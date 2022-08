Történelmi jelentés a szuperbanktól: súlyos ezermilliárdok mozdultak meg egyszerre

Több mint 10 ezer milliárd forintos mérlegfőösszegével a Budapest Bankot magába olvasztó és a Takarékbankot tulajdonába vevő MKB Bank lett Magyarország második legnagyobb hitelintézete 2022 közepére. A különleges, egyszeri és átmeneti hatásoktól hemzsegő második negyedéves jelentés részleteibe és a szuperbank céljaiba a kétlépcsős fúziót lebonyolító Magyar Bankholding illetékes vezetője avatott be minket. A következő időszak árnyékos oldaláról is beszélgettünk: egyértelmű lassulást vár a Magyar Bankholding a hitelfelvevői hajlandóságban, és készülnek arra is, hogy az ügyfeleik egy részénél fizetési problémák lépnek majd fel.

Budapest Bank: beolvadás – Takarékbank: tulajdonlás

Áprilisban két nagy változás is történt a Magyar Bankholding fúziós folyamatában, amely a második negyedévtől fogva alapvetően határozza meg a tőzsdére bevezetett MKB Bank negyedéves tőzsdei beszámolóinak tartalmát:

egyrészt a Budapest Bank beolvadt az MKB Bankba, így a két bank számai most már egy bankénak számítanak,

az MKB Bank lett a Takarékbank többségi tulajdonosa, ami azt jelenti, hogy az MKB Bank konszolidált beszámolójában harmadikként már a Takarékbank számai is megjelennek.

A hétfőn közzétett tőzsdei jelentés történelminek nevezhető abból a szempontból, hogy a teljes Magyar Bankholding csoport eredményét és mérlegét most először tartalmazza. Korábban a tőzsdei beszámolókban az MKB Bank „egyedül szerepelt”, most azonban már a Budapest Bank és a Takarék Csoport számai is maradéktalanul benne vannak - mondta el a Portfolio kérdésére Martzy Antal, a Bankholding pénzügyi vezérigazgató-helyettese. Legutóbbi interjúnk itt olvasható a szakemberrel:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 09. Készül a magyar szuperbank, százmilliárdos döntések a háttérben

Magyarország második legnagyobb bankja

Először láthatják az emberek, mekkora is ez a magyar bankcsoport – fogalmazott a pénzügyi vezető, sorolva:

a bank mérlegfőösszege 10 190 milliárd,

bruttó hitelállománya 4641 milliárd,

betétállománya 6268 milliárd,

saját tőkéje 728 milliárd forint

volt június 30-án, és ezzel a magyar bankszektor második legnagyobb szereplőjévé lépett elő.

Hogy ez mekkora piaci részesedést jelent valójában, annak érzékeltetésére az alábbi piaci részaranyokra vonatkozó adatsor megfelelő lehet, ami már a tárgynegyedév során megvett Sberbank portfoliót is magában foglalja:

a lakossági hitelezésben 17,1 százalékos,

a lakossági betéteknél 15,5 százalékos,

a vállalati hiteleknél 20,4 százalékos,

a vállalati betéteknél 18,7 százalékosa bankcsoport piaci részesedése.

A vállalati üzletágban ez piacvezető pozíciót jelent – hívta fel a figyelmünket a pénzügyi vezető. Eredmény szempontból az első félévben 50 milliárd forintot megközelítő számviteli nyereséget ért el a csoport, az egyszeri tételektől tisztított korrigált adózás utáni eredmény pedig 106,5 milliárd forint volt, ami 41,5 százalék növekedést mutat az előző év ugyanilyen időszaki eredményéhez képest.

