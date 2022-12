Megszavazták: jön a bolti ingyenes készpénzfelvétel, és két új meglepetéssel is kedveskedik a kormány

Most már biztos: havonta két alkalommal, összesen legfeljebb negyvenezer forint értékben díjmentesen lehet készpénzt átvenni kártyás fizetés esetén kereskedőktől - feltéve persze, ha a boltok is bevezetik a szolgáltatást, amire ma még alig akad példa itthon. Ám emellett egy másik fontos területen is döntés született: a QR-kódos azonnali fizetések és a fizetési kérelmek nem csak tranzakciós illetéktől lettek mentesek a közelmúltban, hanem a minap megszavazott törvénymódosítás értelmében ingyenesek, banki díj- és költségmentsek lesznek.

Két újabb ingyenes szolgáltatás

Meglepetésszerűen érkezett, de nem előzmények nélkül, hogy két fontos területen is ingyenességet vezet be az említett törvénymódosítás:

A QR-kódos (azaz az egységes adatbeviteli megoldás útján beadott) azonnali fizetést és a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízást a fogyasztó díjtól és költségtől mentesen jogosult használni.

Mint arról tegnap beszámoltunk, a közlönyben bő két héttel ezelőtt, november 23-án megjelent egy könnyítés, amely két fontos esetben szünteti meg a tranzakciós illetéket:

A LAKOSSÁGI QR-KÓDOS AZONNALI FIZETÉSEK ÉS A FIZETÉSI KÉRELMEK ESETÉBEN NEM KELL A BANKOKNAK TRANZAKCIÓS ILLETÉKET FIZETNI.

A szabály már a kihirdetése napján életbe lépett, azaz november 23 óta ezek a tranzakciók illetékmentesek.

Fizetési kérelem

A fizetési kérelem egy olyan azonnali fizetési tranzakció, amelyet a küldő fél indít, és a fogadó fél hagyhat jóvá, és ha ezt megteszi, egy azonnali átutalással fizethet a kérelem küldőjének. A fizetési kérelem egyik kézenfekvő felhasználási esete, hogy szolgáltatók küldik ki nagyobb ügyféltömegnek így a befizetendő számlákat, emiatt a „sárga csekk” nagy ellenségeként is emlegették korábban.



Ugyanakkor magánszemélyek is indíthatnak vagy fogadhatnak ilyet több banknál, és ami talán még fontosabb, hogy erre is lehetne építeni akár bolti fizetést: a kasszákból küldhetnének a vásárlónak fizetési kérelmet, amit a vásárló egy kattintással jóváhagyhat. Jelenleg nem minden bank nyújtja a szolgáltatást, az MNB azonban legalább a fizetési kérelmek fogadását kötelezővé tenné. Ezzel pedig gyakorlatilag bármelyik bank ügyfelének lehetne küldeni fizetési kérelmet, ez kinyithatja a piacot a nagy tömegeket kiszolgáló szolgáltatók és a boltok előtt is.

A fizetési kérelemre válaszul küldött azonnali fizetési forgalom az MNB statisztikája szerint az idei első félévben összesen 111 millió forintot tett ki, azaz durván 3,3 millió forintnyi adóbevétel-elengedést jelentett volna egy féléves időszakban a fizetési kérelmek illetékmentesítése. Hasonlóan a költségvetési hatáshoz, a bankoknak jelen pillanatban nem jelent majd hatalmas érvágást lemondani a fizetési kérelmek utáni díjakról, ez majd akkor fog nekik fájni, ha széles körben terjed el a szolgáltás az ügyfelek körében.

Jelenleg csak néhány bank nyújt QR-kódos fizetési lehetőséget ügyfeleinek, és csak néhány olyan megoldás létezik, amely fizikai vagy online QR-kódos bolti azonnali fizetési megoldást tesz lehetővé. Ám ezek bankspecifikus megoldások, melyekre úgy tudjuk, hogy egyáltalán nem vonatkozik sem az illetékmentesség, sem a banki díjmentesség. Ez csak az új, egységes QR-sztenderdre épülő megoldásokra lesz majd igaz.

