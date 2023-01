Fordulat készülődik Magyarországon: visszatérhet a devizahiteles időszak hírhedt slágere

A megemelkedett kamatok ellenére idén újra kedvezhet a klíma a szabad felhasználású jelzáloghitelek elterjedésének, hiszen sok banki ügyfél gondolhatja úgy, hogy

jelzálogfedezet bevonásával olcsóbban juthatnak hitelhez, mint anélkül, így megéri a közjegyzővel, földhivatallal, értékbecslővel járó macerát – és valóban: a lakáshiteleknél valamivel drágábban, de alábbi ábránk tanúsága szerint a személyi kölcsönöknél 9 százalékponttal kisebb kamattal, jelenleg 10% körül kínálják őket a bankok ,

, a bankok hajlandóak hosszabb futamidőre (7 éven túl is) és nagyobb összegre (akár 10 millió forint felett is) adni ezeket a személyi kölcsönökkel szemben, cserébe a törlesztőrészlet nem is olyan magas,

adni ezeket a személyi kölcsönökkel szemben, cserébe a törlesztőrészlet nem is olyan magas, a hosszú távon fix kamatozás ugyanúgy jellemző rájuk, mint a lakáshitelekre és a személyi kölcsönökre, a kamatkockázattal a legtöbb esetben nem kell számolni,

ugyanúgy jellemző rájuk, mint a lakáshitelekre és a személyi kölcsönökre, a kamatkockázattal a legtöbb esetben nem kell számolni, a szabad felhasználású jelzáloghitelek nagy része ugyanúgy bármilyen célra felhasználható, csakúgy, mint a személyi kölcsönök,

csakúgy, mint a személyi kölcsönök, megszűnt az otthonfelújítási támogatás és az állami támogatás megelőlegezésére felvehető kamattámogatott kölcsön, ennek első számú „helyettesítőjeként” a jelzáloghitelek jöhetnek elsőként szóba.

Elsősorban a személyi kölcsönökkel szemben jelenthetnek tehát alternatívát a szabad felhasználású jelzáloghitelek, különösen, ha a jelzálogpiac szereplői részben átállítják erre az értékesítési tevékenységüket. Bankpiaci forrásaink nem számítanak arra, hogy visszatér a 2008 előtti aktivitás, de az utóbbi hónapokban látottnál mindenképpen magasabb lehet.

Elérhetők most is a szabad felhasználású jelzáloghitelek a bankok hitelkínálatában, de jóval kisebb a kihelyezési volumenük, mint 2008 előtt. Stabilan évi 80-100 milliárd forintnyi szabad felhasználású jelzáloghitelt folyósítanak mostanában a bankok, 2008 előtt havi 60-80 milliárd forintnyi folyósítás is előfordult. Lakáscélú jelzáloghitelből mostanában is évi 1200-1500 milliárd forintot vesznek fel a háztartások (bár ez a szám fokozatosan csökken). Alábbi ábránkon a havi összegek láthatók.

A bankok elmúlt években mutatott óvatossága mögött számos kemény tény áll, ezek jó részét azonban most zárójelbe teheti a lakáshitelezés visszaesése és a fedezetlen hitelek durván megemelkedett kamata:

a szabad felhasználású jelzáloghiteleknek korábbanjellemzően magasabb volt az NPL-rátája , vagyis a nem teljesítési aránya, mint a lakáscélú hiteleké – tapasztalataik szerint rosszabb tehát az ügyfelek törlesztési fegyelme, de mintha az utóbbi időben ez megváltozott volna (egy szűkebb, de tudatosabb réteg vette fel az elmúlt időszakban ezeket),

, vagyis a nem teljesítési aránya, mint a lakáscélú hiteleké – tapasztalataik szerint rosszabb tehát az ügyfelek törlesztési fegyelme, de mintha az utóbbi időben ez megváltozott volna (egy szűkebb, de tudatosabb réteg vette fel az elmúlt időszakban ezeket), fedezetes hitelként sok vele az adminisztráció , viszont a lakáscélú hitelekhez képest kisebb a hitelösszeg, így a bankoknak egyértelműen érdemesebb lakáshitelekkel foglalkozniuk szabad felhasználású jelzáloghitelek helyett,

, viszont a lakáscélú hitelekhez képest kisebb a hitelösszeg, így a bankoknak egyértelműen érdemesebb lakáshitelekkel foglalkozniuk szabad felhasználású jelzáloghitelek helyett, a személyi kölcsön a kamatbevételek szempontjából kedvezőbb a bankok számára: magasabb kamatmarzsot realizálhatnak rajta, és a jelzálogfedezet érvényesítésével sem feltétlenül kell bajlódniuk (pláne amikor ezt az állam is korlátozza),

a bankok számára: magasabb kamatmarzsot realizálhatnak rajta, és a jelzálogfedezet érvényesítésével sem feltétlenül kell bajlódniuk (pláne amikor ezt az állam is korlátozza), a szabad felhasználású jelzáloghiteleket a lakáscélú hitellel már rendelkező ügyfelek jellemzően csak meglévő bankjuknál érhetik el , hiszen nem szeretnek a bankok egy versenytársuk mögé beállni nem fizetés esetére a zálogjogi rangsorban, illetve mást beengedni,

, hiszen nem szeretnek a bankok egy versenytársuk mögé beállni nem fizetés esetére a zálogjogi rangsorban, illetve mást beengedni, ugyanígy egy jelzáloggal már szabad felhasználási céllal megterhelt ingatlanra sem szívesen nyújtanak újabb jelzáloghitelt, legyen az mondjuk egy lakáscélú hitel,

az esetleges űr nagy részét a 2019-ben bevezetett babaváróhitel töltötte ki: államilag kamattámogatott, egyéb támogatási lehetőségeket is hordozó, alacsony hitelkockázatú, fedezetlen hiteltermékről van szó, amit szívesen kínálnak a bankok.

Az, hogy még az utóbbi években is voltak ilyen hitelek, és valamelyest nőtt is a népszerűségük 2021 környékén, többek között azzal magyarázható, hogy lakásfelújításra, korszerűsítésre sok esetben a szabad felhasználású jelzáloghitel a legjobb megoldás.

A devizahiteles lufi kipukkanása óta azonban a szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca nem tért magához: miközben a lakosság teljes hiteltartozása évről évre bőven 5% felett emelkedett az elmúlt években, aközben a szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya csökkent:

az elmúlt egy évben 8,6%-kal 752 milliárd forintra csökkent az állomány,

a novemberi 2693 milliárdforintos csúcshoz képest ezt már 72%-os visszaesést jelent.

A szerződéses darabszám is fokozatosan csökken: a csúcson jóval több mint 400 ezer (javarészt devizaalapú) szabad felhasználású jelzáloghitelszerződést kezeltek a bankok, most már kevesebb mint 169 ezer ilyen szerződés van náluk érvényben. Március végére egy év alatt 24 ezerrel csökkent a szerződésszám, a jelzáloghitelek 2015 februári forintosítása miatt azonban (168 darab szerződés kivételével) ez már mind forinthitel volt.

Címlapkép: Getty Images