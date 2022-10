Eltűnik a boltokból a fizetés, a bitcoin nem étterembe, a készpénz szökőkútba való

Portfolio Future of Finance 2022 Gauder Milán előadóként vesz részt október 18-ai Future of Finance konferenciánkon. Regisztráció itt!

Nemrégiben távoztál a Mastercardtól, ahol magas pozícióban hosszú évekig dolgoztál. Megvan már, hogy mihez kezdesz? Maradsz a szektorban, vagy valami teljesen új területre készülsz?

Azzal az elhatározással léptem ki, hogy ne ugorjak át egyből egy másik cégbe magas pozícióba, az angolszász országokban ezt sabbatical-nak, vagy gap yearnek nevezik, amikor valaki egy hosszabb ideig tartó szabadságra megy, hogy non-profit dolgokkal foglalkozzon. Főleg társadalmi projektekkel, művészeti, oktatási, felzárkóztatási feladatokkal foglalkozom, globális NGO-kal dolgozom együtt és magyar alapítványoknak segítek, ha tudok. Az Átrium Színházban alapító vagyok, a színházi világban is mindig akadnak aktuális kihívások, illetve a Van Helyed nevű alapítványnak segítek be, amely Ózd környéki romagyerekek oktatását támogatja. Emellett van egy kis vendégházunk Marakeshben, Marokkóban, ahova alkotókat, művészeket, civil szervezeteket hívunk meg inspirálódásra, alkotómunkára, a maradék időben pedig kiadjuk a szobákat.

Néhány éve úgy tűnhetett, hogy az azonnali fizetési rendszerek és más elektronikus fizetési formák komoly fenyegetést jelenthetnek a kártyatársaságok bizniszére, szerinted hosszú távon életképesek-e a kártyatársaságok?

Pár évente kimondjuk a kártyatársaságok halálát, aztán valahogy mégis mindig túlélik. Először, 2005-10 környékén a távközlési cégek fenyegették a bankokat és a kártyatársaságokat azzal, hogy a fizetési piacot elhódítják, de jobb dolguk akadt, az Apple-lel történő versenyre koncentráltak. Ezt követően az Apple és a big tech cégek jelentkeztek be a fizetési piacért, de mégis inkább becsatlakoztak a rendszerbe, a bankkártyákat integrálták a telefonokba. Ezt követően a fintechek, startupok léptek elő hasonló tervekkel. Többen megkérdezték tőlem akkoriban, a Revolut nagy fenyegetést jelent a Mastercardnak? A válasz az, hogy nem, hiszen a Revolut Mastercard kártyákat bocsájt ki. Utána jött a blockchain, mint ami kiváltja, felülírja a kártyatársaságokat, majd megjelentek az azonnali átutalási rendszerek is. A kártyapiac ehhez képest Magyarországon 20 százalék feletti növekedést mutat éves szinten már vagy 20 éve, és globális szinten ennél kicsit lassabb, de kétszámjegyű növekedést láthattunk.

Egyik próbálkozás sem rázta meg alapjaiban a kártyatársaságokat, hanem versenyre és innovációra sarkallták a fizetési iparágat.

Milyen válaszok születtek ezekre a folyamatosan felmerülő új kihívásokra?

A kártyatársaságok az új külső versenytársak megjelenésére sok esetben úgy reagáltak, hogy beléptek az új piacra, belemártották a lábujjukat, hogy megismerkedjenek vele. Légy közel a partnereidhez, de még közelebb a versenytársaidhoz alapon. A Mastercard ezt az utat választotta, amikor felvásárolta a Vocalinket, amely a technológiai szolgáltatója a brit azonnali átutalási rendszernek, vagy éppen a Nets-et, ami aztán a magyar Azonnali Fizetési Rendszer szoftverét is szállította. A Mastercardnak a világon a második legtöbb szabadalma van blockchain területen, rengeteget kutatják, hogy a blockchainnek hol lehet a helye a mindennapjainkban. Az már látszik, hogy nincs sok értelme egy étteremben bitcoinnal vagy ethereummal fizetni, mert ennél hatékonyabb módszereket is kitaláltak már erre. Nem hiszem, hogy a kártyatársaságoknak meg vannak számlálva az órái, de folyamatosan innoválniuk és fejlődniük kell, hogy ezekkel a kihívásokkal megküzdjenek.

Mit gondolsz a magyar Azonnali Fizetési Rendszer jövőjéről?

Nekem nagy szomorúság, hogy az AFR-re épülő fizetési megoldások nem jutottak el valódi ügyféltömegekig.

Két és fél éve létezik ez a rendszer, ami szupergyors: olyan, mintha TGV vonatsíneket lefektetettek volna, de nincsenek hozzá állomások és vonatok, csak egy szupersztárda, ami fel van építve.

