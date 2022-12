Története során először Európán kívül vesz bankot az OTP

Régóta tervezi az OTP, hogy Európán kívül is megveti a lábát, és bár a hírek korábban például Vietnamról szóltak, most egy másik országban, Üzbegisztánban vásárol bankot a magyar pénzintézet. Üzbegisztán sorra tervezi privatizálni a most még állami tulajdonban lévő bankjait, ennek a sorozatnak az első lépése az Ipoteka Bank eladása, amely Üzbegisztán ötödik legnagyobb bankja, piaci részesedése 8,5 százalék, a bank több mint 1,6 millió lakossági ügyféllel és jelentős vállalati ügyfélkörrel rendelkezik. Az ukrajnai háború miatt csúszott a tranzakció, ma azonban Taskentben aláírták a felek az adásvételi szerződést.

Üzbég bankot vesz az OTP

Az OTP ma jelentette be, hogy adásvételi szerződést írt alá az üzbég Ipoteka Bank többségi tulajdonrésze, valamint annak tulajdonában álló leányvállalatainak megvásárlására az Üzbég Köztársaság Pénzügyminisztériumával és Beruházási és Külkereskedelmi Minisztériumával.

Az üzbég pénzügyminisztérium tulajdonában az Ipoteka részvényeinek 96,9 százaléka van, ennek a csomagnak a 100 százalékát két lépésben vásárolja meg az OTP:

a részvények 75 százalékát most,

a fennmaradó 25 százalékot pedig három évvel az első tranzakció pénzügyi zárása után.



Az első tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2023 első félévében kerülhet sor a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzésének függvényében.

Volt bőven híráramlás

Kalandos úton érkeztek az első információk az OTP esetleges üzbég bankvásárlásáról, ugyanis nem a bankcsoport, de nem is a nagy hírügynökségek vagy a helyi sajtó írt először az OTP első, Európán kívüli potenciális akvizíciójáról, hanem a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor tavaly március végén hivatalos látogatáson járt Üzbegisztánban, ahová az OTP vezetői is elkísérték, onnan küldött videóüzenetében pedig a miniszterelnök kiemelte az OTP-t is, nem sokkal később pedig Szijjártó Péter beszélt arról, hogy az OTP a legnagyobb magyar bankként, az első külföldi bankként kapja meg azt a lehetőséget, hogy részt vegyen az üzbég bankrendszer privatizációjában, erre reagálva pedig az OTP is elismerte, hogy valóban vizsgálja, miként vehetne részt az üzbég bankrendszer privatizációjában.

Aztán tavaly szeptemberben érkezett egy új információ, amikor az OTP felmondta az OPUS Securities-szel még 2006-ban kötött megállapodást az OPUS-nál lévő részvények visszavásárlásáról, és arról, hogy a saját részvény eladása által felszabaduló tőkét az OTP részben további akvizíciókra használná fel, akár új piacokon is, melyek egyike Üzbegisztán.

Szintén tavaly szeptemberben egy taskenti gazdasági fórumon Dzsamsid Kucskarov üzbég miniszterelnök-helyettes már konkrétumokat is említett, azt mondta, hogy az állami tulajdonú Ipoteka Bank 75 százalékos részesedésének eladását két hónapon belül lezárják.

A tranzakció azonban csúszott, az ukrajnai háború pedig keresztül húzta az OTP számításait. Idén áprilisban Csányi Sándor beszélt a tranzakcióról, a Bloombergnek azt nyilatkozta, hogy az OTP arra kérte Üzbegisztánt, hogy 2-3 hónappal halassza el az üzletet. A bankvezér azt mondta, hogy a felvásárlás már aláírásra készen állt, amikor Ukrajnában kitört a háború.

Az üzbég bank akvizíciójának szándékát a felek 2022. október 3-án egy szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg.

Aztán újra Orbán Viktor jelentkezett, idén november közepén mondta, hogy közel jutottunk hozzá, hogy az OTP hamarosan bejelentheti egy jelentős üzbég bank megvásárlását.

Miért pont Üzbegisztán?

