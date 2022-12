Kivégezheti a kormány a családtámogatásokat: mi lesz itt januártól?

December 27. a bűvös dátum – bankpiaci forrásaink tudomása szerint ekkor jelenhetnek meg a Magyar Közlönyben a családtámogatások változásairól szóló új rendeletek az év végi pihenésről most már álmodni se merő érintett banki dolgozók „legnagyobb örömére”. Addig pedig még bejelentések is jöhetnek ezekről a karácsony előtti napokban, ahogy az elmúlt években megszoktuk a kormánytól. Nagy különbség viszont, hogy az eddigiektől eltérően szigorítás várható: a rövid távú fiskális szempontok az EU-források felfüggesztésével együtt nagyobb súllyal eshetnek latba, mint az ingatlanpiac és a hitelpiac átmenetinek remélt visszaesése miatti aggodalmak. Árulkodó, hogy míg a választások környékén még a családtámogatások megtartásáról, sőt bővítéséről szóltak a kormányzati nyilatkozatok, az elmúlt hónapokban ezek a megnyilvánulások szinte eltűntek, legalábbis nagyon óvatossá váltak.

Babaváró hitel: a lakáshitelezés megmaradt reménye?

Annyira beesett a lakáshitelek iránti kereslet Magyarországon, hogy kis túlzással a babaváró hitelek jelentik most a lakáshitelezést – mondta egyik banki forrásunk. Az MNB legutóbbi, októberi szerződéskötési adatai szerint még „csak” 45%-kal esett vissza a lakáshitelek kihelyezése az egy évvel korábbihoz képest, a november hónap azonban a legtöbb banknál nagyon durva visszaesést hozott, főleg a hitelkérelem-befogadásokban. Tudomásunk szerint a kereslet visszaesése nyomán több banknál is az egy évvel korábbi új lakáshitel-volumen 10-20%-át fogadták csak be novemberben, ami már bőven a 2008 és 2013 között lezajlott mintegy 80%-os visszaesést idézi, csak éppen nem 5 év, hanem 5 hónap leforgása alatt. Nem sok jót vetít előre a piac számára januárra az sem, hogy 2022. december 22. és 2023. január 6. között igazgatási szünetet tartanak, ezért a kormány- és a földhivatalokban csak korlátozottan lehet majd ügyet intézni.

Ahogy alábbi ábránkon látható, a 2019. január 1-jei indulása óta már több mint 200 ezer szerződéskötésnél járó, maximum 10 millió forintos kamatmentes babaváró hitel kihelyezése is csökken (októberben 36% volt a mínusz), ennek ellenére a jelentősége felértékelődött a lakáscélú hitelezésben. 2020 tavaszi felmérésünkben még „csak” 56% volt a lakáscélú felhasználás aránya az egyébként szabadon felhasználható babaváró hitelt felvevők körében, a lakáshitel-kamatok elszállása után azonban ez bőven 80% fölé emelkedhetett. Ugyancsak felértékelődött a szintén állami támogatást tartalmazó 3%-os CSOK-hitel, amelyet a 2 gyermekesek 10, a 3 gyermekesek 15 millió forintig vehetnek igénybe, de már ennek a hitelnek a folyósítása is jelentősen csökken a lakáspiaci tranzakciószám meredek (de a hitelekénél azért kisebb) csökkenésével párhuzamosan. Míg korábban arról is hallottunk találgatásokat, hogy a kormány 15 vagy 20 millió forintnál húzná meg a babaváró hitel jelenleg 10 millió forintos felső korlátját, most már erről szó sincs.

Piaci értesüléseink szerint nem szűnik meg a babaváró, de szigorításon gondolkodik a kormány, és könnyen elképzelhető, hogy lakáscélra korlátozzák a felhasználhatóságát.

Ezzel megszüntethetik többek között a közvetlen befektetési célú felhasználást és az arbitrázslehetőséget is, de a lakáshitelkamatok elszállása miatt nem feltétlenül fog csökkenni a termék népszerűsége: támaszt adhat a lakossági hitelezésnek igazi célcsoportja, a babát várók körében. A bankok is kedvelik a terméket, ami nem véletlen, hiszen bár nem jelzálogfedezetű a termék, a kormány a legutóbb ÁKK-hozamadatok alapján már 14,8%-os állami kamattámogatást és állami garanciát nyújt a termékre, emellett alacsony (a születés után 3 évig nulla) törlesztőrészlete és állami támogatástartalma révén alacsony kockázatú a hiteltermék. Úgy tudjuk, a bankoknál az elmúlt hetekben kifejezetten keresett termék volt a babaváró hitel a december 31-ei (jelen állás szerinti) szerződéskötési határidő miatt, ugyanakkor hogy ne fussanak ki az időből, több bank már nem fogad be december közepétől igényléseket.