Az, hogy van egy alaptermékünk, önmagában nem elég, fontos, hogy legyen mögötte üzleti modell. Meg kell találni, hogy ki lesz az, akinek érdekében áll reklámozni a terméket, aki befektet a termékbe, és aki megoldja a disztribúcióját.

Nem elveszett ügyről van szó, mert például Thaiföldön 43 millió ember használja az instant fizetési rendszert a PromptPayt, Brazíliában 100 millióan regisztráltak a helyi rendszerbe a PIX-be, nem beszélve az afrikai országokról, ahol 10 éve létezik, és alapvetően P2P (személyek közötti) fizetési helyzetekben használják, mint pl az m-PESA Kenyában. A svédeknél a Swish, a dánoknál a MobilePay rendszerét használják P2P fizetésekre, az Egyesült Államokban pedig a Square Cash és a PayPal fizetési megoldást. Ezeket a megoldásokat mint a helyi lakosság túlnyomó többsége használja, napi szinten. Ezeknél a megtérülés nem a tranzakcióknál keresendő, hanem azért éri meg nekik a szolgáltatást nyújtani, mert így a pénz benne van a rendszerben, és az ő ökoszisztémájukban fogják elkölteni azt. Minden országban létezik egy erős brand, egy üzleti modell, hogy miért éri meg nekik működtetni a rendszert, a fenti példánál maradva a jó vonatok, szép állomásépületek és elszámolás és érdekeltségi rendszerek, hogy ez működjön is. A fejlődő világ országaiban az is sokat segített, hogy a fizetési megoldás nagy ugrást jelentett a korábbi lehetőségekhez képest.

Gauder Milán Fotó: Stiller Ákos

Magyarországon a tranzakciós illeték az elektronikus pénzforgalmat évente 220-230 milliárd forinttal drágítja meg, szerinted ez visszafogja-e az innovációkat, és ha igen, milyen mértékben jelent ez gondot? Külföldön találkoztál-e a hasonló adónemmel?

Ez egy költői kérdés, nem kell globális pénzügyi szakértőnek lenni, hogy erre tudjuk a választ. A tranzakciós illeték egy hungarikum, az elektronikus fizetést ilyen mértékben hosszú távon adóztatni nem szokás, inkább fordítva. De ezt leszámítva is nehéz nagy nyereségre szert tenni ebben a bizniszben, a MobilePay például veszteséges, és a Square Cash tranzakciókból sincs nagy bevétel. A UX a kulcsa mindennek, amikor bejött az SMS-es parkolás 20 éve Magyarországra, simán kifizették az emberek a magas tranzakciós kényelmi díjat a pénzbedobós automatákhoz képest. Mert tényleg kényelmes volt. Most kérdéses, hogy egy P2P átutalásért kifizetnének-e 80-100 forintot ha nem kell bepötyögni a 28 karakter hosszú IBAN számodat, amit úgysem tud senki fejből, hanem telefonszámra is utalhatok.

Legutóbb, amikor a mostanihoz hasonlóan válság felé sodródott a világ, egyfajta válaszképpen jelent meg az eredetileg bankfüggetlenként meghirdetett bitcoin a világon. Mire számítasz, most is lesz-e valamilyen forradalmi változás vagy technológia, ami nagy hatással lesz a payment piacra?

A jelen válságnak alapvetően két hatása van, egyrészt az infláció miatt a hitelkártya és BNPL-termékek szerepe felerősödik, az időfaktor sokkal fontosabbá válik. Több piacon, például Brazíliában és Törökországban a virágzó hitelkártya piac hiperinflációs időszakban fejlődött ki, hiszen a vásárlóknak nagyon fontossá vált, hogy negyven nappal később fizessék ki a bevásárlásukat, mert akkor spórolnak vele 5 százalékot. Magyarországon is 40 százalék az élelmiszer inflációja, tehát jobban megéri hitelkártyával fizetni a boltokban és csak egy hónap múlva kifizetni.

Az alap fizetési termékekben önmagában nagy változást nem hoz egy válság, viszont közvetetten mégis hatással lesz a piacra, hiszen az olcsó, könnyen megszerezhető pénz eltűnik.

Az elmúlt 10 évben a pénzbőség iszonyatos mennyiségű startupot, fintechet generált, ami létrehozott teljesen új szektorokat úgy, hogy nem volt fontos a nyereségesség. A Revolut, a Klarna és rengeteg cég, amelyek az elmúlt időszak sztárjai voltak, veszteségesen működnek, és akkor még nem is beszéltünk azokról, akik elhullottak a pénzbőség ideje alatt is és nem nőttek fel a fenti nagy nevek szintjére. Ezek a szereplők innováltak, és a fizetési piac szereplőit, a bankokat is keményebb munkára sarkallták, a tradicionális bankoknak is meg kellett újulniuk.

Ha eltűnik az olcsó pénz, sokkal kevesebb kísérlet lesz a piacon, ami lassítani fogja az innovációt.