Az MKB Bank konszolidált mérlegszámai (mrd Ft) 1H 2021 1H 2022 Változás Mérlegfőösszeg 9 071 10 190 12% Bruttó hitelállomány 4 124 4 641 13% Ügyfélbetétállomány 5 373 6 268 17% Saját tőke 680 728 7% Forrás: MKB Bank, Portfolio

Kihasználták a kamatkörnyezet emelkedését

Ami talán a leginkább meglepő volt számunkra az MKB Bank friss jelentésében, és a korrigált eredmény javulásában a legfontosabb szerepet játszotta, az a nettó kamateredmény 70%-os növekedése 2021 első feléhez képest, ezért természetesen erre is rákérdeztünk Martzy Antalnál. Elmondta: a nettó kamateredmény növekedésében a legkisebb szerepe a hitelkamatok emelkedésének volt, a hitelezési tevékenységnek és a hitelmarzsok tágulása összességében „csak” 30%-os kamateredmény-növekedést indokolt volna. Ennél valamivel nagyobb volt az értékpapírok hozamemelkedésének a szerepe, míg a jegybanki és bankközi likviditáson elért kamatbevételek mintegy 200%-os növekedést mutattak fel. Nem betonozták be magukat hosszú lejáratú, és most a hozamemelkedés idején csak árfolyamveszteséggel eladható kötvényekbe, így most a kamatemelkedést hatása a nagyméretű likvid állományon jelentős eredményjavító tényezőként érvényesül, ugyanakkor ez átmeneti jelenség, így nem vetíthető ki a magas első féléves kamateredmény a következő félévekre.

A magyar bankpiacon likviditásbőségben van. Azok a beruházástámogató programok és kormányzati intézkedések, amelyekkel az állam a járvány mélypontja után próbálták a gazdaságot stimulálni, jelentős pénzmennyiséget jelentettek a gazdaságnak, és a bankoknak választaniuk kellett, miként használják fel az így náluk lecsapódó likviditási többletet. Alapvetően olyan befektetésekbe tették, amelyek már rövid távon képesek követni a hozamemelkedés pozitív hatását. A Magyar Bankholdingnál a teljes eszközállomány nagyjából 45 százaléka került ügyfélhitel formájában kihelyezésre, és 30 százalékot fektettek be értékpapírokba, a hitel/betét arányuk egészségesnek mondható, 74 százalékos, ami a szektorban nem számít kiugró értéknek.

Kiugró egyszeri tételek az első félévben

Az MKB féléves tőzsdei jelentéséhez kapcsolódó befektetői prezentáció azt is bemutatja, hogy a bankcsoport egyszeri hatásoktól mentes, korrigált eredménye, tehát a tényleges eredménytermelő képesség hogyan alakult a számviteli eredménnyel szemben. A bankszektorban jellemzően az alábbi egyszeri tételek kerültek elő az utóbbi két negyedévben:

a kormány 250 milliárd forintos extraprofit adót vetett ki a bankszektorra, amelynek teljes éves összegét a bankok jellemzően már a második negyedévben elszámolták,

az Országos Betétbiztosítási Alapba 73,5 milliárd forintot kellett befizetnie tavasszal a szektornak a Sberbank végelszámolása miatt,

a hozamkörnyezet emelkedése miatt az IFRS-szabályok szerint számos kamattámogatott hitelen (a legnagyobb összegben a babaváró hiteleken) negatív átértékelődést kellett elszámolniuk a bankoknak,

a kamatstop költsége a jelenlegi BUBOR-szintek mellett évesítve már bőven 100 milliárd forint felett van a bankok számára.

Az MKB 106,5 milliárd forintos, egyszeri tételektől megtisztított adózás utáni eredménye és a csaknem 50 milliárd forintos számviteli adózott eredmény között ugyanígy sok egyszeri vagy átmeneti tétel található.