Az OTP több országban is folyamatosan vizsgál akvizíciós lehetőségeket, elsősorban ott, ahol már jelen vannak, de nem elégedettek a piaci méretükkel, de olyan országokban is, ahol még nincs jelen az OTP, de jók a piaci kilátások, a növekedési lehetőségek. Utóbbiak közé tartozik Üzbegisztán, ahol kimondott cél, hogy az állami bankokat egymás után privatizálják. Az első az Ipoteka Bank, aminek a privatizációját a Nemzetközi Pénzügyi Társasággal (IFC) kötött megállapodás keretében hajtják végre, hogy potenciális befektetőket vonzzanak Üzbegisztán bankszektorába. Az ország miniszterelnök-helyettese, Jamsid Kucskarov korábban arról beszélt, hogy Üzbegisztán többi bankját is az Ipotekáéhoz hasonló módszerrel privatizálják, előbb átalakítják, majd felkészítik az eladásra, és privatizálják, az itt szerzett tapasztalatokat használják majd fel a többi állami banknál. Korábban az Üzbegisztáni Központi Bank arról számolt be, hogy 2021-ben az ország hat nagybankját készítik elő privatizációra.

Ezen felül nyilván a vételár is vonzó lehetett, erről viszont a bank nem közölt részleteket.

Mit vett az OTP?

Az üzbég bank kereskedelmi banki szolgáltatásokat nyújt lakossági és vállalati ügyfeleinek, előbbiek száma meghaladja az 1,6 milliót. A bank központja az ország fővárosában, Taskentben van, ügyfeleit 39 bankfiókon és 575 ATM-en keresztül szolgálja ki, a pénzintézet június végén 4072 alkalmazottat foglalkoztatott.

Az Ipoteka Bank eszközértéke és hitelállománya alapján is az ötödik legnagyobb üzbég bank.

Mérlegfőösszege idén június végén 39 ezermilliárd üzbegisztáni szum volt, ami közel 1374 milliárd forintnak felel meg.

Hogy ezt az értéket perspektívába helyezzük:

az OTP Csoport mérlegfőösszege a harmadik negyedév végén 34 ezermilliárd forint volt (ebben a szlovén Nova KBM még nincs benne), vagyis az Ipoteka Bank a magyar bankcsoport mérlegfőösszegét közel 4 százalékkal emelné meg.

Az üzbég bank mérlegfőösszeg alapján közel akkora lesz, mint az OTP orosz bankja.

Az üzbég bank piacvezető a jelzáloghitel piacon, ahol a részesedése közel 30 százalék. A bank hitelállománya idén június végén 31,7 ezermilliárd szum volt, vagyis jelenlegi árfolyamon 1117 milliárd forint. Ennek 38 százaléka jelzáloghitel, 28 százaléka kkv-hitel, 26 százaléka vállalati hitel, 9 százaléka pedig fogyasztási hitel. Tavaly év végén a hitelek 4,4 százaléka volt 90 napon túl késedelmes.

2021-ben 887 milliárd üzbegisztáni szum profitot ért el az üzbég bank (idén az első félévben 39 százalékkal nőtt az eredmény, 17 milliárd forintnak megfelelő összegre), ami közel 25 milliárd forintnak felel meg, miközben az OTP Csoport profitja 456 milliárd forint volt.

Tavaly az Ipoteka Bank magasabb saját tőke arányos megtérülést ért el, mint az OTP Csoport. A ROA az Ipotekánál 2,4, az OTP Csoportnál 2 százalék volt.

Mennyibe kerülhetett az üzbég bank?

Vételárat a felek nem közöltek, azt viszont tudjuk, hogy az OTP első körben az üzbég pénzügyminisztérium 96,9 százalékos csomagjának 75 százalékát veszi meg, az Ipoteka saját tőkéje pedig június végén 192 milliárd forintnak megfelelő összeg volt.

Ha könyv szerinti értéken vásárol az OTP (mint ahogy a SocGentől vett bankokat átlagosan megszerezte), akkor közel 140 milliárd forintot fizethet az OTP ez első csomagért,

ha a tőzsdén jegyzett régiós bankok árazásán nézzük, akkor 128,

ha pedig az OTP mostani tőzsdei árazásán, akkor 100 milliárd forint körüli összeg lehet a vételár az első részvénycsomagra.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images