Mit gondolsz a digitális jegybankpénzekről, szerinted a jegybankok mennyire fognak belenyúlni a jelenlegi üzleti piaci viszonyokba vele?

Miért váltana bárki, amikor van egy jól működő fizetési rendszer? Ha valaki megszokta, hogy gyorsan, biztonságosan, egy pittyentéssel fizethet a mobiljával, kártyájával, akkor mi oka volna erre? Azért, mert ingyenes? Nincs ingyen ebéd, valakinek ki kell fizetnie a kiberbiztonsági, a termékfejlesztési, a UX fejlesztési költségeket.

Nincs olyan, hogy valami mindenkinek ingyenes és mindenki használja, ez legfeljebb a kommunizmusban létezik. Abszurdum, hogy a jegybankok átvennék a kereskedelmi bankok szerepét.

Ellenben annak látom értelmét, hogy a pénzforgalom követhetővé válna, azaz láthatóvá válna, hogy egy forint vagy euró mikor kihez vándorolt.

Szerinted melyek azok a szegmensek, fizetési helyzetek, ahol a készpénz rövid távon eltűnik, és melyek azok, ahol még sokáig használjuk majd?

Én elég radikális vagyok ebben, azt gondolom, hogy ahol a készpénznek ma értelme van, az az érmék szökőkutakba dobálása, mert erre a bankkártya nem jó, és az adakozás a hajléktalanoknak. Igaz, utóbbit számos országban, például Londonban már kártyával is megtehetjük. Emellett a készpénz még a gyerekek zsebpénze esetében tölt be fontos szerepet, mert 10 éveseknek hol lehet, hol nem lehet bankkártyát vagy társkártyát adni, ez egy megoldandó jogi szabályozási probléma. Szerintem a készpénz teljes eltűnésének negatív következményei orvosolható problémák lennének, a társadalomnak és a környezetünknek jobb lenne, ha nem vasdarabokat hordozgatnánk a zsebünkben.

Az is elég nagy abszurdum, hogy az Egyesült Királyságban a teljes készpénzállományt le kell cserélni, mert meghalt a királynő. Hát nem az?

Gauder Milán Fotó: Stiller Ákos

Európában milyen innovációkat látsz, amelyek itthon is elterjedhetnek majd? Melyek szerinted a legfontosabb fizetési piaci trendek, amelyek begyűrűznek majd Magyarországra?

A blockchain és a digital identity revolúciós változásokat hozhatnak, ez a következő 5-10 év távlatában jelentősen átírhatja az életünket, ami alapvetően a pénzügyi azonosítási folyamatokban lesz tetten érhető. A fizetésben kétszintű a verseny, egyrészt a különböző fizetési hálózatok vagy csatornák versenyeznek, tehát például az instant átutalási rendszerek a kártyás rendszerekkel, a blockchani, open banking, ezek mind mint a vasúti sín, az autópálya és a légiközlekedés, minddel el lehet jutni egyik városból a másikba. Egy másik szint az applikációk versenye, küzdelme egymással, melyek a UX-et biztosítják. Mint a légitársaságok ugyanazon a légtéren, a különböző autómárkák egyazon autópályán.

Emellett zajlik egy átrendeződés is: a bolti fizetés eddig nagyon hardware centrikus volt a POS-terminálokkal, kasszarendszerekkel, ugyanakkor az online fizetések egyre inkább betörnek a fizikai terekbe, és a fizetések gyakorlatilag láthatatlanná válnak. Erre jó példa, ahogy az Uber megoldotta, hogy amikor beülünk egy taxiba, már abban a pillanatban tudják rólunk, hogy kik vagyunk, hova megyünk, és az, hogy az utazás végén fizetünk, csak egy szinte észrevehetetlen, mellékes része a szolgáltatásnak. Az Amazon készpénzmentes boltjai is így működnek, a belépéskor megtörténik a check-in, a fizetés pedig a háttérben zajlik, amikor kisétálunk a boltból. A Starbucks előrendelés vagy Magyarországon a Kende Gastro boltjai. Úgy látom, ezek lesznek a következő pár évet meghatározó trendek, vagyis, hogy a boltokból egyre inkább eltűnnek a kasszák, az étteremben a pincérek már csak az ételt hozzák ki, de nem értük integetünk, hogy fizetni szeretnénk, hanem azt a saját telefonunkon oldjuk meg, a hotelben nem lesz már check-in, hanem odasétálunk a szobánkhoz és telefonnal kinyitjuk és távozáskor egy mosollyal jóváhagyjuk a fizetést.

Vagyis az ami évszázadokig uralta a kiskereskedelmet, hogy először vásárolunk és a végén sorban állunk vagy várunk egy kasszánál, hogy fizessünk, na ez felszívódik a felhőbe.

Címlapkép: Stiller Ákos