Itt vannak a friss számok a leggazdagabb magyarok vagyonáról - Elkezdődött az aggódás

Borúlátó várakozásokkal teli válaszok jöttek a Portfolio friss privátbanki felméréséhez. A szolgáltatók a tőkepiaci környezet, a magyar gazdaság helyzete és a forint árfolyama miatt is aggódnak, nem csoda, hogy a vagyonnövekedési várakozásaikat is visszavették. Mindettől függetlenül az elmúlt fél évben szerényen, de nőni tudott a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon és az ügyfélszámlák is bővültek. A legnagyobb vagyont az OTP Private Banking kezeli, de nagyot ment idén alacsonyabb bázisról az Equilor is.

A most már negyedéves gyakoriságú Portfolio Privátbanki Felmérést 2006 vége óta rendszeresen elkészítjük. A júliusi felmérésünkben 11 privátbanki szolgáltató vett részt. A válaszadók által nyilvántartott vagyon 2022. június végén meghaladta 7900 milliárd forintot, ami gyakorlatilag teljes piaci lefedettséget jelent. Mostani felmérésünkben az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank sem közölt adatokat, ennek hátterében a szervezetátalakítások állnak. Hasonló okokból a Generali sem közölt friss adatokat, így esetükben saját becslésekkel élünk.

Kisebb vagyonnövekedés a privátbankoknál

Azt az első negyedéves számokból már láttuk, hogy nem hagyta hidegen a volatilis piaci környezet és a geopolitikai konfliktusok a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonokat sem, jó hír viszont, hogy a második negyedévre már sikerült kisebb növekedést felmutatni: a március végi 7780 milliárd forint körüli szintről június végére 7930 milliárd környékére nőtt a vagyon, ami három hónap alatt 2%-os, fél év alatt pedig 1,5%-os növekedésnek felel meg.

A vagyonnövekedés tehát csak szerény mértékűnek mondható az elmúlt évek látványos bővülési üteméhez képest.

A vagyonnövekedés megtorpanása az egy ügyfélszámlára jutó vagyonban is visszaköszön: míg tavaly év végén még 145 millió forint volt egy átlagos privátbanki számlán, addig ez június végére kevesebb mint 141 millióra apadt.

Tavalyhoz képest, ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, újabb privátbanki szolgáltatónál emelkedett a belépési limit, ezúttal a Takarékbanknál emelték a korábbi 30 milliós küszöböt 50 millióra. Emelt eddigi limitjén a Bank Gutmann is.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb immáron 397 millióval (itt az egymillió eurós küszöbhöz igazítják a forintos limitet), ezt követi

(itt az egymillió eurós küszöbhöz igazítják a forintos limitet), ezt követi az Erste, ahol már 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen, a harmadik helyen pedig

ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen, a harmadik helyen pedig az UniCredit, az MKB, a Raiffeisen és a Concorde Értékpapír holtversenyben van 100 milliós limittel, illetve az OTP és a K&H kiemelt privátbanki szegmense is.

A legalacsonyabb belépési összeghatár a Generalihoz kötődik 30 milliós limittel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal, mögötte az MKB Private Banking lehet a második 383 millióval (a szolgáltató nem közölt friss adatot), de nem sokkal marad le mögötte a Hold privátbanki ügyfélköre sem 341 millióval.

Belépési limit és az egy ügyfélszámlára eső vagyon a privátbanki szolgáltatóknál Privátbank Belépési limit (m Ft) Egy ügyfélszámlára eső vagyon (m Ft) Bank Gutmann 397 1150 Erste 120 290 Raiffeisen 100 270 UniCredit 100 187 MKB 100 383 Concorde Értékpapír 100 299 Hold Alapkezelő 80 341 Equilor 75 129 CIB 60 157 Takarék 50 113 SPB 40 59 OTP* 40/100 105 K&H* 30/100 74 Budapest Bank 35 78 Generali 30 95 Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés * Privátbank/Kiemelt privátbank

Bővültek az ügyfélszámlák

Az ügyfélszámla növekedési üteme az elmúlt években gyakorlatilag stabilan 2-4% körül alakult, ennek tavaly jelentős egyszeri lökést adott a K&H limitváltoztatása.

