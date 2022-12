Még egy adóemelést elrejtett a kormány az éjszakai döntésében

Péntek éjszaka 440 oldalnyi új jogszabályt hirdetett ki két közlönyben a kormány. A kabinet döntései közül a legnagyobb figyelmet a váratlan gyógyszergyártói különadó kapta, viszont ugyanebben az extraprofitadó-rendeletet módosító jogszabályba a kormány eldugott még egy adóemelést.

Több cikket is szenteltünk annak, hogy a kormány péntek éjszaka módosította a nyáron kihirdetett eredeti extraprofitadó-rendeletet, aminek első paragrafusa a gyógyszergyártókra kivetett extra különadó szabályait tartalmazta.

A péntek éjszakai "A Kormány 582/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról" címet viselő rendeletnek ugyanakkor van egy második paragrafusa, ami felett eddig elsiklottunk. Ez így hangzik:

A Korm. rendelet

a) 16. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „7” szövegrész helyébe a „12” szöveg,

b) 16. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg

lép.

Ha megkeressük az eredeti nyári extraprofit rendeletben a 16. paragrafust, akkor azt találjuk, hogy az a biztosítási extraadóra utal. Emlékezetes ugyanis, hogy az extraprofitadók kivetésekor a biztosítási szektor is kapott egy többletsarcot a kormánytól, az akkori számítások szerint éves szinten 50 milliárd forint értékben. A mostani nagyon rövid és a rendeletbe jól elrejtett szöveg a gyakorlatban lényegében azt jelenti, hogy

2023-ban a legnagyobb magyarországi biztosítók különadóterhelése még tovább emelkedik.

A pénteki rendeletmódosítás ugyanis megemeli (közel duplázza)

egyrészt a biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó összeg adókulcsát a legmagasabb bevételi sávban, vagyis ha az ebből származó bevétel meghaladja a 36 milliárd forintot, akkor az eddigi 7%-os adómérték közel duplázódik, 12%-ra.

másrészt a biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó, Bizta tv. szerinti biztosítási díjból származó összeg adókulcsát is a legmagasabb bevételi sávban, vagyis ha az ebből származó bevétel meghaladja a 36 milliárd forintot, akkor az eddigi 3%-os adókulcs szintén közel duplázódik, 5%-ra.

A biztosítók extraadó terhelése a jelenlegi 170 milliárd forintra becsült összegről tovább fog növekedni jövőre (pontos számításokkal a későbbiekben fogunk jelentkezni), ami minden bizonnyal meglepetésként érheti a szektort, akárcsak a gyógyszergyártók esetében történt. Közben érdemes felidézni, hogy a biztosítói szektor teljes éves nyeresége tavaly 60 milliárd forint volt.

A biztosítói szektort érintő friss adóemelés kapcsán érdemes felidézni az alig néhány héttel ezelőtt megjelent interjúnkat Kovács Zsolt miniszteri biztossal. Arra a kérdésünkre, hogy a kormány miért adóztat túl egy stratégiainak tekintett ágazatot, nevezetesen a biztosítói szektort, a szakember úgy felelt, hogy szerinte nincs túladóztatás. "Azt látni kell, hogy a jelenlegi háború és szankciók sújtotta gazdasági helyzetben a kormány tovább szélesítette a közteherviselést, amelyhez a biztosítási szektornak is hozzá kell járulnia. Ezt pedig ki tudja termelni és gazdálkodni a szektor. Mindemellett válasszuk el egymástól a régi és az új adót! A biztosítási adót már egy évtizede fizeti a szektor, a 115 milliárd forintos összeg a szektor 10 évvel ezelőtti állapotával áll összhangban. Biztosan volt, amit ebből áthárítottak az ügyfelekre a szereplők, de a hatékonyabb működésen keresztül valószínűleg egy részét érdemben átvállalták, hiszen a nyereségpályájuk még az elmúlt években sem tért vissza a 2008 előtti trendhez. Az 50 milliárdos új pótadó viszont semmiképpen nem szektorspecifikus, más stratégiai szektorok is fizetnek hasonlót, esetenként nagyságrendekkel nagyobb mértékben is" - nyilatkozta akkor a nemzeti biztosítási stratégiáért és egyes pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszteri biztos lapunknak.

Ezzel a biztosító különadó-emeléssel is tovább foltozza a kormány a 2023-as, kihívásokkal teli költségvetést. Erről több cikkünkben is írtunk a napokban: