztőrészlete. Minél hosszabb a hátralévő futamidő, annál nagyobb a törlesztőrészletek kamatérzékenysége.

3. Nő a kamatstop jelentősége és költsége

Január 1-je óta, jelen állás szerint december 31-éig a kormány által bevezetett kamatstop gátat vet a kamatok és a törlesztőrészlet emelkedésének a változó kamatozású jelzáloghitelek esetében. Ezért nem az aktuális BUBOR, hanem a tavaly október 27-én érvényes, valamivel 2% feletti BUBOR határozza meg a törlesztőrészletek alakulását. Akiknek október 27-e és január 1-je közé esett a fordulónapjuk, azoknak már január 1-jétől, akiknek pedig csak idén esedékes, azoknak az aktuális fordulónaptól számítva. Most már ott tartunk, hogy az elmúlt egy év kamatemelkedésének mindössze a 10%-a érvényesült a törlesztőrészletekben. Minél magasabb a BUBOR szintje, annál nagyobb a kamatstop jelentősége, és persze annál többe kerül a terhet viselő bankoknak. Ahogy múlt heti cikkünkben megírtuk, a Portfolio bankoknak már havi 7,5 milliárd forintjukba kerül a kamatstop fenntartása, ebben azonban még nem számoltunk a jegybank legfrissebb kamatemelésével. Mivel az áltagos figyelembe veendő BUBOR most már 11% felett jár, ezért a nagyjából 1500 milliárd forintos kamatstopos hitelállományon a jelenlegi kamatszint mellett már évi 9% körüli vesztesége keletkezne a bankoknak, ami évi csaknem 140 milliárd forintot, havi több mint 11 milliárd forintot jelent.

4. Emelkednek a betéti kamatok

Az állami-jegybanki hitelprogramok tovagyűrűző hatásának és az ügyfelek járvány alatti tartalékoló magatartásának köszönhetően a bankok ma jelentős likviditási tartalékokkal rendelkeznek, hitel/betét arányuk az egészségesnek mondható 100%-tól jelentősen elmarad (jellemzően 60-70%). Ráadásul nagyon magas, a háztartások esetében például 80% feletti a lekötés nélküli betétek aránya, amire nem szokás nullánál sokkal magasabb kamatot fizetni. A betéti megtakarítások kereslet-kínálati szabályaival magyarázható tehát elsősorban, hogy nem kapkodnak a bankok az új ügyfélforrásokért, így a kamatkörnyezet emelkedése csak részlegesen érvényesül a betétek árazásában. Az MNB már azt is közli, hogy a háztartási betéteken belül a lakossági (vagyis pl. önálló vállalkozásokat, nonprofit szervezeteket nem tartalmazó) betétekre átlagosan mennyit fizetnek a bankok. Míg a vállalati betétekre 5,7%-ot fizettek májusban a bankok, a lakosságiakra csak 2,8%-ot (a teljes háztartási átlag 3,9% volt). Mint látható, van tehát emelkedés a betéti kamatoknál (a vállalatiak esetében ez gyorsabb és nagyobb), de ennek mértéke egyelőre messze elmarad a bankközi kamatok emelkedésétől. Ahogy azonban a hitelek esetében is van késleltetési hatás, úgy a betéteknél is, ezért ha nem is hasonló mértékben, de a betétek kamata is tovább emelkedhet, különösen az ezt ügyfélszerzésre felhasználó bankoknál.

5. Nő a maximális THM

A hitelek maximális THM-ét az alapkamathoz kötötték a jogalkotók. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009/CLXII-es törvény szerint a hitelező a fogyasztóknak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek teljes hiteldíj mutatója (THM) meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét, vagyis főszabály szerint a THM maximális értéke a jövő kedden életbe lépő új alapkamat mellett 33,75 százalék lehetne (de nem ennyi lesz, lásd alább). Van néhány kivétel a törvény szerint, ahol magasabb is lehet a THM: a hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, a kézizálog fedezete mellett, valamint a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához és szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hitelek (áruhitelek) esetében nyújtott hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét, vagyis e hitelek esetében 48,75 százalék lenne a maximum. Van azonban egy fontos szabály: a maximális THM-nél az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni, ez irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára, a jövő héten életbe lépő új kamatszint tehát egyelőre nem játszik. Tavaly június 1-jén 0,6%, idén pedig 5,9% volt az alapkamat, vagyis a főszabály szerinti maximális THM egy éve még 24,6%, most viszont már 29,9%. Hitelkártyák, áruhitelek esetében tavaly ilyenkor 39,6%, most pedig 44,9%, efölött beszélhetünk illegális, uzsora kamatról.