Itt a cashback

A BOLTI KÉSZPÉNZFELVÉTELÉRT A JÖVŐBEN HAVI KÉT ALKALOMMAL, ÖSSZESEN 40 EZER FORINT ÉRTÉKBEN A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓ NEM SZÁMÍTHAT FEL DÍJAT

- számoltunk be róla múlt pénteken, és részletesen elemeztük a szabály várható hatásait is. Az akkor még javaslatként szereplő intézkedésről a minap szavazott az Országgyűlés, elfogadták az új szabályokat, így ezt már biztosra vehetjük. Az azonban nem triviális, hogy mit várhatunk a szabályozást követően. (A szabálymódosítás nem váratlanul érkezett, a GFM államtitkára, Turi Anikó már előre vetítette a lépést Future of Finance konferenciánkon).

Az új szabályok nemcsak a díjmenetességet írják elő havi két tranzakciónál összesen 40 ezer forintig, hanem a kártyakibocsátó bankoknak biztosítaniuk kell a plasztikokkal a bolti készpénzfelvétel lehetőségét ott, ahol a boltok nyújtanak ilyen szolgáltatást.

VAGYIS A SZABÁLYOZÁS EGY EZÁLTAL KECSEGTETŐBBÉ VÁLT, egyszerre minden ügyfélnek szóló LEHETŐSÉGET NYIT KI A BOLTOK ELŐTT, A BANKOKAT PEDIG KÖTELEZI A FELKÉSZÜLÉSRE.

Ám ahhoz, hogy a vásárlók a boltokban készpénzt vehessenek fel, a kiskereskedőknek kell lépniük, számukra ugyanis nem írja elő a szabályozás, hogy kötelező lenne a szolgáltatás bevezetése, tehát a gyakrolatban csak akkor használhatjuk majd ki a lehetőséget, ha a boltok szélesebb körben bevezetik azt.

A kereskedőnek azért áll érdekében a szolgáltatást nyújtania, mert elméletileg új vásárlókat, új forgalmat hozhat be a kötelező vásárlási rész miatt, növelheti a meglévő vásárlói hűségét, illetve a nagyobb forgalmú boltok a nap végén kezelendő készpénzmennyiséget is csökkenthetik.

Úgy tudjuk, a hazai kibocsátású kártyák már mind képesek lennének támogatni a bolti pénzfelvételt, ám a kereskedőknek a kasszarendszert kell fejleszteniük (amit a nagy láncok évente egyszer szoktak megtenni egy nagyobb frissítés keretében), a bankoknak az elfogadói és a kibocsátói oldalon is rendszerfejlesztéseket kell végrehajtaniuk, hogy új cashback szolgáltatók léphessenek be a piacra, ez pedig

MINIMUM 3-6 HÓNAPOS ELŐKÉSZÜLETET JELENT NEKIK SZAKÉRTŐI BECSLÉSEK SZERINT.

Magyarországon eddig is létezett már ez a fajta készpénzfelvételi szolgáltatás, az OTP-től úgy tudjuk, a bank és a Penny együttműködésének keretében a kiskereskedelmi lánc áruházaiban 2015. második felétől érhető el az úgynevezett vásárlás készpénzfelvétellel szolgáltatás a hitelintézet által kibocsátott Mastercard betétikártyát használó ügyfelek számára. A kártyabirtokos minimum 3 ezer forintos vásárlást követően vehet fel a pénztárostól legfeljebb 20 ezer forint készpénzt betéti számlája terhére. Átlagosan néhányszáz ilyen típusú tranzakció történik havonta és a vásárlók túlnyomó része 20 ezer forint készpénzt vesz át a pénztárostól.

A szolgáltatás különösen azokban a régiókban lehet hasznos, ahol amúgy is kevesebb az ATM, például kistelepüléseken, falvakban, ahol akár több tíz kilométert kellene utazni egy postafiókhoz vagy ATM-hez, márpedig a postafiókok esetében is racionalizlására kényszerül az állam.