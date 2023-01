Babaváróból horrorhitel: itt a 0%-os kölcsön legnagyobb buktatója

Palkó István 2023. január 05. 14:59

Két év után először csökkent a napokban az az állampapírpiaci hozamérték, ami alapján meghatározzák a babaváró hitel „büntetését” azok számára, akiknek 5 éven belül sem születik gyermekük. Sajnos még így is több mint 6 millió forintnyi kamattámogatást kell visszafizetniük öt év után a mostanában hitelt felvevő gyermektelen házaspároknak. Sőt, az öt év múlva 7,5 milliónál járó hiteltartozás 0%-os kamata a mostanihoz hasonló hozamkörnyezetben a korábbi hitelfelvők számára is 17%-ra ugrana, majdnem háromszorosára emelve az addig havi 45 ezer körüli törlesztőrészletet. Öröm az ürömben, hogy akik befektetik a hitelösszeget és ebből végtörlesztenek öt év után, azok már 6,4%-os éves hozam mellett nullára tudja kihozni a történetet. Aki viszont nem fekteti be a felvett összeget, az csak egy már úton lévő babával mehet biztosra.