6. Emelkednek a késedelmi kamatok

A hitelek késedelmi kamatának a mértékét is – ha csak másképp nem állapodnak meg a felek – törvény szabályozza. A Polgári Törvénykönyv szerint forinttartozás esetén a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot kell fizetni, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. Ha tehát valaki az idei második félévben esik késedelembe egy kamatmentes tartozásával, akkor 7,75%-os késedelmi kamatot kell utána fizetnie, a jövő héttől érvényes 9,75% még nem játszik. Ha viszont a jogosultnak, például banknak a késedelembe esés időpontjáig kamat jár, a kötelezett a késedelembe esés időpontjától e kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező késedelmi kamatot, de összesen legalább a fenti alapkamattal meghatározott kamatot köteles fizetni. Az ebben a félévben keletkező késedelmes tartozás teljes késedelmi kamata tehát legalább az ügyleti kamat + 2,58%, de legalább 7,75%. Egy évvel ezelőtt ez még ügyleti kamat + 0,3%, de legalább 0,9% volt.

7. Drasztikusan megdrágul a gyermektelenség a CSOK-nál

A CSOK már meglévő gyermekekre is igénybe vehető, de sokan „megelőlegezett CSOK”-ként, vagyis előre vállalt gyermekek után veszik igénybe. Egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, a legalább három gyermek után igényelhető 10 milliós CSOK esetében – gyermekszámtól függetlenül - 10 év alatt kell teljesíteni a vállalást. Ha ez akár a gyermek meg nem születése, akár válás miatt meghiúsul, büntetőkamattal kell visszafizetni a már igénybe vett támogatást (örökbefogadás, halva születés vagy igénylői halál esetén teljesítettnek számít a feltétel). Az egy és két gyermek után igénybe vett CSOK-ot a Ptk. szerinti (fent részletezett) késedelmi kamattal, a 10 milliós CSOK-ot viszont annak ötszörösével növelten kell visszafizetni a gyermekvállalási határidő leteltét követő 120 napon belül. Mivel a CSOK ez esetben kamatmentes tartozásnak számít, lényegében az előző pont említett 7,75%-os késedelmi kamatról, illetve annak ötszöröséről, 38,75%-ról van szó. Ha – legrosszabb esetben - mind a három gyermek megérkezése elmarad, akkor ez csaknem 40 millió forint büntetőkamat megfizetését jelenti a 10 milliós CSOK visszafizetésén túl. Tavaly ilyenkor ez a büntetőkamat még szintén jóval kevesebb, „mindössze” 4,5 millió forint volt a jóval alacsonyabb, 0,9%-os félév eleji alapkamat miatt.

8. Nőnek a visszafizetendő kamattámogatások

Vannak hitelek, amelyek kamattámogatottak, a lakosság esetében ilyen a 0%-os kamatozású babaváró hitel, a 3%-os CSOK-hitel és a szintén 3%-os otthonfelújítási hitel. Az említett kamatszintek a kamattámogatás megléte esetén érvényesek. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, hogy a kamattámogatás elvész, és a már igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni, a legnépszerűbbnek számító babaváró hitel esetében például ha 5 éven belül nem érkezik új gyermek, akkor az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak. Az említett hitelek kamattámogatása az 5 éves ÁKK-hozamokat követi, amelyekre a bankok állampapírpiaci aktivitásán keresztül szintén hatással vannak a jegybanki kamatemelések. Múlt heti cikkünkben írtunk arról, hogy a gyermekvállalás elmaradása esetén egy idén júliusban felveendő babaváró hitel visszafizetendő kamattámogatása már 4,4 millió forint körül lesz, a hitel pedig a mostani kamatkörnyezetben 13%-os kamatozású „személyi kölcsönné” alakulna át.