A kihívásokkal teli első félév ellenére a szolgáltatóknál bővülni tudott az ügyfélszámlaszám, a december végi 53,4 ezerről 56,4 ezerre június végével bezárólag, ami fél év alatt 5,6%-os, egy negyedév alatt pedig 2,2%-os növekedés.

Az elmúlt fél év számai alapján

a legkiugróbb növekedést most az Equilor privátbankja mutatta fel, ahol a december végi 802 ügyfélszámla június végére 1023-ra duzzadt , amely közel 28%-os növekedést jelent (igaz, alacsony bázisról). Az Equilort követően

privátbankja mutatta fel, ahol , amely közel 28%-os növekedést jelent (igaz, alacsony bázisról). Az Equilort követően a K&H mutatta fel a legnagyobb féléves növekedést az ügyfélszámlában közel 23%-os bővüléssel,

mutatta fel a legnagyobb féléves növekedést az ügyfélszámlában közel 23%-os bővüléssel, ezt követően a Bank Gutmann került a harmadik helyre közel 8%-kal.

A vagyon csak keveset tudott nőni

Csak jóval lemaradva követte az ügyfélszámla bővülését a vagyon, a szolgáltatók adatközlése szerint egy szerényebb növekedés volt az idei első félévben, ami szokatlan az elmúlt évek kiemelkedő vagyonbővülése után, ugyanakkor mutatja, hogy a privátbanki vagyont is meg tudják viselni a makrogazdasági és geopolitikai történések, vagy éppen a forint árfolyamának jelentős gyengülése.

A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést 6 hónap alatt

az Equilor produkálta több mint 50%-kal , igaz, alacsonyabb bázisról, ugyanakkor ez összefügghet a növekvő ügyfélszámla-számmal is. Az Equilor mögött

, igaz, alacsonyabb bázisról, ugyanakkor ez összefügghet a növekvő ügyfélszámla-számmal is. Az Equilor mögött a második legnagyobb bővülést a K&H privátbankja mutatta fel 9%-kal ,

, a harmadik helyen pedig a Bank Gutmann végzett több mint 5%-kal.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli 2562 milliárd forinttal,

de érdemes kiemelni, hogy az OTP-nél is vagyonvisszaesést lehetett látni december végéhez képest, ahogyan a nagyobb szolgáltatók közül az UniCreditnél és kisebb mértékben a Raiffeisennél is.

Az OTP mögött a második legnagyobb privátbanki vagyont az Erste kezeli 830 milliárddal, míg a harmadik helyen az MKB Private Bankinget becsüljük 768 milliárddal.

Az adatok szerint átlagosan mintegy 131 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával a k&h-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként több mint 177-tel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Bank Gutmannál lehetnek, ahol átlagosan 48 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag

az iparágban lévő több mint 7900 milliárd forintos vagyonért 429 privátbankár felel szektorszinten, ami az utóbbi hónapokban jelentős állományi csökkenést mutat.

A bankárok számát tekintve az idei évben 5% feletti csökkenést lehet megfigyelni, a szolgáltatók közül csak a Holdnál és az Equilornál nőtt a tanácsadók létszáma, a legtöbb szolgáltatónál stagnálást látni. Volt ugyanakkor olyan szolgáltató is, ahol csökkent a privátbankárok száma az elmúlt hat hónapban, ilyen volt a CIB és az OTP is.

Összességében 19 fővel csökkent a tanácsadók száma 2021-hez képest a szektorban.

Privátbankárok száma az egyes szolgáltatóknál (fő) Privátbank 4Q 21 1Q 22 1Q 22 Változás (Q/Q) Változás (H/H) OTP 189 165 167 1,2% -11,6% K&H 55 55 55 0,0% 0,0% Raiffeisen 41 41 41 0,0% 0,0% Budapest Bank* 25 25 25 0,0% 0,0% Erste 24 24 24 0,0% 0,0% CIB 24 24 23 -4,2% -4,2% MKB* 22 22 22 0,0% 0,0% UniCredit 16 16 16 0,0% 0,0% SPB 12 12 12 0,0% 0,0% Takarék* 12 12 12 0,0% 0,0% Hold Alapkezelő 8 9 9 0,0% 12,5% Concorde Értékpapír 9 9 9 0,0% 0,0% Equilor 5 5 8 60,0% 60,0% Bank Gutmann 4 4 4 0,0% 0,0% Generali* 2 2 2 0,0% 0,0% Összesített 448 425 429 0,9% -4,2% Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés *változatlan számot feltételezünk

Hány ügyfélnek van 50 millió feletti vagyona?

