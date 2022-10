Csődök és fizetésképtelenné váló vevők: sötét felhők gyülekeznek Magyarország felett

Az alapanyagárak és energiaköltségek drasztikus emelkedése, a fogyasztás visszaesése és a mindezekből adódó európai recesszió várhatóan jelentősen megemeli a vállalati fizetésképtelenségek számát. Miközben a nyitva szállítás kockázata érdemben növekszik, a vevők a megnövekedett finanszírozási igényüket megpróbálják átterhelni a szállítókra, hiszen a banki források költsége egyre magasabb. Ezen két ellentétes folyamat komoly kihívás elé állítja a credit management szakmát. Mennyire felkészültek a szakemberek? Milyen külső kockázatkezelési eszközök állnak rendelkezésre? Mi lehet a nyerő stratégia a ránk váró időszakban? Erről volt szó Future of Finance konferenciánk IV./C. szekciójában.

Első előadónk, Gondos Gábor (Diageo Business Services, Head of Sell to Cash Europe) elmondta, hogy pénzügyi szempontból viharos időkre számíthatunk, „ám a pandémiás időszakból tanultunk már annyit, hogy könnyebben vészeljük át ezt az időszakot” - mondta. A számos világhírű alkoholos italmárkákat előállító és disztributáló Diageo centralizált struktúrában működik Európában, a credit management tevékenység része a hazai csapat életének. Budapest egy fő lokáció, de több kisebb iroda is együttműködik a magyar csapattal. 12-13 ezer vevő van a Diageo portfóliójában Európa-szerte, ez egy B2B üzlet, azaz társaságokkal állnak kapcsoltban. Két fő értékesítési csatornájuk létezik, az off trade, azaz bolti vevők, az on trade pedig a hotelek, bárok, ahol helyben történik a fogyasztás. Utóbbi a csatornát a pandémia nagyon „hazavágta, ez egy késélen táncoló” szituáció volt. Utóbbi 40-45%-át teszi ki a portfóliónak, tehát nagy hatással volt a cégre. Akciótervet hoztak létre, értékelték a vevőket, riportokat és monitoring vezettek be, a folyamatokat újratervezték. A vevőportfólióhoz kockázati besorolásokat rendeltek, megnézték, hogy a jövőbeni üzletmenet szempontjából mennyire volt fontos az adott vevő. Egy BI elemző eszközzel aggregált, vizualizált adatokhoz fértek hozzá, ami sokat segített. A vevők egy része normális szituációban volt, míg egy másik része rendkívüli helyzetbe került, a két portfóliót külön kellett kezelni credit management szempontból.

Vanek Balázs (Atradius, országigazgató) előadásában bemutatta, a fizetésképtelenségi mutatók tekintetében 2019-hez képest 2022-ben hol jártak az egyes országokban. Az Egyesült Államokban, Dél-Koreában, Hollandiában a 2019-es felszámolási szintek felénél járnak 2022-ben, pénzbőségben fürdenek. A lista másik végén Törökország van 150 százalék feletti értékkel, az ő problémáik régen kezdődtek, Spanyolország, Nagy-Britannia, Svájc szintén bőven a 2019-es szint felett járnak. 2022-23-ra nem várható világvége a fizetésképtelenségek tekintetében, sokan zombivállalatokká alakultak, azaz a covid alatt kiosztott mentőcsomagokkal túléltek, de ezek felszívódásával csődbe mehetnek. Az Astradius hitelbiztosítónál emiatt nagyobb cégek csődjétől is tartanak. Németország recesszió elé néz, ami rossz hír a magyar autóipari beszállítóknak, magas az építőipari és az autóipari fizetésképtelenségi kockázat. Óriási a bizonytalanság a piacon, sok az új érdeklődő a hitelbiztosítások iránt.

Bujdosó Tünde (Allianz-Trade, kockázatkezelési vezető) előadásában kiemelte, a fizetésképtelenségi eljárások száma Magyarországon a 2021-es 5115-ről 2022-re 5200-ra nőhet, ám ez még nem jelent lényeges nagy növekedést. Azonban 2023-ra a fizetésképtelenségi eljárások száma a várakozások szerint már 6440-re nőhet, a fogyasztás visszaeshet, a jegybanki alapkamat két számjegyű marad, a GDP-növekedés nullához közeli szintre esik, az inflációs ráta 14 százalék körül alakul. A szenzitív szektorok közé tartozik az építőipar, a fémipar, az energiaipar, vegyipar, a feldolgozóipar egyes területei. Az építőipari cégek aránya a fizetésképtelenné vált vállalatok számának 25 százalékára rúg, az elhibázott készletgazdálkodás könnyen visszaüthet, a volatilis anyagárak nagyobb kockázatokat is jelentenek.

Csorbai Hajnalka (Opten, stratégiai igazgató) előadásában kifejtette, hogy Magyarország ez nagyon jó időszakban volt, és ebből egy „érdekes” időszakba érkezünk, az újratervezés újratervezését kell megtennünk minden nap – mondta. Volatilis a gazdasági környezet, a nemzetközi színtéren is elszabadult az infláció, az energiaárak elszálltak, a geopolitikai helyzet feszült. Magyarországon 4000 ukrán 700 orosz érdekeltségű cég működik, a háború kirobbanása óta egyetlen új orosz vagy ukrán tulajdonú céget sem alapítottak itt. Ezek a cégek 200 milliárd forintot meghaladó árbevételt realizáltak az utolsó elérhető pénzügyi adatok alapján. A felszámolási és cégmegszűnési adatokat tekintve az látszik, kényszertörlésekből már most 1,5 -szer több van, a trend miatt komoly növekedésre számíthatunk. Egy hónap alatt majdnem annyi cég került felszámolás alá, ahány tavaly egy negyedév alatt. Csorba Hajnalka szerint több csőd felszámolás és kényszertörlés lesz, akár kétszer annyi felszámolás is lehet, mint tavaly volt, egyszerre sok frontból kerültek nyomás alá a cégek, ezt nem mindenki fogja túlélni.

