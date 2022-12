A kormány csapásai már elérték a magyar bankokat, de csak most készül a feketeleves

Pénzügyi értelemben az idei év talán legcsendesebb időszakát zárta a harmadik negyedévben a magyar bankszektor. Az MNB friss adatai szerint a jegybanki kamatemelések és a hitelállomány bővülése a nettó kamatbevételek 66%-os (!) megugrását okozta, ennek hatását azonban kioltotta a működési és a kockázati költségek elszállása. Így végül a harmadik negyedévben az egy évvel korábbinál 20%-kal kisebb, 120 milliárdos nem konszolidált belföldi nyereséget ért el a szektor, idén pedig 328 milliárd forintnál jár. A lakossági hitelezés már erős lassulást mutat, a hitelportfólió minősége azonban szinte kifogástalan továbbra is. A hitelpiaci aktivitás visszaesése mellett viszont éppen e téren várható jelentős romlás a következő negyedévekben.

Hétfőn reggel közzétette az MNB a magyar bankszektor harmadik negyedéves előzetes felügyeleti statisztikáit. A bankszektor nem konszolidált, vagyis az OTP külföldi leánybankjait például nem tartalmazó számait mutatjuk most be (az egyes bankcsoportok számai képeznek csak kivételt ez alól), hogy közelebbről lássuk a magyar bankszektor belföldi folyamatait.

Nehéz év az idei a bankoknak

Különleges első három negyedéven van túl a magyar bankszektor, hiszen számos egyszeri és átmeneti negatív tétel sújtotta az eredményességét:

a kormány 200-250 milliárd forintos extraprofitadót vetett ki a bankszektorra, amelynek teljes éves összegét a bankok jellemzően már a második negyedévben elszámolták,

vetett ki a bankszektorra, amelynek teljes éves összegét a bankok jellemzően már a második negyedévben elszámolták, az Országos Betétbiztosítási Alapba 73,5 milliárd forintot kellett befizetnie tavasszal a szektornak a Sberbank végelszámolása miatt, ennek egy részét azonban nem számolták el veszteségként a bankok, számítva a végelszámolásból várható későbbi megtérülésre,

kellett befizetnie tavasszal a szektornak a Sberbank végelszámolása miatt, ennek egy részét azonban nem számolták el veszteségként a bankok, számítva a végelszámolásból várható későbbi megtérülésre, a hozamkörnyezet emelkedése miatt az IFRS-szabályok szerint számos kamattámogatott hitelen(a legnagyobb összegben a babaváró hiteleken) negatív átértékelődést kellett elszámolniuk a bankoknak,

miatt az IFRS-szabályok szerint számos kamattámogatott hitelen(a legnagyobb összegben a babaváró hiteleken) negatív átértékelődést kellett elszámolniuk a bankoknak, a kamatstop költsége a jelenlegi BUBOR-szintek mellett már évi 190 milliárd forint körüli mínuszt jelent a bankok számára.

MINDEZEK ELLENÉRE AZ ELSŐ három negyedévet 328, EZEN BELÜL A harmadik NEGYEDÉVET 120 MILLIÁRD FORINTOS ADÓZOTT NYERESÉGGEL ZÁRTA A SZEKTOR.

Az osztalékbevételek (amelyek jelentős részét az OTP külföldi leánybankjai adják) nélkül számított adózott eredmény viszont becslésünk szerint csak 117, illetve 110 milliárd forint volt. Ezek a számok évesítve nagyon alacsony, 3% alatti tőkearányos megtérülést (ROE) jelentenek.

Az egyes bankok eddigi idei profitját mutatja alábbi ábránk: a Budapest Bankot megvásároló és a Takarékbankot tulajdonába vevő MKB Bank elsősorban azért tudott az első helyre kerülni, mert az OTP Banknál (a nem korrigált adatok szerint) az orosz-ukrán háború jelentős, Magyarországon elszámolt negatív tételeket okozott az első félévben. Ábránkon a nem korrigált számok láthatók, ha azonban az OTP Bank (főleg külföldről származó) osztalékbevételei nélkül néznénk a számait, akkor a legnagyobb magyar bank magyarországi tevékenységénél 31,7 milliárd forintos veszteséget találnánk.

A felsorolt negatív tételek mellett akadtak pozitív tényezők is a bankszektorban:

A SZÁMOS NEGATÍV TÉTELT RÉSZBEN KOMPENZÁLTA A KAMATKÖRNYEZET DRASZTIKUS EMELKEDÉSE,

elsősorban a jegybanknál tartott betéteken,

másodsorban az újonnan vásárolt állampapírokon,

harmadsorban a rövid távon átárazódó hiteleken

nőhetett meg a bankszektor nettó kamatbevétele, utóbbit a kamatstop jelentősen korlátozza a lakossági jelzáloghiteles ügyfelek és novembertől a kkv-hitelek esetében. Az általunk számított átlagos eszközállomány-arányos kamatmarzs évesített értéke a 2021. harmadik negyedéves 1,8%-ról másfélszeresére, 2,7%-ra emelkedett 2022 harmadik negyedévre.