A szolgáltatók adatközlése szerint az 50 millió forintnál is nagyobb vagyonnal bírók aránya június végén 72%-ot tett ki. Hozzá kell tenni, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona (ez az arány valószínűleg magasabb a valóságban, ugyanis van olyan szolgáltató, amely erre vonatkozóan nem közöl adatot).

Jelenleg a piacon öt olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel. Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán felén van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. Egyébként most ezeket az arányokat is csökkentette az, hogy a K&H-nál bejöttek a képbe az alacsonyabb vagyonnal bíró ügyfelek is tavaly.

A legnagyobb szolgáltatók kezében lévő vagyon stagnálást mutat idén eddig, amennyiben azt a teljes piaci vagyonra vetítjük.

A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja június végén 71%-ot tett ki, a teljes piaci vagyonnak 32%-át az OTP, 10-10%-át az Erste, az MKB és a Raiffeisen, 9%-át pedig tavaly óta már a K&H teszi ki (letaszítva ezzel a CIB Private Bankinget az ötödik helyről).

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 14%-ban tart részvényt, ami csak kisebb növekedés az eddigi 13%-os átlaghoz képest. A tavaly év végi adatokhoz viszonyítva stagnálást mutat a kötvények és a befektetési alapok részesedése. A likvidebb befektetések, mint a bankbetét és a készpénz esetében, egy százalékponttal nőtt az arány.

Ha egyéves időtávot nézünk, a szolgáltatók többsége a saját vagyonától 4-8% közötti növekedést vár, ami visszaesést mutat a tavaly év végi 8-12%-os többségi szavazathoz képest. Igaz, a szolgáltatók körében elég nagy a megosztottság a növekedési várakozásokat illetően, ez a piaci vagyonnövekedésre is vonatkozik:

Ahogyan azt megszokhattuk, hároméves időtávon még nagyobb szórást láthatunk a becslések között, ha a saját vagyon növekedését nézzük, a piaci vagyont tekintve viszont továbbra is a 4-8% közötti bővülésre voksolók vannak többen.

Egyre borúlátóbb a privátbanki szakma

Egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A prímet a szabályozói, valamint a pénz- és tőkepiaci környezet viszi el, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között a hazai gazdaságpolitika, a magyar gazdaság általános helyzete vagy éppen a forint árfolyam.

A szolgáltatók kifejtették, hogy a globális kamatemelési hullám és a tőkepiaci turbulenciák okozta mozgások mind kötvény, mind részvény oldalon negatívan hathatnak az ügyfélportfóliókra, azért az aktív vagyonkezelés és a tanácsadás szerepe felértékelődik. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a piaci és geopolitikai környezet különösen nehézzé teszi jelen pillanatban a hosszútávú stratégiai tervezést, ezért az évben akár sokkal sűrűbben kell finomhangolást végezni a portfóliókon mint ezt az elmúlt években megszokhattuk.

Kitérnek a forint árfolyamára is, amely egyre több befektető esetén lesz sokkal fontosabb tényező, ráadásul a mostani helyzetben diverzifikálni vágyó befektetők egy sokáig lélektanilag erős gátat átlépő árfolyammal találják magukat szemben. Ebben a helyzetben csak a kockázatok tudatos mérlegelésével lehetséges a megfelelő súlyok kialakítása, vállalva azt a lehetőséget is, hogy egy ellentétes irányú forgatókönyv teljesülése esetén jelentős nem várt irányú elmozdulás is bekövetkezhet. Ez az a tényező viszont, melynek áralakulása alapvetően kihatással van az eszközosztályok közötti további súlyozásra is. Van olyan szolgáltató, aki szerint a forint gyengülése bizalomvesztéssel jár a hazai intézményrendszerrel szemben.

Mindezeken felül ott a geopolitikai helyzet is: az elhúzódó ukrán konfliktus, a súlyosbodó energiaválság, az ennek nyomán kialakuló, vártnál súlyosabb európai recesszió képe jelentős negatív hatást gyakorolhat mind a portfóliók teljesítményére, mind a beérkező új pénzekre a szektorban.

