Tíz éve nem láttunk ilyet a magyar biztosítóknál: a kormány és az időjárás egyszerre sokkolja őket

Egy évtized után először veszteséges lett a magyar biztosítási szektor a harmadik negyedévben. A történelmi csúcson lévő aszálykárok és a vágtató kárinfláció mellett a kormány új pótadója is sújtotta a biztosítókat. Az új adó nemcsak az eredményre, hanem ahogy vártuk , egyes termékek értékesítésére is rányomta a bélyegét, így például az egyszeri díjas életbiztosítások díjbevétele 60%-kal esett vissza. Összességében a biztosítási piac díjbevétele mindössze 0,3%-os év/év alapú növekedést mutatott fel a harmadik negyedévben, az év eddigi részében pedig 10,2%-ost. A fokozódó környezeti kihívások mellett még a kormány is kezelésbe akarja venni a szektort.