Heteken belül jöhet a kormány digitális pénzügyi javaslatcsomagja

Portfolio 2022. október 19. 12:38

A GFM egy digitalizációs munkacsoportot hozott létre, amelyben benne van a tágan értelmezett pénzügyi szektor résztvevői mellett a szabályozói oldal is. Túri Anikó, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára elárulta, hogy a szintetizálták a munkacsoportból érkezett javaslatokat, és várhatóan a javaslatcsomagot az országgyűlés őszi időszakában be is fogják nyújtani. A legtöbb javaslat a pénzügyi digitális ügyintézést, a digitalizációt támogatja, rossz gyakorlatokat számolna fel, és megteremtheti a cash-back szolgáltatás elterjedésének lehetőségét i.