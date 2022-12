Törlesztési moratórium: amit Magyarország művelt, az példátlan egész Európában, de most vége

Nagyon kellett a koronavírus miatt

Életerős és egészséges emberek fuldokolnak a Balatonban, akik nem műtétre vagy gyógyszerre, hanem azonnali életmentésre szorulnak - nagyjából ezzel a képpel írható le a mostani helyzet

- írtuk 2020. március 18-án, a járvány kezdetén, amikor először is az MNB - az azóta miniszterré lett Nagy Márton alelnökkel a soraiban – arra szólította fel a bankokat, hogy önkéntesen vezessék be a moratóriumot, vagyis tekintsenek el adósaik hiteltörlesztéséről. Hogy valamilyen hitelmoratóriumra szükség van, az egyértelmű volt: egyik napról a másikra zuhant a legsérülékenyebb szektorokban működő cégek bevétele, és vált emiatt bizonytalanná több százezer család havi jövedelme is. A hiteltörlesztés felfüggesztése bizonyult számukra az egyik legkönnyebben végrehajtható költségcsökkentő intézkedésnek, feltéve, hogy a bankok vagy a jogszabályok ezt tömegével lehetővé teszik, a hitelszerződés felmondása nélkül.

Ahogy a kormánytól megszoktuk, a nyers hangvételű üzengetésből gyors jogszabályalkotás lett: már másnap, vagyis március 19-e 0 órától általános hitelmoratóriumot és hitelfelmondási moratóriumot hirdettek Magyarországon, mégpedig sok más európai országtól eltérően egészen hosszú időre, év végéig. Ez havi 200-300 milliárd forintnyi adósságszolgálattól mentesítette a magyar háztartásokat és vállalatokat.

Akkor még nem sejtettük, hogy a törlesztési és hitelfelmondási moratórium végül csaknem három évig, 2022. december 31-éig él velünk, igaz, egyre szűkebb és szűkebb ügyfélkör számára.

A hiteladósok utolsó nagy tömege ugyanis nem most fog, hanem már tavaly november 1-jével kikerült a moratóriumból. Akkor vált egyrészt

a moratórium: csak azok maradhattak bent, akik kérték, hogy maradhassanak, újonnan pedig már nem lehetett belépni, egyúttal célzottabbá: csak a jövedelemcsökkenésről nyilatkozó gyermekesek, a legalább 30 napig álláskeresőt, a közfoglalkoztatottat vagy a nyugdíjast tagjai között tudó háztartások maradhattak benne lakossági oldalon, vállalkozások esetében pedig legalább 25%-os bevételcsökkenést kellett igazolni.

Tavaly októberben 220 ezer lakossági és 3 ezer vállalati hitelszerződésre kérték a bankok ügyfelei a törlesztési moratórium meghosszabbítását november 1-jétől, így a kezdeti 60-70 százalékról és az előző szakasz 23 százalékáról 4 százalékra csökkent a teljes lakossági és vállalati hitelállomány arányában a fizetési haladékban érintett hitelek összege. Ez azonban még mindig nem az utolsó meghosszabbítás volt: a moratóriumban maradó szűk réteg egészen 2022 legvégéig élvezheti az előnyeit.

Párját ritkította

Nem véletlen tehát, hogy sokan elfelejtették, hogyan is működött a magyar hitelmoratórium. Először is több szempontból is egyedülálló volt egész Európában:

tartós : 21,5 hónapig, 2020. március 19-től 2022. decemberéig tart többszöri meghosszabbítással, míg a legtöbb európai országban 3-9 hónapra vezették be,

széleskörű : minden üzletszerűen kötött hitel- és lízingszerződésre kiterjed, miközben a legtöbb európai országban csak az adósok szűkebben meghatározott köre élhetett vele, gyakran rászorultsági alapon,

kényelmes : a részvétel automatikus, hiszen minden 2020. március 19-e előtt folyósított hitelre vonatkozott 2021. október 31-éig, ha csak ki nem lépett belőle az adós (opt-out), a legtöbb európai országban viszont már a kezdettől külön kérelmezni kellett a részvételt (opt-in),

bőkezű : a halasztott kamatfizetést nem tőkésíthetik a bankok, vagyis nem alkalmazhatnak kamatos kamatot, így az adós számára javítja, a hitelező számára rontja a hitelügylet nettó jelentértékét a moratórium, ezzel szemben a legtöbb európai ország moratóriuma ebből a szempontból semleges,

biztonságos : a magyar szabályok kimondták, hogy a moratórium következtében ezen időszak lejártával sem emelkedhet a törlesztőrészlet a korábbihoz képest, helyette a futamidő hosszabbodik meg, míg számos európai országban ezt nem garantálják a jogszabályok,