9. Nő a befektetések elvárt hozama

A fent felsorolt konkrét, elsősorban a hitelpiacot érintő változások mellett a kamatkörnyezet emelkedése a befektetések piacára is átfogó módon, de kevésbé közvetlenül hat. Az állampapírpiaci hozamok és ezen értékpapírok árfolyama között fordított összefüggés áll fenn: minél magasabb a másodpiaci hozam, annál kevesebbet ér a már kibocsátott állampapír a befektetők számára. A befektetési alapok közül a legközvetlenebbül a rövid kötvényalapok esetében érvényesül ez az összefüggés: a kötvénypiaci hozamemelkedés rontja a kötvényalap teljesítményét. A hazai hozamkörnyezet emelkedése a részvényekben és céges részesedésekbe fektetők és a tulajdonosok hozamelvárásait is növeli, a cégértékelési modellekben alkalmazott diszkontfaktor emelkedik, a cégek értéke csökken, ami a részvényárfolyamokra is negatívan hathat, természetesen csak akkor, ha a hozamemelkedést a részvénypiac még nem egészében árazta be. A kötvény- és részvénypiacok romló teljesítménye természetesen a befektetési alapok mellett a nyugdíjpénztárak és életbiztosítások teljesítményére is negatívan hathat. Az ilyen befektetésekből nem most érdemes kiszállni, hiszen egy kötvény- és részvénypiaci fordulat (újbóli hozamcsökkenés és árfolyamemelkedés) később mindezt visszafordíthatja. A magasabb hozamkörnyezet elleni védekezés egyik megfelelő módja lehet intézményi és lakossági befektetők számára egyaránt a magasabb hozamú állampapírok vásárlása, és - különösen fix hozamú befektetés esetén – ennek lejáratig tartása. Részletesen itt írtunk erről. A lakosság körében egyik legnépszerűbb befektetés, a lakossági állampapírok esetében magas hozamú (de nem fix kamatozású) befektetésnek számít a PMÁP és a babakötvény, amelyek (késleltetve ugyan, hiszen az előző évi inflációt követik) a magasabb infláció hatása ellen is védelmet nyújtanak.

10. Eredménysokk és változó mozgástér a pénzintézeteknél

A mindennapi pénzügyekre is hatással van, hogy a bankok milyen pénzügyi állapotban vannak. A magyar bankrendszer stabil, likvid és tőkeerős, eredményességére azonban számos csatornán hat a kamatkörnyezet emelkedése, és ez a hatás meglehetősen vegyesnek nevezhető: 1. A jegybanki kamatkondíciók emelkedése és a hozamkörnyezet emelkedése (a rövid távon nem átértékelődő állampapírok esetében) növeli a bankok kamatmarzsát és nettó kamatbevételét a jegybanki állományon és az állampapír-portfólión, különösen, ha továbbra is megmarad az alacsony betéti kamatok fenntartásának a lehetősége (nő a betéti marzs). Ezzel nő a bankok mozgástere és jövedelmezősége is. 2. Ugyancsak pozitív az átárazódó hitelportfólión realizált kamatbevételek növekedése (egészen addig, amíg törlesztenek az ügyfelek), de mint láttuk, rövid távon ez csak a hitelportfólió egy kisebbik részét érinti. 3. A kormány által bevezetett 250 milliárd forintos új különadóra rárakodó kamatstop-teher azonban az emelkedő kamatkörnyezetben egyre nagyobb, immár évi potenciálisan jóval több mint 100 milliárd forintos terhet jelent a bankrendszer számára, ami viszont csökkenti ezt a jövedelmezőséget. 4. A kamatkörnyezet jelentős vagy túlzott emelkedése ronthatja a bankok hitelezési aktivitását és hitelportfóliójának a minőségét, fékezheti üzleti növekedésüket és növelheti hitelezési veszteségeiket (különösen a kamatstopban nem érintett változó kamatozású hitelek esetében). 5. A magasabb inflációs környezetben egyébként is romlik az ügyfelek fizetőképessége és nő a bankok működési költsége, a jegybanki kamatemelés azonban ezt a negatív hatást közép- és hosszú távon mérsékelheti, amennyiben sikerül vele megfékezni a vágtató inflációt. Összességében egy mérsékeltebb kamatemelés még pozitívan hathat a bankok jövedelmezőségére, egy jelentősen és tartósan magasabb kamatkörnyezet azonban a gyengülő hitelezési aktivitáson és portfólióminőségén keresztül is ronthatja hosszú távú kilátásaikat és a gazdaságban betöltött szerepüket.

