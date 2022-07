Van egy milliomosklub Magyarországon, ahova 300 ezres fizetéssel te is bekerülhetsz

Árgyelán Ágnes 2022. július 19. 06:00

Közel 6900 milliárd forintos prémium banki vagyon és 600 ezret megközelítő ügyfélszámla – a gazdasági és geopolitikai kihívásokkal teli első félév ellenére is folytatódik a bővülés a prémium banki szolgáltatók számaiban. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján egyre több magyarból válik prémium banki ügyfél, a „tagsághoz” ráadásul havi szinten már 300 ezres fizetés is elég lehet. A szolgáltatók adatközléséből kiderül, hogy továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de nem sokkal marad le mögötte az Erste.