Ha tehát nem lettek volna az egyszeri és átmeneti tételek (különösen az új banki különadó és a kamatstop), akkor a kamatkörnyezet emelkedése folytán a bankszektor nyeresége jelentősen emelkedett volna, az állam azonban épp a kamatkörnyezet emelkedéséből fakadó „extraprofitra”, illetve a változó kamatozású hitellel rendelkezők védelmére hivatkozva vezette be ezeket az intézkedéseket.

Nézzük a részleteket!

Néhány számszerű részlet a friss statisztikákból:

a bankok nettó kamatbevétele az első három negyedévben 50%-kal , a harmadik negyedévben 66%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál,

az első három negyedévben , a harmadik negyedévben volt magasabb az egy évvel korábbinál, a nettó díj- és jutalékbevételek , amelyek most jobban tükrözik az üzleti aktivitást és az inflációs nyomást a nettó kamatbevételnél, az első három negyedévben 17%-kal , a harmadik negyedévben viszont már enyhén lassulva, 16%-kal emelkedtek.

, amelyek most jobban tükrözik az üzleti aktivitást és az inflációs nyomást a nettó kamatbevételnél, az első három negyedévben , a harmadik negyedévben viszont már enyhén lassulva, emelkedtek. a működési költségek az első három negyedévben 38%-kal, a harmadik negyedévben 31%-kal múlták felül az egy évvel korábbit. Jellemzően már a második negyedévben számolták el a bankok a teljes évre kirótt új banki különadót, így a harmadik negyedévben kisebb volt a költségemelkedés mértéke.

Fenti ábránkon csak a harmadik negyedév, az alábbin pedig az első három negyedév eredménytétel-változásait mutatjuk az egy évvel korábbihoz képest.

A közeljövő talán legfontosabb eredménytételei azonban nem a fentiek lesznek, hanem a kockázati költségek. A friss adatok szerint a hitelintézetek (nem konszolidáltan)

NETTÓ 126 MILLIÁRD FORINTNYI ÉRTÉKVESZTÉST ÉS CÉLTARTALÉKOT SZÁMOLTAK EL A harmadik NEGYEDÉVBEN, AMI háromszorosa AZ EGY ÉVVEL KORÁBBInak, AZONBAN MÉG nem a hitelportfólió tényleges romlását tükrözi.

A következő negyedévekben a rezsiköltségek elszállása és a kialakuló lánctartozások miatt sok ügyfél kerülhet bajba, így a banki hitelportfóliók minőségének drasztikus romlása sem kizárt, és könnyen lehet, hogy egyes negyedévekben a bankszektor eredménytermelő képessége a negatív tartományba is átcsúszik.

Szeptember végén viszont még alacsony volt a 90 napon túl nem teljesítő ügyfelek aránya: elsősorban szabályoziói okból, a Stage2-es kategóriába sorolt hitelállomány növekedése miatt lehetett csak 4% felett a nem teljesítő hitelek aránya (pl. a régóta moratóriumban lévők és egyes szektorok kötelező besorolása miatt).

Június végéről szeptember végére

a ténylegesen 90 napon túl késedelmes nem teljesítő hitelállomány a lakosságnál 6 milliárd, a vállalatoknál 46 milliárd forinttal emelkedett, arányát tekintve 1,47%-ról 1,50%-ra, illetve 0,98%-ról 1,33%-ra.

Miközben a hitelportfólió minőségének a romlása várható a következő negyedévekben, a hitelezési aktivitás is jelentősen romolhat az egyre magasabb kamatkörnyezet miatt, a lakosságnál ez már egyértelműen elindult. Az infláció pedig a betétállományok és megtakarítások állományának a stagnálását hozta el már az elmúlt hónapokban is. Mindez a bankok bevételeire is negatívan hathat. 2021 szeptembere és 2022 szeptembere között éves összevetésben még nem volt ezzel különösebb gond:

a háztartási hitelállomány még 3,9%-kal bővült,

a vállalati hitelállomány 21,6%-kal nőtt,

a háztartási betétállomány 11,8%-kal nőtt,

a vállalati betétállomány 22,3%-kal

gyarapodott a nem konszolidált belföldi hitelintézeti adatok szerint.

A hitelpiac legfrissebb fejleményeiről alábbi cikkünkben írtunk:

Címlapkép: Getty Images