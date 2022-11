Duplájára nőhet az európai gázár júliusban

A Goldman Sachs előrejelzése szerint az európai földgázárak a következő hónapokban mintegy 30 százalékkal csökkenhetnek a rövid távú ellátási bizonytalanságok sikeres áthidalása miatt, középtávon azonban elsősorban a szűkösen elérhető LNG-kapacitásoknak köszönhetően ismét az egekbe szökhet a jegyzés, a megawatt-óránkénti 250 eurós szint is elképzelhető az elemzők szerint.

Javuló rövid távú kilátások

Több okot is fel lehet sorolni a gázárak mostanában látott esése mögött, például az európai gáztárolók már közel maximális telítettségben vannak, így az idei télen már biztosított lehet a kontinens ellátása, a november 1-re uniós szinten előírt legalább 80%-os tárolói töltöttségi szinten már bőven túl van a közösség, az AGSI adatai szerint már csaknem 93%-on jár az EU és ahogy látjuk:

NEM KEZDETT EL OKTÓBER ELEJÉTŐL LEFELÉ GÖRBÜLNI A TÖLTÖTTSÉGI GRAFIKON, HANEM RENDÜLETLENÜL EMELKEDIK.

Ez a magas árak mellett nyomott ipari és szolgáltató szektori felhasználással, a kényszerű spórolással és a sok országban még mindig gőzerővel folytatódó betárolással egyaránt összefügg.

Emellett az eddigi viszonylag enyhe ősz mellett a vártnál kedvezőbben alakulhat a téli időszak időjárása is a kontinens számára, ez pedig segíthet abban, hogy a takarékosság könnyebben megvalósulhasson. Ezeken felül Európának sikerült új forrásokból biztosítani a gázellátás egy részét, többek között ez volt az oka annak is, hogy az Északi Áramlat vezetékeket ért támadások nem tudták felhajtani az árakat.

A határidős TTF gázkontraktus ára a fenti okoknak köszönhetően az elmúlt hetekben meredek esésen ment keresztül, azon a szinten is járt a jegyzés (illetve körülbelül innen is fordult vissza), ahonnan június közepén elindult az árugrás amiatt, hogy az oroszok még durvábban korlátozni kezdték az Északi Áramlat 1-en keresztül a Németországba küldött gáz mennyiségét. Rövid távon tehát több ok is lehet az optimizmusra, a Goldman Sachs nemrég kiadott elemzése alapján a szakértők akár a 85 eurós megawatt-óránkénti európai gázárat is elképzelhetőnek tartanák az elkövetkező hónapokban és a 2023-as első negyedévben,

ez a mostani szinthez képest 30 százalékos esést jelentene.

Forrás: tradingeconomics.com

Növekvő bizonytalanságok középtávon

Az iparági konszenzus alapján azonban nem az idei tél ellátásával lesznek nagyobb problémák, hanem jövőre jöhet majd csak a neheze.

A földgázárak 2023 első három hónapját követően várhatóan több tényező miatt is meredeken emelkedni fognak, de elsősorban az LNG-szállítások alakulásának lesz köszönhető a kedvezőtlen helyzet, mutatnak rá az elemzők. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatója pénteken elmondta, hogy jövőre csak nagyon kis mennyiségű új LNG fog a piacra kerülni, ennek okairól részletesebben egy korábbi elemzésünkben már részletesen foglalkoztunk: a lenti grafikon alapján hiába ugrik meg valóban az előttünk álló évtizedekben az LNG-kapacitás, a mostanában elindult és bejelentett projektek

CSAK 2026 UTÁN KEZDENEK EL ELÉRHETŐ KAPACITÁSKÉNT REALIZÁLÓDNI.

A globális LNG-termelés szerződéstípusok szerint és az időbeli elérhetőség alapján, forrás: Rystad Energy

Emellett a kínai gazdasági fellendülés lehetősége is komoly árversenyhez vezethet az LNG-piacon, jelentősen növekedhet ugyanis az ország importigénye az IEA-vezér szerint. Az amerikai energiainformációs hivatal (EIA) szerint 2021-ben Kína volt a világ legnagyobb LNG-importőre, a szigorú járványpolitika miatt azonban jelentősen romlottak a rövid távú növekedési kilátások a világ második legnagyobb gazdaságánál és ezzel az LNG-importigény is visszaesett. Azonban bármilyen változás ebben a politikai megközelítésben növelné a gáztermék iránti keresletet, és ez az európai vásárlók számára is felfelé nyomná az árakat.

A csepptfolyósított földgázzal kapcsolatos bizonytalanság mellett akadnak még hátráltató tényezők, például az, hogy a gáztárolók magas töltöttségi szintjében oroszlánrésze van az orosz energiaforrásoknak, ez azonban a szankciók életbe lépésével megváltozik, emelik ki a Goldman Sachs elemzői. A tárolói kapacitások tél utáni csökkenését követően meredeken emelkedhet az európai gázár a szakértők szerint,

július végére a megawatt-óránkénti 250 eurós szintet is megközelítheti a jegyzés, ez a mostani árnak több, mint a kétszerese.

Címlapkép: Getty Images