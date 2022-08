Sokan várták már: napokon belül tényleg elindulnak a nagyon kedvezményes új hitelprogramok

Tudomásul kell vennünk, hogy vége a nullás hitelek korszakának, ennek ellenére a lehető legalacsonyabb árazással lesznek elérhetők már ezen a héten a Széchenyi Kártya Program MAX támogatott hitelei a 15% körüli, lassan már 20%-ot közelítő, változó piaci kamatokkal szemben – nyilatkozta a Portfolio-nak adott interjújában Krisán László, a programot koordináló KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója. Közölte: nagyot fordult a világ néhány hét alatt, ezért egy fix nettó 2%-os kezelési költséggel ezentúl minden hitel- és lízingtermék esetén számolniuk kell a vállalkozásoknak a már meghirdetett, 0,5%-3,5%-os kamatokon felül.

Június 20-án jelentették be, hogy folytatódik a Széchenyi Kártya Program, nem is akárhogy: egyik hiteltermék esetében sem mennek fix 3,5%-os nettó kamatláb fölé a vállalkozói hitel- és lízingtermékek esetében. Mi az oka, hogy még mindig nem érhetőek el az új termékek a bankoknál?

A héten már elérhetők lesznek az új MAX hitelek a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) és a KAVOSZ Zrt. irodáiban, pár napon belül megkezdődhet a kérelmek befogadása. A Széchenyi Kártya Program MAX célja az, hogy versenyképességet erősítő és növekedést támogató kedvezményes finanszírozást biztosítsunk a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

Először is le kellett zárnunk a június végével kifutó GO! programot, és kezelni az utolsó őrült hetek vállalkozói hiteligénylési cunamiját. Másodszor a júniusi bejelentéskor 5,9%-on állt a jegybanki alapkamat, amit 3 hét alatt 185, majd 200, legutóbb pedig 100 bázisponttal mára 10,75%-ra emelt az MNB. Emellett elképesztő változások zajlottak le néhány hét alatt a világgazdaságban is: a Fed és az EKB is egyértelműen a szigorítás útjára lépett. Ennyi változásra reagálni kell, és az elmúlt néhány hét rengeteg számolással, napi egyeztetésekkel telt a kormányzat, a szaktárca, a kereskedelmi bankszektor, a garanciaszervezetek, az MKIK, a VOSZ és köztünk, mint a programot koordináló KAVOSZ között.

Ha ezt csúszásnak veszi valaki, ám legyen, de ebben a szinte felismerhetetlenségig megváltozott környezetben is a kiszámíthatóságot, a megbízhatóságot, a stabilitást és a fix kamatot szerettük volna biztosítani a vállalkozók számára.

Horgony akartunk maradni számukra a vérzivataros időben.

Mi sikerült ebből? A durván megemelkedő kamatkörnyezet ellenére maradnak-e azok a nagyon kedvező kamatfeltételek, amelyeket hat héttel ezelőtt a Portfolio-nak adott interjújában is ismertetett?

A kormány komoly vállalást tett arra, hogy a jelentősen megváltozott kamatkörnyezetben, a majd duplájára emelkedett kamatszintek ellenére az általa korábban vállalt kamatszintek, azaz a 0,5-3,5% maradnak a MAX program indulásakor, továbbá a kormány vállalta a garancia díjtámogatás biztosítását és az eddigi mértékű 0,5%-os kezelési költségtámogatás fenntartását is. A Széchenyi Kártya a koronavírus-járvány előtt kamat- és a garanciadíj támogatott konstrukció volt, a költségekre a támogatás nem terjedt ki, annak megtámogatása kifejezetten a pandémiára reagáló elem volt. Annyi változás mindenképpen lesz, hogy a most induló konstrukcióknál az eddigi mértékű 0,5%-os állami kezelési költségtámogatás megmarad, de az afölötti költségek a továbbiakban a vállalkozások által kerülnek majd megfizetésre, vagyis fix nettó 2%-os kezelési költséggel ezentúl számolni kell, ezzel reagálva a megváltozott banki, pénzpiaci környezetre, a költségek, így például a forrás-, és kockázati költségek növekedésére. Egy új uniós bizottsági rendelet sajnos ezen kívül lejjebb tolta egy adott vállalkozás számára nyújtható támogatások nagyságrendjét. A Garantiqa és az AVHGA által nyújtott hitelgarancia a továbbiakban is jelentősen tompítja a bankok kockázatát, de messze nem az egészét.

Tudomásul kell vennünk, hogy vége a nullás hitelek korszakának, ennek ellenére vállalásunk az, hogy a legalacsonyabb árazással tudjunk támogatott hiteleket nyújtani a 15, sőt lassan a 20%-ot elérő, bizonytalan, változó piaci kamatokkal szemben.

Tehát nagyon komoly munkán vagyunk túl, de napokon belül indulunk és ezért külön köszönet illeti a szakpolitika irányítóit, az MKIK és a VOSZ elnökét, a garancia intézmények és a bankok döntéshozóit.

A Széchenyi Kártya Program MAX termékei Ügyfélkamat (százalék, fix a futamidő végéig) Maximális futamidő (év) Maximális hitelösszeg (millió ft) Széchenyi Folyószámlahitel 3,5 3 250 Széchenyi Energiakártya 1 3 250 Széchenyi Likviditási Hitel 3,5 3 250 Széchenyi Beruházási Hitel 1,5 10 400 Energiahatékonyság-javítást és technológiaváltást segítő többlettámogatott alkonstrukció 0,5 10 400 Széchenyi Lízingkonstrukció 3,5 10 400 Széchenyi Mikrohitel 1 10 50 Forrás: KAVOSZ, Portfolio



Minden hitel- és lízingtermék esetében egy átlátható, fix 2%-os kezelési költséggel találkozhatnak a vállalkozások?