Martzy Antal ismertette: extraprofit adóként ők összesen 36,3 milliárd forintot fizetnek be idén a költségvetésbe, és ez az adóteher a jövő év során is a bankokkal marad. Az OBA-befizetés az ő esetükben szintén nagy összeg volt, ugyanakkor ezt a könyvvizsgálókkal konzultálva úgy vették figyelembe, hogy a bankrendszer a Sberbank végelszámolójától, a PSFN-től a végelszámolás során a térülésből visszakapja. Ami a negatív átértékelődést illeti, 360 milliárd forint a Magyar Bankholding érintett állománya, amire jelentős átértékelődést kellett elszámolniuk, ugyanakkor a likviditásgazdálkodásban erre fedezeti pozíciót építettek. A konstrukción keletkezett veszteség döntő részét a bankszektor lefedezte, ennek többletköltsége szintén a bankokra hárult. Szintén jelentősek voltak az integrációs folyamat egyszeri költségei, amelyet szigorú költséggazdálkodással igyekeztek ellensúlyozni.

Az MKB Bank konszolidált eredményszámai (mrd Ft) 1H 2021 1H 2022 Változás Nettó kamateredmény (korrigált) 96 351 172 363 79% Nettó jutalékeredmény (korrigált) 33 346 38 386 15% Nettó egyéb eredmény (korrigált) 39 891 4 342 -89% Működési költség (korrigált) -84 974 -94 373 11% Kockázati költség (korrigált) 777 734 Adózás előtti eredmény (korrigált) 83 421 116 040 39% Adózott eredmény (beolvadókkal korrigált) 55 611 49 765 -11% Forrás: MKB Bank, Portfolio

Eseménydús negyedévek jönnek

Az első félév számain még egyik banknál sem látszódtak a lassulás jelei a hitelezésben, a megtakarítások azonban már stagnálásba váltottak át, a gazdasági kilátások romlásáról is kérdeztük tehát Martzy Antalt. Egyértelmű lassulást vár a Magyar Bankholding a hitelfelvevői hajlandóságban, egyrészt azért, mert a vállalatok átgondolják beruházási terveiket, és elhalasztják hitelfelvételi döntéseiket. A lakosság esetében az infláció, az élelmiszerárak és az energiaárak emelkedése miatt a megtakarítások már elkezdtek stagnálni, a lakáshitel-kereslet elkezdett csökkenni. A pozitív fordulat jelei csak valamikor 2023 első felében tűnhetnek fel először a szakértői várakozások szerint.

A Magyar Bankholdingnál készülnek arra is, hogy az ügyfeleik egy részénél lehetnek fizetési problémák. Ilyenkor mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az ügyféllel. Látható, hogy a megszokott kockázati szint elkezd emelkedni, a bankoknak erre tartalékokat kell képezniük. A mostani időszakot Martzy Antal szerint arra kell felhasználni, hogy a bankszektor megfelelő tartalékokat képezzen a banki jövedelmezőség hosszabb távústabilitásának megőrzése érdekében is. A megfelelő céltartalékok, értékvesztések mindig a jövőbeni kilátások függvénye kell, hogy legyen, ne pedig kizárólag egy-egy negyedév ad hoc döntéséhez kapcsolódjanak.

A pénzügyi vezető nem gondolja, hogy a bankszektor emiatt veszteségbe csúszna , a Magyar Bankholding üzleti eredménytermelő képességét például a következő fél évben is töretlennek látja. Jósolni azonban nincs értelme, hiszen a megképzett tartalékok szintje az értékvesztési és kockázatelőrejelzési modellezés végterméke kell, hogy legyen. „Itt most nem az a kérdés, hogyhogy mekkora nagyságot érhet majd el az év végén a bankszektor eredménye, hanem hogy a fenntartható jövőbeni gazdálkodás és a befektetői bizalom érdekében megfelelő tartalékszintet a bankok megképezzék” – fogalmazott.

A Magyar Bankholding egyelőre nem tett közzé nyilvános számszerű menedzsmentcélokat, egyedül a 15%-os hosszú távú tőkearányos megtérülést (ROE), ez egy világos vállalás, mindent magába foglal – említette Martzy Antal.

Az új márkanév megjelenése azonban már az idei évben várható, az új digitális koncepcióba illő fejlesztések is folyamatosak, a jövő évi Takarékbank-fúzió előkészítése pedig már egy feszes menetrend szerint gőzerővel folyik, eseménydús hónapoknak néz tehát elébe a Magyar Bankholding.