Őrült fordulat az OTP-nél – Ez aztán sokakat meglepett

Az orosz és ukrán kitettséggel is rendelkező OTP az ukrajnai háború kitörése után piaci értékének több mint felét veszítette el, október közepén azonban a nemzetközi tőkepiaci hangulatjavulással az OTP részvényei is nagyot raliztak, több mint 40 százalékot pattant fel eddig az árfolyam, mostanra komoly ellenálláshoz érkezve. Megnéztük, mit mutat az árazás és a technikai kép.

Fordulat

Az OTP árfolyama idén októbere elején még 7 830 forinton állt, a múlt héten pedig már 11 090 forinton is kereskedtek a részvényekkel, vagyis közel másfél hónap alatt közel 42 százalékot ralizott az árfolyam.

A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy volt honnan emelkedni, hiszen az OTP árfolyama a tavalyi csúcsról az idén októberi lokális mélypontig több mint 60 százalékot zuhant, és az elmúlt hetek meredek emelkedése ellenére még mindig több mint 43 százalékkal áll alacsonyabban az árfolyam, mint tavaly november elején a 19 590 forintos csúcson.

Miért fordult?

Az OTP árfolyamának emelkedése mögött részben a nemzetközi részvénypiaci emelkedés áll, elég csak megnézni az S&P 500 grafikonját, ott már sokan vizionálták, hogy ha a 200 hetes mozgóátlag elesik, akkor nagyon csúnya zuhanás jöhet, azonban pont ott jött a fordulat, és bár az index értéke a fontos mozgóátlag alá szúrt, végül megmentették, és jött is a felpattanás.

Nem csak az egyik legfontosabb részvényindex, az S&P 500 fordult, de világszerte fordultak a tőzsdék. Az S&P 500 záróértékében a mélypont október 12-én volt, ahhoz képest a fontosabb részvényindexek értéke két számjegyű mértékben emelkedett, a BUX a hazai blue chipek jó teljesítményének köszönhetően az élmezőnyben áll.

De a nemzetközi tőkepiaci hangulatjavuláson túl az is fontos szerepet játszott az OTP-nél, hogy újra a 8000 forint körüli szinten mentették meg, ez a zóna már 2017 májusában, 2020 áprilisában és idén júliusban is működött, majd októberben is onnan pattant az árfolyam.

Ráadásul rövid távú eső trendekből is kitört az árfolyam.

De nem csak technikai tényezők hatnak, az OTP november 10-én tette közzé a harmadik negyedéves gyorsjelentését, amiben rekorderedményekről számolt be (az összefoglalónk itt olvasható), ráadásul a menedzsment több paramétert tekintve megemelte az idei várakozásait, ezeknek pedig meg is lett a hatása, a negyedéves beszámoló óta közel 13 százalékot emelkedett az árfolyam.

Optimisták az elemzők

Az elemzők alapvetően optimisták az OTP-re, a Reuters adatbázisa alapján jelenleg 7 elemző vételre, 5 tartásra ajánlja a bank papírjait, csupán egy elemző ajánlja eladásra.

A célárak átlaga 12 400 forint, ami közel 15 százalékkal magasabb az árfolyamnál.

Olcsó vagy drága?

P/E alapon az OTP részvényei sem historikusan, sem a szektortársak papírjaihoz viszonyítva nem drágák.Találunk részvényeket az extrém alacsony, 5-6-os szorzók környékén is, de az OTP a várakozások szerint magasabb profitbővülést érhet el a következő években, mint a szektortársak.

Miközben a koronavírus-válság előtt az OTP részvénye az egyik legmagasabban árazott volt P/BV alapon az európai bankrészvények között, az árfolyam lefeleződésével és a könyv szerinti érték emelkedésével alaposan átárazódott a papír, és most már a középmezőnyben található, ráadásul a saját tőke arányos megtérülést is figyelembe véve vonzó árazáson.

Merre tovább OTP?

Az árfolyam október közepe óta emelkedő trendben halad, amíg nem törik az emelkedő trendvonal, érdemes long irányba keresni a vételi lehetőségeket. Első körben a 11 000 forint körüli zóna akaszthatja meg az emelkedést, feljebb pedig 13 500 forint körül van ellenállás.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images