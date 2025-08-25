Több mint öt éve nem láttunk ilyet, és tovább halmozza a rekordot az MNB

Nem most nyúl a kamathoz az MNB
Úgy tűnhet, mintha több éve változatlanul 6,5%-on állna a magyar alapkamat, pedig még egy éve sincs, hogy utoljára változott az irányadó ráta. Tavaly szeptemberben 6,75%-ról csökkentett a Monetáris Tanács, és talán a döntéshozók sem gondolták, hogy ilyen sokáig kitart a jelenlegi kondíció.
Ha az elmúlt öt évet nézzük, akkor a mostani a leghosszabb eseménytelen időszak a magyar irányadó kamat történetében, utoljára 2020 nyarán zárult le egy több mint négyéves korszak, amikor 0,9% volt a kamatszint. Azóta egyszer kilenc, egyszer pedig hét hónapig tartott ki az aktuális irányadó kamat, azokat leszámítva rövid periódusok voltak.
Vagyis
több mint öt éve nem láttunk olyat, hogy zsinórban 11 hónapig változatlan legyen a kamat.
Márpedig most komoly meglepetés lenne, ha változtatna az MNB, hiszen a Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül a 6,5%-os szint fennmaradására számítanak.
|Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról
|név
|intézmény
|2025. aug.
|2025. dec.
|2026. dec.
|Árokszállási Z. – Balog-Béki M.
|MBH Bank
|6,50
|6,50
|6,00
|Jobbágy Sándor
|Concorde
|6,50
|6,00
|5,25
|Kiss Péter
|Amundi Alapkezelő
|6,50
|6,00
|5,00
|Koncz Péter
|Századvég Konjunktúrakutató Zrt.
|6,50
|6,50
|5,50
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|6,50
|6,50
|6,00
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|6,50
|6,50
|6,25
|Trippon Mariann
|CIB Bank
|6,50
|6,25
|5,25
|Varga Zoltán
|Equilor
|6,50
|6,25
|5,25
|konszenzus (medián)
|6,50
|6,38
|5,38
|Forrás: Portfolio
Pozitívumként értékelendő, hogy az infláció csökkent júliusban, ráadásul a strukturális folyamatokat jobban jelző maginfláció ismételten alacsonyabb volt teljes fogyasztói kosár inflációjánál – kommentálta az elmúlt egy hónap fejleményeit Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője. Ugyanakkor az infláció csökkenése elmaradt a várakozásoktól és részben bázishatásoknak volt köszönhető – teszi hozzá.
A hazai infláció tűnik annak a faktornak, ami miatt az MNB továbbra sem csökkentheti a kamatszintet idehaza, miközben nemzetközi szinten a kamatok inkább csökkenni látszanak – értenek egyet a fentiekkel az MBH Bank elemzői is.
A nagyobb probléma a jövőben várható inflációval van. A mostani infláció is csak az árrésstopok és kormányzati megállapodások miatt van a „nem kifejezetten alacsony, de elmegy” kategóriában, ezek nélkül az infláció a mostaninál nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb lenne – emeli ki Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza.
Összességében ezúttal sem várunk kamatvágást, az MNB továbbra is az óvatos és türelmes hozzáállás fontosságát hangsúlyozhatja. A jegybanki kommunikáció esetleges változására a következő, szeptember 23-i ülésen lehet esély, amikor közzéteszik a friss makrogazdasági előrejelzéseket is – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.
Mikor léphet a jegybank?
A következő hónapokban továbbra is a 4 és az 5 százalék közötti sávban mozoghat az infláció, ami a jelenlegi jegybanki kommunikáció alapján azt jelenti, hogy
valószínűleg nem lesz kamatvágás az év folyamán
- véli Koncz Péter. A Századvég Konjunktúrakutató szakembere szerint 2026 első hónapjaiban lehet csak tér a lazításra az infláció 4% alá süllyedésével.
Az infláció mellett az orosz-ukrán háború alakulása határozza meg az MNB mozgásterét: a következő hónapokban egy esetleges békekötés vagy tűzszünet és ehhez kapcsolódóan a forint, illetve a dezinflációs folyamatok erősödése teret nyithatna egy korábbi kamatcsökkentésre – teszi hozzá Koncz.
A negyedik negyedévig nem várunk változást az alapkamatban, az inflációs folyamatok egyelőre indokolják az óvatos monetáris politikát. Az év végén, pozitív külső és belső folyamatok eredményeképpen várakozásaink szerint újra tér nyílhat a kamatvágások óvatos folytatására – hangsúlyozta Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.
Az MBH Bank szerint jövőre is legfeljebb az év közepe táján nyílhat tér a kamatcsökkentésre, vagyis ők még inkább elhúzódó folyamatra számítanak. Szerintük addigra talán sikerül a lakosság inflációs érzékelését és várakozásait is csökkenteni, valamint a fő inflációs mutató is visszakerülhet a célsávba.
Ugyanakkor, ha a régióban és a fejlett gazdaságokban beigazolódnak a most látható kamatcsökkentési kilátások, akkor a kamatfelárunk növekedésével egyre nagyobb tere nyílik majd az MNB-nek arra, hogy elkezdje a kamatcsökkentési ciklust anélkül, hogy az infláció és a forint árfolyama látná ennek kárát. Ami ebben komoly bizonytalanságot jelent, az az árrésstopok kivezetésének az időzítése, ami jövőre is relatíve magasan tarthatja az inflációt – teszik hozzá az MBH szakértői.
A jövő év átlagában is 4% feletti pénzromlási ütemet várunk, ami önmagában korlátozza a lehetséges kamatcsökkentések mértékét. A jövő évi inflációs kilátások tekintetében egyértelműen felfele mutató kockázatot jelent a választások előtti fiskális intézkedések kereslet erősítő hatása, illetve az árrésstopok esetleges kivezetése – vélekedik Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.
Az év végére a jelenlegi kamatok fennmaradására számítunk, bár a rossz növekedési számok miatt egyre nagyobb lesz a nyomás a jegybankon a kamatok csökkentésére. Kérdés, hogy ennek ellen tudnak-e állni – hangsúlyozta Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
Címlapkép forrása: Portfolio
Hatalmas tűz volt Budapesten - Sikerült megfékezni a lángokat
Több tűzoltó szervezet is kivonult a helyszínre.
Elmagyarázta Szergej Lavrov, miért viselt Szovjetuniót dicsőítő pulóvert a Trump-Putyin csúcson
Jól látható volt az SZSZSZR felirat.
Drasztikus változás jön Németországban: a szociális ellátórendszer alapvető átalakítására készülnek
Változnak az idők Európa legerősebb országában.
Azt gyakorolja a kínai hadsereg, hogy tudják kilőni az amerikaiak legendás HIMARS-rendszerét
Még a fegyver élethű mását is megépítették.
Hatalmas sikert jelentett az ukrán főparancsnok: masszív ellentámadás volt Donyeckben
Három falu visszafoglalását jelentették.
Úgy néz ki, nem lesz gyors béke Ukrajnában: már az amerikaiak is fél évről beszélnek
"Remélhetőleg nem lesz ennél több idő."
Meghátrál Irán: nagyon jelentősen visszafognák az atomprogramot
Nagyon el akarják kerülni az újabb háborút.
Így nézne ki Amerika új aranykora? – Donald Trump ezzel biztosítaná be a helyét a történelemkönyvekben
Több értelemben is beköszöntött az aranykor.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?