Demján Sándor mindig a tiszta beszédre tanított bennünket. Nálunk soha nem volt és nem is lesz apróbetűs eldugott információ, mi teljesen transzparens módon alkalmazzuk a kamatok, díjak, költségek bemutatását. Mindennek megvan az ára. A pénznek is. És a támogatás óriási segítség, viszont vannak költségek, amelyek rárakódnak a hitelekre. A kezelési költség 2,5%, amelyből 0,5%-ot az állam fizet a vállalkozások helyett, így jön ki a 2,0%.

Csak egy rövid példán bemutatva jelzem, hogy a Széchenyi Beruházási hitel MAX a teljes futamidőre FIX 1,5%-os nettó kamattal számolva, 10 éves 100 millió forintos hitel esetében kamatfizetés ágon a kezelési költséget is beleszámolva együttesen sem éri el a teljes futamidőt tekintve havi átlagban a 170 ezer forintot. Eközben egy bármilyen mai 10 éves beruházási hitel esetében átlagosan 15%-os kamatot nézve ez egy vállalkozásnak a teljes futamidőt tekintve átlagban havi 740 ezer forintjába fájna, és ehhez bankonként változó mértékben további kezelési költséget is számolnia kellene. Ez több mint négyszeres különbség. És ez egyben azt is jelenti, hogy

a jelenlegi kamatok mellett tíz év alatt mintegy 70 millió forintot spórol az ügyfél egy 100 milliós Széchenyi Beruházási Hitel igénybevételével egy piaci konstrukcióhoz képest.

Egyébként a hiteleink számos eleme további kedvező irányba változik a vállalkozások számára: a fix 3,5%-os kamatozású folyószámlahitel felső összeghatára például 100 millióról 250 millió forintra emelkedik, maximális futamideje 1+1 évről 3 évre nő. Az üzletrészvásárlás/generációváltás, hitelkiváltás, ingatlanvásárlás továbbra is jelen van a finanszírozható hitelcélok között. A beruházási hitelek felső összeghatárát a korábban ismertetett EU-támogatási változások miatt 1 milliárd forintról 400 millió forintra kellett csökkentenünk.

Korábbi bejelentésük szerint új termék bevezetésével reagálnak az energiaárak elszállására: a folyószámlahitel részeként bevezetik a Széchenyi Energiakártyát. Kialakultak már ennek a pontos feltételei?

Ez valóban forró téma volt az egyeztetések során, hiszen a lehető legpontosabban kellett meghatározni a jogosultsági feltételeket, reagálva az energiapiacon bekövetkezett háború okozta drasztikus változásokra, és a vállalkozásoknál óhatatlanul bekövetkező ezzel kapcsolatos sokkhatásra, de az sem lehet, hogy csak az energiáról szóljon egy vállalkozás élete. Mindig is célunk volt a túlzott adminisztráció elkerülése, itt is cél, hogy

elkerüljük, hogy villanyszámlákat, csekkeket kelljen gyűjteni a vállalkozóktól, ezért egy ennél egyszerűbb „3x30-as szabályt” állítottunk fel:

azok a vállalkozások jogosultak az Energiakártyára, amelyeknél a költségeken belül legalább 30%-ot ér el a rezsiköltség, emellett a 3,5%-os Széchenyi Kártya MAX folyószámlahitelen belül annak 30%-át teheti ki az évi fix 1,0%-os többlettámogatott kamatozású Széchenyi Energiakártya azzal, hogy annak felső összeghatára 30 millió forint lehet. Az Energiakártya további igénylési feltétele, hogy a vállalkozás idei átlagos havi energiaköltsége legalább a duplája kell, hogy legyen az előző évinek; ezt sajnos nem lesz nehéz elérni.

Szükséges-e lezárt üzleti év a hitelek igénybevételéhez?

Igen, a legtöbb esetben erre szükség van: A folyószámlahitelnél és a likviditási hitelnél 150 millió forintos hitelösszegig, valamint a beruházási hitelnél és a lízingkonstrukciónál elég egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezni. 150 millió forint feletti folyószámlahitel és likviditási hitel esetén pedig fő szabály szerint kettő teljes lezárt üzleti évre van szükség. Kivételt képez majd ezen általános feltétel alól a Széchenyi Mikrohitel MAX, amelyet kezdő vállalkozások is igényelhetnek, ez a konstrukció továbbra is a pénzügyi vállalkozások általi finanszírozásban lesz elérhető, azonban kicsit később indul el. Kisebb változások egyébként csaknem az összes terméknél előfordulnak,

a Széchenyi Benzinkút Kártyát és a Széchenyi Turisztikai Kártyát például beolvasztjuk a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX-ba, kibővítve annak lehetséges hitelcéljait.

Összességében tehát a Széchenyi Kártya Programot megálmodó és útjára indító Demján Sándor szellemiségének megfelelően a megbízhatóságot, a stabilitást és azon felül még a fix kamatot is biztosítjuk ezekben a nagyon nehéz időkben a vállalkozások számára.