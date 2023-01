Napokon belül elindul a kormány 700 milliárdos hitelprogramja, új részleteket árultak el

Enyhülőben van az energiapiaci nyomás a magyar cégeken, a tevékenységük finanszírozására azonban jóval drágább piaci hitelek állnak rendelkezésre, mint akár csak egy-két évvel ezelőtt. Csak idén 300 milliárd forintnyi olyan hitel jár le a magyar cégeknél, amelyeket a járvány elején elindított jegybanki NHP Hajrában vettek fel a cégek legfeljebb 2,5%-os kamat mellett. Sok más hitelcél mellett ezek refinanszírozását is segíti az EXIM február 1-jén elinduló Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramja, amely nem csak iparcégek és nem is csak exportőrök számára érhető el, jórészt a kereskedelmi bankokon keresztül. A program részleteiről egy mai sajtóeseményen volt szó, amelyen elhangzott: a forinthitelt felvevő kisebb cégek számára továbbra is a Széchenyi Kártya Program lesz a legkedvezőbb megoldás.

Az eddigi legnagyobb volumenű előre bejelentett állami hitelprogram a február 1-jén elinduló 700 milliárd forintos keretösszegű Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) és az EXIM mai sajtótájékoztatóján Lóga Máté államtitkár. A program kiegészíti a Széchenyi Kártya Program, az EXIM és az MFB többi programját, így 2023-ban közel 3000 milliárd forintra emelkedik az elérhető kedvezményes finanszírozási források volumene. Az Eximbank a hitelek refinanszírozójaként kulcsszerepet vállal az új program végrehajtásában, ugyanakkor a kereskedelmi bankokra is támaszkodik, amivel kapcsolatban tegnap megtörtént a bankok vezetőivel a legmagasabb szintű egyeztetés. A bankrendszer az utolsó finomításokat teszi a programon, így az február 1-jével elindulhat.

A lejáró hiteleik refinanszírozása, az új beruházási célú forinthitelekhez való hozzájutás csaknem ellehetetlenült a vállalatok számára a hitelpiacon. Ami a refinanszírozási célt illeti, elsősorban az NHP Hajrában nyújtott maximum 3 éves futamidejű, legfeljebb 2,5%-os kamatozású forgóeszközhitelek egy része jár le (nagy részük bullet vagy ballon típusú, vagyis a lejárat végén kell fizetni a tőkét) idén mintegy 300 milliárd forint összegben, de elkezdenek lejárni az NHP 2013-as elindításakor felvett 10 éves beruházási hitelek is, ezek refinanszírozására is megoldást jelent az új hitelprogram. A kormányzat minimalizálni szeretné a hitelezés összeomlásának a kockázatát, és mindent megtesz a recesszió elkerülése és egy idei legalább 1,5%-os GDP-növekedés elérése érdekében, ezért is támogatja kedvezményes hitelekkel a vállalkozásokat – mondta Lóga Máté.

Forintban 6, euróban 3,5 százalékos kamattal, a 100 milliárdos keretösszegű zöldhitelek esetében forintban 5, illetve euróban 3 százalékos maximális kamattal érhetők el a program új hitelei.

Kisgergely Kornél, az EXIM vezérigazgatója ismertette: közel 30 éve működnek Magyarország hivatalos export-hitel ügynökségeként, de évek óta végeznek belföldi finanszírozást is, amelyet elsősorban potenciálisan exportra készülő vállalkozások számára nyújtanak refinanszírozási keretrendszerben. Bizonyos nehéz időszakokban el tudnak tekinteni az exportcéltól, és az anticiklikus gazdasági szerep betöltése érdekében a vállalkozások szélesebb tömegét hitelezik. Közel 3000 magyar vállalkozást finanszíroznak vagy közvetlenül, vagy közvetetten, a bankrendszeren keresztül, refinanszírozóként most is. A 6%-os forintkamat szándékoltan magasabb, mint a Széchenyi Kártya Program 5%-os hitele, hiszen arra kívánják ösztönözni a cégeket, hogy ebből a programból ne lépjenek át.