: a magyar szabályok kimondták, hogy a moratórium következtében ezen időszak lejártával sem emelkedhet a törlesztőrészlet a korábbihoz képest, helyette a futamidő hosszabbodik meg, míg számos európai országban ezt nem garantálják a jogszabályok, megtámogatott: a hiteltörlesztések elmaradása miatt kieső banki likviditást a moratóriumhoz igazított jegybanki likviditásnyújtó eszközök pótolták.

A magyar bankszektor számára sokkal „olcsóbb” megoldás volt, mint a banki különadók és kamatstop-intézkedések, hiszen „csak” azon buktak, hogy nem tőkésíthették az ügyfelek elhalasztott kamatfizetését (vagyis nem számíthattak fel erre kamatos kamatot). Az MNB számításai szerint

a moratórium utolsó, negyedik szakasz már „csak” 2 milliárd forint körüli veszteséget okozott a bankszektor számára.

A moratórium működésének lényegi eleme, hogy a moratórium alatt a tőketartozás nem csökken, a moratórium alatt felhalmozott kamattartozást pedig a moratórium után, egyenlő részletben elosztva (kamatos kamat nélkül) kell teljesíteni. A futamidőt ezért annyival kell meghosszabbítani, hogy a tőketörlesztés halasztása mellett az egyenletes kamatfizetés is beleférjen a (moratórium nélküli helyzethez viszonyítva) változatlan törlesztőrészletbe. A tőketörlesztés halasztása csak elcsúsztatta, a kamatfizetés „belepasszírozása” a változatlan törlesztőrészletbe viszont le is lassította a hitelek tőketartozásának amortizációját a megváltozott futamidő hátralévő részére. Mindez azt jelenti tehát, hogy

a moratóriumban lévő hitelek futamideje nem pusztán a moratórium időtartamával nőtt meg, hanem sokkal jobban.

Egyik korábbi példaszámításunk ezzel kapcsolatban itt olvasható.

A legnagyobb kérdés

Hogy mekkora bedőlési hullámot sikerült megelőzni a moratóriummal, sosem fogjuk pontosan megtudni, de elképzelhető, hogy kisebb vesztesége származott a bankszektornak az intézkedés bevezetéséből, mint amekkora értékvesztést és céltartalékot akkor kellett volna képeznie (különösen 2020-ban), ha nincs a moratórium. Most azonban más a kérdés:

Vajon az 3%-nyi lakossági és 1%-nyi vállalati ügyfél hányad része fogja tudni törleszteni a hitelét? Biztosan nem mindenki.

Akik most a moratóriumban vannak, azoknak a kifeszített pénzügyi helyzete nem mostanában keletkezett, így az is kérdés, hogy például az energiaválság vagy a vágtató infláció miatt csak az elmúlt hónapokban veszélybe kerülő ügyfél kör, illetve és a moratóriumban maradtak között mekkora az átfedés.

Az MNB novemberi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint

a 2022 őszéig megfigyelhető sokkok együttes eredményeként a hazai, hitellel rendelkező kkv-k bedőlési valószínűségének mediánja 2,9 százalékról 4,7 százalékra növekedhetett,

a lakossági rezsiköltségek megugrásának hatására a hitelintézeti szektor jelzáloghiteleinek NPL-rátája 2 százalékponttal emelkedhet 2023 végére, az energiafogyasztásban történő alkalmazkodással azonban ez az emelkedés érdemben kisebb lehet.

Nagyon valószínű tehát, hogy a

a nem teljesítő hitelek szempontjából nem a moratórium kivezetése, hanem az általánosan romló gazdasági helyzet és az energiaválság a legnagyobb kockázat az adósok és a bankok számára egyaránt.

A moratórium megszüntetése miatt várható sokkot a kamatstop intézkedés is enyhíti.

Ahogy ábráinkon is látható, az általános moratórium korábbi kivezetése a nem teljesítésben csak enyhe emelkedést hozott, a moratóriumban érintettek eleve kis aránya miatt várakozásunk szerint 2023 első felében is hasonlóan enyhe emelkedése kerülhet sor a friss intézkedés hatására.