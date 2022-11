Ütött az igazság órája a lakáspiacon: egyre kevesebben vesznek fel hitelt

Közzétette a lakáshitelpiac első féléves statisztikáit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az MNB statisztikáiból havonta látjuk a lakáshitelpiac alakulását (a legutóbbi, visszaesésről árulkodó augusztusi statisztikákat itt ismertettük, a szeptemberiek csütörtökön fognak megjelenni), a KSH részletesebb adatai ezekhez képest több újdonsággal is szolgálnak. Látni lehet például, mennyien vettek fel lakáshitelt, és ebben máris visszaesés láthatunk:

49988 folyósítás történt az év első hat hónapjában a lakáshitelpiacon, ami 15%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

Az új lakások piaca a Zöld Otthon Programnak is köszönhetően még szépen pörgött, hiszen építésre 51%-kal, új lakás vásárlására 9%-kal több folyósítás történt, mint egy évvel korábban, a korszerűsítési és bővítési célú hitelek folyósítási darabszáma viszont már 28%-kal, a használt lakás vásárlásra felvetteké pedig 26%-kal esett vissza.

Egyértelműen látszott már a kamatkörnyezet emelkedésének negatív hatása a használt lakások piacán, és az sem használt, hogy az otthonfelújítási támogatás jövője bizonytalan (december 31-éig igényelhető a támogatás jelen állás szerint), így a felújítási támogatás előfinanszírozására felvett hitelek népszerűsége is nyilvánvalóan alábbhagyott.

Mindezek ellenére a lakáshitelek folyósítási összege az év első felében 4%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit, és csaknem elérte az 592 milliárd forintot.

Több mint duplájára nőtt az építési célú lakáshitelek folyósítási összege, és 28%-kal nőtt az új lakásokra felvett hiteleké. 20%-kal csökkent viszont az új korszerűsítési és bővítési célú lakáshitelek összege, és 5%-kal csökkent a használt lakások vásárlására felvetteké.

A hitelkihelyezések növekedését tehát kizárólag az átlagos hitelösszeg növekedése generálta:

az építési célú hitelek átlagos folyósítási összege 5,1-ről 7,2 millióra, az új lakások vásárlására felvetteké 15,5-ről 18,2 millióra, a használt lakás vásárlására felvetteké 11,0-ről 14,0 millió forintra emelkedett.

Az átlagos hitelösszeg emelkedése nyilvánvalóan a lakások nominális árában bekövetkezett további jelentős emelkedéssel magyarázható, ugyanakkor az emelkedést korlátozza, hogy a magasabb kamatok és törlesztőrészletek miatt csökken a hitelfelvevők hitelezhetősége: ugyanazon jövedelem mellett egyre kisebb hitelösszegre lehetnek jogosultak az érdeklődők.

Hosszú távú mélypontra esett a lakáshitelek aránya a lakáshitelezésben, de így is elérte a 63%-ot, miközben az új lakásokra felvett hitelek aránya hosszú távú csúcspontra, 25%-ra emelkedett. A folyósításokban még következő félévekben is érződni a Zöld Otthon Program hatása, hiszen az építések esetében ez szakaszosan történik.

Az új lakások aránya mellett a fix kamatozású hiteleké is csúcsra emelkedett (ezt a KSH statisztikái nem tartalmazzák) az első félévben, és hasonló történt a támogatott hitelek arányával is a jegybanki program hatására. 2022 első felében az újonnan folyósított lakáshitelek 23%-a volt támogatott (legfeljebb 2,5%, illetve a CSOK-hitel és az otthonfelújítási hitel esetében 3%-os kamatozású), 77%-a pedig piaci kamatozású.

Az előző félévhez képest nőtt a jelzálogbankok és a lakás-takarékpénztárak piaci részesedése is (az engedélyezett lakáshitelek száma áll erről a megoszlásról rendelkezésre): előbbi 35%, utóbbi 9% volt. Mivel jelzálogbankként tudomásunk szerint döntően vagy szinte kizárólag az OTP Jelzálogbank, lakás-takarékpénztárként pedig a Fundamenta-Lakáskassza nyújt lakáshitelt, megközelítőleg ezen szereplők piaci részesedéséről lehet szó.

A teljes lakáshitelállományra vonatkozó adatok is kiolvashatók a KSH friss statisztikából. Ez alapján az idei első félévben még kissé csökkent is a fennálló lakáshitel-szerződések száma, mégpedig 681 889-ről 680 181-re. A folyósítások számának visszaesése mellett a végtörlesztések számának növekedése is szerepet játszhatott ebben, az MNB adatai szerint ugyanis az elő- és végtörlesztések sokéves csúcsra emelkedtek év elején, vélhetően a választások előtti állami osztogatásnak köszönhetően.

Ehhez képest a lakáshitelesek tartozása 20%-kal, 4807 milliárd forintra nőtt az elmúlt egy évben, fél év alatt 4,8%-os volt a növekmény. A kint lévő lakáshitelek 17,4%-a támogatott hitel, 82,6%-a piaci kamatozású.

Átlagosan 7,1 millió forinttal tartoznak a lakáshitelesek a bankoknak, a nem támogatott lakáshitelek átlagos fennálló tőkeösszege 7,8, a támogatott hiteleké 4,9 millió forint.

A KSH azt is közölte, hogy

a törlesztési moratóriumot 2021 közepéig a lakáshitelek 29%-ánál, mintegy 195 ezer esetben vették igénybe. Az érintett hitelek összege az I. félév végén 1290 milliárd forint volt, a lakáshitel-állomány 30%-ának felelt meg. A törlesztési moratórium elérhetőségét korlátozó, 2021. novemberi intézkedések hatására 2022. június végére a moratóriummal érintett lakáshitelek száma 39 ezerre, értéke 267 milliárd forintra csökkent, így a törlesztési moratórium a félév végén már csak az összes lakáshitel 5,7 és a lakáshitel-állomány 5,6%-át érintette,

a 2016. januártól 2022. júniusig tartó időszakban a hitelintézetek által folyósított családi otthonteremtési kedvezmények (CSOK)N száma közel 211 ezer, összege 508 milliárd forint volt. Egy folyósításra átlagosan 2,4 millió forint jutott. Új lakás építésére és vásárlására együttesen 68 ezer esetben érvényesítették a csokot, az esetek 32%-ában. Ugyanakkor a kiutalt támogatások teljes összegének 50%-át fordították új lakások megszerzésére,

a 2016 és 2021 között realizált 969 ezer lakástranzakcióból átlagosan minden ötödiknél vették igénybe a CSOK-ot, illetve a falusi CSOK-ot. A támogatást felhasználók aránya az újlakás-vásárlók körében 34, a használtlakás-vásárlók esetében 13%-ra becsülhető. 2022 első félévében a folyósított támogatások száma 8,7, összege 12%-kal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest,

2022 I. félévében a támogatások 59%-át használt, 31%-át új lakások építésére vagy vásárlására vették igénybe. A folyósított támogatások értékét tekintve ugyanakkor magasabb az új lakások részesedése (40%),

közvetve fékezte a lakáshitelezés bővülését a 2019 közepétől elérhető babaváró kölcsön, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2022 I. félévében 113 milliárd forint összértékben vettek igénybe. Az összes lakossági hitelállományon belül közel 18%-ot kitevő babaváró kölcsönöket jelentős részben lakáscélokra fordították az igénylők, így ez a hiteltípus mérsékelte a lakáshitelezés iránti keresletet.