Három alprogramja lesz a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramnak: a forgóeszközhitel, amely a piaci 20% körüli kamatokkal szemben nagy kamatelőnyt biztosít azoknak a vállalkozásoknak is, amelyek az NHP Hajrában lejáró, legfeljebb 2,5%-os forgóeszközhitelük refinanszírozása iránt lépnek fel hiteligénnyel. A második a beruházási hitel, a harmadik pedig az energiahatékony beruházásokat szolgáló zöldhitel. Jelentkezni a kereskedelmi bankoknál és az EXIM honlapján is lehet, a részletes hitelfeltételeket február 1-jén fogják rendelkezésre bocsátani.

A Portfolio kérdésére Kisgergely Kornél elmondta: idén mintegy 100 milliárd forint összeget szán a kormány kamatkiegyenlítésre, ennek köszönhetően tudják nyújtani a kedvezményes hiteleket, a kamatkiegyenlítés nagy része a korábban kihelyezett hitelek támogatásához kapcsolódik. Az MFB-hez hasonlóan néhány hete az EXIM-nél is tőkeemelést hajtott végre az állam.

A 700 milliárd forintos keretösszegből 450 milliárd forintot szántak beruházási célra, 150 milliárd forintot forgóeszközcélra és 100 milliárd forintot zöldhitelre, utóbbi a január 1-jén elindított Gyármentő Hitelprogram átkeresztelését és kibővítését jelenti.

A program hivatalosan december 15-éig tart, Kisgergely Kornél szerint csodálkoznának, ha addigra nem fogyna el a meghirdetett keretösszeg, amit a kereslethez alkalmazkodva tudnak bővíteni. Neve ellenére a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram nemcsak az iparban, hanem a szolgáltatási ágazatban működő cégek számára is elérhető.

Sajtókérdésre válaszolva Lóga Máté elmondta: a jelenlegi alacsonyabb gázárszint mellett enyültek az aggodalmak a hazai vállalati szféra kilátásait illetően. A vállalatok elkezdtek a saját termelési palettájukat tekintve alkalmazkodni a magasabb energiaköltségekhez, csökkentve az energiaintenzív tevékenységek arányát. Az árfolyamváltozásokkal szembeni fedezeti eszközök mindenki számára felértékelődtek, üzleti kiszámíthatóságot biztosítva a vállalatok számára.

Forgóeszközhitel

A hitel igénybe vehető:

likviditási hiány csökkentésére

forgóeszközök finanszírozására

Kamat:

Forint hitel esetén max. évi 6% kamat

Euró hitel esetén max. évi 3,5% kamat

Futamidő:

akár 3 év futamidőre

rulírozó formában is

választható törlesztéssel: 1, 3 vagy 6 havonta

Beruházási hitel

A hitel igénybe vehető:

megkezdett vagy új beruházásokra

gépek, berendezések, felszerelések, vásárlására, lízing formájában is

Kamat:

Forinthitel esetén max. évi 6% kamat

Euróhitel esetén max. évi 3,5% kamat

Futamidő:

akár 8 év futamidőre

akár 2 év rendelkezésre tartási és türelmi idővel

választható törlesztéssel: 1, 3 vagy 6 havonta

Zöld beruházási hitel

A hitel igénybe vehető:

megkezdett vagy új energiahatékonysági és megújuló energiatermelő beruházásokra

az energiaberuházás kiegészítő elemeként technológiai korszerűsítés is finanszírozható

Kamat:

Forinthitel esetén max. évi 5% kamat

Euróhitel esetén max. évi 3,5% kamat

Futamidő:

akár 10 év futamidőre

akár 2 év rendelkezésre tartási és türelmi idővel

választható törlesztéssel: 1, 3 vagy 6 havonta

Címlapkép: Getty Images