Otthonfelújítási támogatás és kölcsön

Miközben a babaváró hitel egyértelmű sikertörténet piaci nézőpontból is, a 2021. január 1-je óta létező otthonfelújítási támogatás és kölcsön megítélése már kettős: nagy pozitívumuk, hogy ráirányították a figyelmet a hazai lakásállomány elavultságára, a felújítások és a korszerűsítések fontosságára, és ösztönözték ezt a tevékenységet, támaszt adva az építőipar felpörgő lakásépítési szegmense mellett egy másik területének is. Ugyanakkor a 3 millió forintos támogatási összeg meglehetősen korlátozott számú, kis forrásigényű munkálatok elvégzését tette csak lehetővé az igénylők többsége számára (a támogatás 6 milliós beruházási összegnél maximalizálható), más szempontból pedig még kellően célzott sem volt: nem tartalmazott ösztönzőerőt a lakosság számára ahhoz, hogy energiahatékonysági célokra vegyék igénybe.

Piaci értesüléseink szerint kivezetheti a kormány az otthonfelújítási programot, a számlabenyújtási lehetőséget viszont (esetleg 3 hónappal) meghosszabbíthatják, hogy aki a vállalkozó hibájából csúszott meg, az se maradjon le a támogatásról.

Ami pedig az otthonfelújítási kölcsönt illeti, nem forgatta fel a lakáshitelezést (2022. augusztusig összesen 71 milliárd forintos volument szerződtek le a bankok), már csak azért sem, mert a bankok és a hitelközvetítők nem kifejezetten szeretik: ahhoz képest, hogy jelzálogfedezetű termékről van szó, a 6 millió forintos összegére felszámítható díjak és kamatok miatt nem feltétlenül érte meg foglalkozni vele – még a nagybankok között is akadt, amely nem értékesítette.

Egymás után szüntetik meg a bankok az otthonfelújítási hitelt

Az OTP Bank 2022. december 10-től nem értékesít otthonfelújítási hitelt, a Raiffeisen Bank pedig december 13-tól függeszti fel az igénylést – hívta fel a figyelmet a Bankmonitor. Ezzel az UniCredit Bankkal együtt már három pénzintézet nem fogad be igénylést. ABankmonitorszakértői szerint hamarosan a többi bank is hasonlóképpen dönthet, ugyanis egyre kisebb az esély arra, hogy év végéig sikerül megkötni a hitelszerződést, elvégezni a tervezett felújítási munkálatokat, valamint benyújtani az otthonfelújítási támogatási igénylést. Ezért annak, aki az utolsó pillanatban élne a lehetőséggel, minél hamarabb lépnie kell. Már csak azért is, mert egyelőre nincs információ az otthonfelújítási támogatás és az ahhoz kapcsolódó hitel 2023-as folytatásáról.

CSOK, falusi CSOK és CSOK-hitel

CSOK- és falusi CSOK-szerződést jellemzően összesen 30-35 milliárd forint összegben kötnek a háztartások negyedévente, ebben (vélhetően a járvány hatására) csak 2020-ban volt láthatóbb megtorpanás, de a lakásépítések, a lakástranzakciók és a lakáshitelezés visszaesésével ez drasztikusan megváltozhat. Ahogy korábban már számos alkalommal írtunk róla, összegszerűen az új lakások, darabszám szempontjából a használt lakások teszik ki a támogatás nagy részét. Bár a 2019. július 1-jével bevezetett falusi CSOK-ot nyár elején idén december 31-éig meghosszabbította a kormány, és a támogatás közvetítésével még a legnagyobb bankok közül is csak kevesen foglalkoznak (ellentétben a „normál CSOK-kal”), talán ezen a területen várható a legkevésbé a támogatás megszüntetése.

A CSOK és a falusi CSOK a kormány családpolitikájában alappillérnek tűnik, forrásaink szerint megelégedhetnek ezért azzal, hogy hagyják a támogatást „elinflálódni”, az igénylések amúgy is várható visszaesése mellett.

Persze ez sem hangzik jól, sőt, (a nominális lakásárakat is felfelé húzó inflációs) környezetben érdemi szigorításnak számít: a mai bőkezű CSOK 2016. január 1-je bevezetése óta szinte kereken 50%-os infláció történt, a nominális lakásárak 2015 vége óta 2,7-szeresükre emelkedtek, a CSOK fő összegei viszont azóta változatlanok. Az azóta végbement országos átlagos lakásdrágulással számolva a legmagasabb, 10 milliós CSOK-összeg ma már csak 3,7 millió forintot ér.

Más támogatási formák

2022 végén jár le

az építkezések 27%-os áfájának a visszaigényelhetősége is, amelyet eddig 5 millió forint erejéig vehettek igénybe az építkezők,

is, amelyet eddig 5 millió forint erejéig vehettek igénybe az építkezők, a CSOK-ot igénybe vev ő, új építésű lakásba költözők pedig visszaigényelhették az 5%-os lakásáfát szintén a bankokon keresztül,

ő, új építésű lakásba költözők pedig visszaigényelhették szintén a bankokon keresztül, a legalább 3 gyermeket nevelő nagycsaládosok számára igénybe vehető, legfeljebb 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatás is.

Magára a „normál” CSOK-ra, a CSOK-hoz felvehető kamattámogatott „CSOK-hitelre” és a CSOK-osok ingatlanvásárlási illetékkedvezményére viszont nem vonatkozik ilyen határidő, a várakozások szerint ezek továbbra is igénybe vehetők lesznek.

A kisebb összegű támogatások és kedvezmények esetében tehát sok múlik azon, vajon a CSOK megmarad-e a jelenlegi formájában, hiszen igénybevételüket részben ehhez kötötték.

